Briefkästen sind auch in Zeiten digitaler Nachrichtenübermittlung immer noch Appellplätze: „Wir ... brauchen deine Hilfe, um unseren Beitrag zu leisten. Zusammenarbeit bedeutet, jedem überall zu helfen“, heißt es in einer Wurfsendung, die neulich wohl nicht nur in Leipziger Treppenhäuser gefallen ist. Wer duzt sich hier so hemdsärmelig an unsere Hilfsbereitschaft ran? Ist neben World Vision und Co. ein neuer Player auf das weite Feld der Nächstenliebe getrabt?

Hilfe für Jeff Bezos ?

Die einen sagen so. Der Absender, das steht zumindest auf der Karte, sagt: „Bei Amazon zu arbeiten, bedeutet helfen. Jedem. Überall.“ Sicher ist es nicht ganz abwegig, wenn man sagt, dass bei Amazon zu arbeiten, auch Jeff Bezos hilft. Jeff Bezos hat Amazon gegründet, hält noch 12 Prozent der Unternehmens-Anteile und gilt laut Liste des Forbes-Magazins mit einem Vermögen von derzeit 113 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt.

Natürlich wollen wir keine Neid-Debatte aufkommen lassen, weshalb es sich verbietet, hier ausführlicher auf die Steuersparmodelle von Amazon oder dessen Rolle bei der Verödung unserer Innenstädte hinzuweisen. Das US-Unternehmen sucht Corona sei Dank Versandmitarbeiter, die helfen. Jedem. Überall.

„Abrakadabra“ rufen und wegrennen

Auch einer Mutter im US-Bundesstaat Delaware. Deren 13-jähriger Sohn hatte als Voreinstellung im Amazon-Account angegeben, dass bei der Zustellung Folgendes zu geschehen habe: dreimal klopfen, laut „Abrakadabra“ rufen und wegrennen. Wie ein heftig bei Facebook geteiltes Video von einer Überwachungskamera der Familie zeigt, hat das eine Paketbotin nun tatsächlich gemacht.

Endlich mal ein Hilfspaket, das wirklich wumst. Danke, Jeff!

