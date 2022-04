Amtlicher Abriss: So war das Konzert von 01099 im Leipziger Felsenkeller

Leipzig

Sich als Ü30er mal so richtig alt fühlen? Geht ganz einfach: mit einem Konzertbesuch bei 01099. Das (un)erwünschte Gefühl stellt sich spätestens dann ein, wenn die 2018 in Dresden gegründete Rap-Combo zur Hälfte der Show nach der Altersverteilung im Publikum fragt und sich bei „Wer ist über 30?“ nur ein paar schüchterne Stimmen melden, während es bei „15 bis 20“ und „20 bis 30“ ohrenbetäubend laut wird.

Man kann dieses Gefühl aber auch bereits weit vorher verspüren, nämlich schon nach den ersten paar Songs, wenn man feststellt, dass der Sound von 01099 wenig mit dem klassischen (Deutsch-)Rap der 90er und 2000er zu tun hat: Statt aus einem puristischen Kick-Snare-Sample-Mix bestehen die Beats der Jungspunde da auf der Bühne aus lässig-reduzierten Melodien, die bisweilen von harten Bässen, die eher an Techno erinnern, durchsetzt werden. Statt komplexer Reimketten und um die Ecke gedachter Vergleiche gibt es Zeilen wie „Guck in die Welt wie ein Panda / Füll mein Glas noch ein paarma’“.

Ein Ständchen mit dem Waldhorn

Dass die Gruppe damit aber unfassbaren Erfolg hat, davon zeugen nicht nur die Klicks (Songs mit 50 Millionen Abrufen bei Spotify), sondern auch die 1800 ekstatischen Fans, die sich am Freitag im ausverkauften Felsenkeller versammeln. Das Durchschnittsalter liegt bei circa 22, die Temperatur steigt im Laufe des Abends auf das doppelte davon, so sehr heizt die euphorische, dicht gedrängte, textsichere und sich alle paar Minuten in den Moshpit stürzende Menge den Saal auf. Bilder, wie man sie lange, lange nicht gesehen hat – dieser Abend wirkt wie Befreiungsschlag nach zwei Jahren Pandemiemanagement, das die jüngere Generation immer wieder vernachlässigt hat. Nun dürfen sie endlich wieder (oder erstmals) richtig abgehen. Und nutzen diese Gelegenheit auch.

Auf der Bühne stehen derweil drei junge Kerle in weißen T-Shirts und bunten Hosen, vor musikalischem Selbstbewusstsein strotzend und sich dennoch nach jedem Song brav für die Leidenschaft und den Einsatz der Fans bedankend. Publikumsinteraktion jedenfalls können sie: Da dreht man unter anderem live ein neues Musikvideo oder bittet zwei junge Frauen auf die Bühne, die anhand von Publikumsgesten Songs der Gruppe erraten dürfen. Zwischendurch bietet einer von ihnen ein Ständchen auf dem Waldhorn dar – vor ihrem Zusammenschluss waren die Jungs von 01099 als Orchestermusiker aktiv. Und während der Songs, da wird verlässlich eskaliert.

01099 treffen einen Nerv

Dabei sticheln sie zwar auch mal gegen die AfD und schwören dem Statussymbol-Fetisch des Straßen-Raps ab („Ich mag ICEs, aber keine SUVs“9), vor allem aber vermitteln sie ein Lebensgefühl: ein sommerlich-leichtes, irgendwo zwischen Abitur und Erstsemester, zwischen Nostalgie für die Unbeschwertheit der Jugend und dem Verweilen im Hier und Jetzt, zwischen Reisen im VW-Bus und Kiffen am Elbufer, zwischen unterer und gehobener Mittelschicht. Sexismus hat da im Übrigen keinen Platz, und auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass der Frauenanteil im Publikum deutlich höher als bei vielen anderen Rap-Konzerten ist.

Ist sie das also, die Stimme der Generation Z, wie es bei einem solchen Publikumsphänomen gerne mal heißt? Das vielleicht nicht, unzweifelhaft ist jedoch, dass 01099 einen Nerv bei sehr, sehr vielen treffen, die zwischen 1995 und 2005 (plus-minus fünf) geboren wurden. Und auch wenn das nicht den eigenen (Rap-)Geschmack treffen mag, so ist die schiere Begeisterung und Hingabe der 1800 Fans im Felsenkeller auf seine Weise faszinierend – und auch ein bisschen mitreißend. Selbst als Ü30ern.

Von Christian Neffe