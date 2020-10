Leipzig

Es sollte ein „Paulus“ werden. Mit Mendelssohns monumentalem Oratorium und befreundeten Ensembles aus dem Westen wollten Ron-Dirk Entleutner sowie seine Amici musicae am Samstag in der Thomaskirche 30 Jahre Wiedervereinigung feiern.

Doch dann kam Corona und alles anders – ein Schicksal, das die Amici derzeit mit vielen Musikern teilen. Ziemlich einzigartig ist allerdings die Notlösung, mit der Entleutner, sein Chor und sein Orchester dann doch feierten: Mit Bachs h-moll-Messe nämlich, dem Opus summum der abendländischen geistlichen Musik, dem technisch Anspruchsvollsten, was aus dem Barock auf uns kam, dem musikalisch Größten nicht nur dieser Epoche.

Erstklassig einstudiert

Natürlich haben die Amici sich diesen Brocken nicht in aller Eile aushilfsweise draufgeschafft. Mit der h-moll-Messe feierte man vor gut einem Jahr den eigenen 25. Geburtstag. Aber dass sie nun so schnell wieder aufpoliert werden konnte, das zeigt, wie gut Entleutner sie seinerzeit einstudiert hatte.

Das Ergebnis konnte sich damals schon hören lassen, schloss auf weiten Strecken mit interpretatorischer und stilistischer Konsequenz zum Niveau der einschlägigen Spitzenklasse auf und blieb handwerklich – wir reden hier von Laien mit professionellem Anspruch – in keinem Takt hinter dem zurück, was Leipzig seinem großen Thomaskantor schuldig ist.

Gewaltige Entfernungen

Dennoch ist nun vieles noch besser – obwohl die Bedingungen ungleich schlechter sind. Denn in Halle 14 der Alten Messe, im „Pavillon der Hoffnung“ mithin, hilft kein Hall, etwaige Ungereimtheiten zu überdecken. Überdies sind die Entfernungen zwischen Sängerinnen und Sängern und im Orchester so gewaltig, dass ein erster Blick die Gewissheit bringt: Kann ja gar nicht klappen.

Tut es aber doch. Gewiss, hin und wieder verlieren im Orchester die Gruppen den Kontakt zueinander. Im „Quoniam“, dessen mörderisches obligates Solo der dritte Trompeter(!) Winfried Thoß aufführungspraktisch fragwürdig, dafür musikalisch ungefährdet, klanglich schön und hochmusikalisch ausgestaltet auf dem Corno da caccia bläst, ist die Entfernung zu den Fagotten und zum Continuo einfach zu groß. Zumal der Bass-Mulm von drüben wenig Halt gibt. Dennoch ärgern nicht die Unsicherheiten im Zusammenspiel, es grenzt vielmehr an ein Wunder, dass sie so selten bleiben. Was für den ganzen einschließlich zweier Lüftungspausen rund zweieinhalbstündigen Abend gilt.

Schön, transparent, präzise

Da verpasst schon mal eine Oboe die Ausfahrt, rumpelt es am Fundament vernehmlich, weil Celli und Kontrabässe nicht zueinander finden, und nach wie vor könnte Entleutner seinem Chor ruhig auch die virtuosen Passagen anvertrauen, die er, warum auch immer, lieber solistisch vortragen lässt.

Denn seine vokalen Amici sind vom ersten bis zum letzten Takt eine sichere Bank. Schön klingen sie, transparent, präzise, hinreichend kraftvoll, staunenswert beweglich. Und Entleutner hat sie detailversessen durchmodelliert. Da ist keine Silbe, keine Koloratur, kein Seufzer, keine Bebung nur passiert. Da ist jeder Einzelton gestaltet, trägt mit an einer Idee, die dieser Dirigent von diesem großen Werk hat, das er bis in die feinste Verästelung kennt und zu seinen Ensembles weiterzureichen im Stande ist. Seine Bewegungen sind kleiner geworden, die geschlagenen Einheiten größer. Beides dient dem selbstverständlichen Fluss, der diese bemerkenswerte Aufführung zusammenhält.

Dem Virus sei Dank

Zu der steuern neben der Konzertmeisterin Uta Herfurth alle Beteiligten exzellente Soli bei. Und auch bei den Gesangssolisten gibt es diesmal keine Einwände: Shira Patchorniks funkelnder Sopran, Christian Rathgebers heller, beweglicher feinsinniger Tenor, Tobias Berndts schöner Bass – und Inga Jäger leidet nicht an Entleutners endzeitlichen Tempoverstellungen im Agnus Dei, sie füllt sie mit Leben, Innigkeit, Liebe.

Kurzum: Eigentlich muss man der Pandemie dankbar sein für diese jenseits aller Erbsenzählerei beglückende h-moll-Messe.

Von Peter Korfmacher