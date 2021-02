Wände umklappen in der Pandemie: Die Pläne der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst

Leipzig

Wenn eine Kunstinstitution die Jahrespressekonferenz virtuell ausrichtet, muss man darauf gefasst sein, dass es nicht bei einer drögen Video-Schalte bleibt. So wurde die entsprechende Veranstaltung der Galerie für Zeitgenössische Kunst eingerahmt mit Soundtracks von Christian Nyampeta, als Intro las die Schriftstellerin Heike Geißler Auszüge aus einem Text, und Tristan Schulze stellte den Prototyp eines interaktiven Zeichenbretts in der Optik früher Computerspiele vor, in das sich Direktorin Franziska Zólyom spontan gestalterisch einbrachte. Schon dies zeigt, dass die GfZK spartenübergreifend arbeitet.

Sehenswertes im öffentlichen Raum: „Kunst durch die Kamera " von Shunk und Kender an der Galerie für Zeitgenössische Kunst. Quelle: André Kempner

Doch das Spielerische wird in dieser Zeit von Ernsthaftigkeit und Sorgen überlagert. Der Rückgang der Besucherzahlen im Vorjahr mit rund 50 000 fiel gegenüber 68 000 im Jahr 2019 gar nicht so drastisch aus, wie man wegen der Zwangsschließungen annehmen könnte. Das Programm für dieses Jahr muss wegen unklarer Aussichten allerdings ziemlich ambitioniert und optimistisch wirken.

Wieder mehr Neuerwerbungen

Schön ist auf jeden Fall, dass die sehenswerte Ausstellung des Fotografenduos Harry Shunk und János Kender, die im Herbst eröffnet werden konnte, bis in den Juni hinein verlängert wird. Mit dem Leihgeber Centre Pompidou Paris wurde dies vereinbart. Ob aber am 27. März die Ausstellung „Vom Haben und Teilen“ tatsächlich eröffnet werden kann, ist nicht so sicher. Sie reiht sich ein in die Serie der Arbeit mit dem Sammlungsbestand. Der ist auch im Vorjahr wieder angewachsen. Neuerwerbungen werden neben Werken stehen, die schon länger eine Inventarnummer haben.

Verlängert: „Kunst durch die Kamera“ Quelle: André Kempner

Ebenfalls Standardthemen sind die Preisverleihungen. Dazu gehört der Kunstpreis Europas Zukunft, der an Filipa César geht. Sie hat sich zur Unterstützung Diana McCarty und Jota Mombaca eingeladen. Unter der Überschrift „The Violence of Position“ wird ein dekolonialisierendes Training angeboten. Es geht darum, dass Menschen, die ihrer Herkunft nach als privilegiert angesehen werden, für die Interessen von Personen aus ehemals kolonial ausgebeuteten Ländern, aber auch Frauen und Transsexuellen, mit den Mitteln der Kunst sensibilisiert werden sollen. Nicht verschwiegen wird dabei, dass auch die Kunst selbst privilegieren oder unterdrücken kann.

Zwischen Mensch und Technologie

Der Inform-Preis für konzeptuelles Gestalten wird seit 14 Jahren vergeben. Nicht selten sind daraus langjährige Zusammenarbeiten entstanden, so beim Glossar des Undisziplinierten Gestaltens von Anja Kaiser und Rebecca Stephanie, das fortgeführt wird. 2021 erhält Yin Aiwen die Auszeichnung. Mit ihren Installationen probiert sie Potenziale dezentraler Organisation der Gesellschaft anhand von Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie aus.

Quelle: Egbert Trogemann/gfzk

Die GfZK ist bekannt für ihre Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Diskussionen, darunter eine zeitgemäße Interpretation des Begriffs Arbeit. In diese Linie reiht sich das Abschlussvorhaben des diesjährigen Stipendiaten Tuan Do Duc ein. Er stammt ebenso wie Sung Tieu, deren Personalausstellung er kuratiert, aus Nordvietnam und ist in der DDR aufgewachsen. Das immer noch unterbelichtete Schicksal ostdeutscher Gastarbeiter in der Diaspora wird von Sung Tieu in einer Mischung diverser Medien und Ausdrucksmittel dargestellt. Ebenso ist Christian Nyampetas Ausstellung „How To Live Together“ auf die Aufarbeitung postkolonialer Situationen ausgerichtet.

Unscharfe Aussichten

Angesichts der gegenwärtigen Lage und unscharfer Aussichten überlegt sich die Galerie, wie man während der zwangsweisen Schließung weiter wirksam sein kann. „Die Wände des Museums umklappen“, nennt es Franziska Zólyom. Das passiert schon mit ausgewählten Fotos von Shunk und Kender. Auch ein Textfragment von Heike Geißler kann man jetzt an der Fassade lesen. Das Projekt „Appointment X – Verabredungen unter besonderen Bedingungen“ steht ebenso im Zeichen der Öffnung wie der intersektionellen Arbeit. Vom Volkstheater über den Dorfplatz Thallwitz bis zu einer Boulderwand ziehen Aktionen ein, die man in einem traditionellen Museum nicht vermutet und die zugleich nach außen hin wirken.

Quelle: Hans-Georg Gaul /GfZK

Schließlich steht auch das ganzjährige Kunstvermittlungsprogramm im Zeichen des Ausnahmezustandes. „Dig it? Digitale Prototypen im Museum“ nennt es sich. Dazu gehört unter anderem Schulzes virtuelle Zeichentafel. Interaktion steht auch bei den weiteren Objekten im Vordergrund. So muss man sich bei einigen Geräten den Strom für das Funktionieren durch körperliche Betätigung selbst erarbeiten.

Von Jens Kassner