Natürlich sei es schön, wenn’s auf der Bühne rauscht und raschelt. „Doch ich finde, an Rokoko haben wir uns so ein bisschen sattgeguckt“, sagt Karin Fritz. Sie ist für Bühne und Kostüme verantwortlich in Carl Nielsens Oper „Maskarade“, die Regisseur Cusch Jung am Samstag auf die Bühne der Oper Leipzig bringt.

Die Musikalische Leitung liegt in den Händen von Stephan Zilias. Und so wird es also weder rauschen noch rascheln, sondern spielt die Handlung in einem 50er-Jahre-Wohlstand mit Sauna und Zen-Meistern. Der den jungen Leuten verbotene Maskenball wird zur verbotenen Party mit Dragqueens unter einem Kronleuchter aus 466 Flaschen.

Karin Fritz schafft Rahmen „für witzige Spielmöglichkeiten“

Bühnenbildnerin Karin Fritz in der Oper Leipzig. Quelle: André Kempner

Es geht Karin Fritz keineswegs darum, eine komische Oper witzig auszustatten. „Ich finde, da doppelt sich was“, sagt sie. „Wenn schon das ganze Geschehen einen gewissen Humor hat und man dann noch ein witziges Bühnenbild macht, kann das eine das andere abtöten.“ Deshalb suche sie nach einem Rahmen „für witzige Spielmöglichkeiten“, in dem der Regisseur sich ausleben kann und das Werk „näher an uns heranrückt“.

„Maskarade“ ist eine Oper in drei Akten des dänischen Komponisten Carl Nielsen (1865–1931) mit einem Libretto von Vilhelm Andersen, dem eine Komödie von Ludvig Holberg zugrunde liegt. Sie wurde 1906 in Kopenhagen uraufgeführt. Da sie als dänische Nationaloper gilt, habe sich ihr „sofort das Thema Sauna aufgedrängt“, sagt Karin Fritz.

Zen-Meister im Massagezimmer

Der gelangweilten Mutter Magdelone hat Bühnenbildnerin Karin Fritz ein Massagezimmer gebaut.. Quelle: André Kempner

Dort beginnt alles: Leander und Henrik, haben die Nacht durchzecht und sich betrunken im Luxus-Haus von Leanders Eltern verlaufen. Weshalb sie in der Sauna landen, wo sie sich im Eiswasser den Kopf kühlen. Vater Jeronimus hält generell wenig von Vergnügungen, zudem hat er Pläne für Leander. Er leitet eine Reederei und ist „natürlich ein Tyrann, der das Geld reinbringt“. Während Mutter Magdelone sich im reinweißen Massagezimmer ihres Goldenen Käfigs von Zen-Meistern die Langeweile wegmeditieren lässt.

So hat es 1723 in Kopenhagen nicht ausgesehen. Im Sommer 2021 in Leipzig hingegen schon. „Das ist eigentlich ein bisschen wie in der Pandemie: Man soll nicht in die Disco, man darf sich nirgends mit mehreren Leuten treffen“, erklärt Karin Fritz. Im Rahmen der bigotten und prüden 50er kleidet sie Männer beim Maskenball wie Dragqueens.

„Alles im moderaten Maße. Eine Wahnsinns-Drag-Show würde ja nicht zur Musik passen.“ Es gebe viel Tüll zu sehen, und nicht nur im „Hahnentanz“ werden Federn gelassen. Wenn am Schluss alle versöhnt feiern, entstehe „eine riesige Regenbogenlandschaft mit grandiosen Kopfbedeckungen“ – hergestellt in der hauseigenen Putzmacherei. „So etwas hat ja auch nicht jedes Theater.“

Große Bühne als Herausforderung

Das Arbeitszimmer in der Reederei im „Maskarade"-Bühnenbild von Karin Fritz. Quelle: André Kempner

Eine andere Besonderheit ist das Ausmaß der Bühne, die als eine der größten Europas gilt. 30 Meter breit, 25 Meter tief. Für die Bühnenbildnerin ist das „toll, aber manchmal ist auch ein bisschen zu groß“. Dann verkleinere sie den Raum, wenn beispielsweise nur zwei Sängerinnen oder Sänger auf der Bühne sind, „damit das akustisch gut funktioniert“.

Die Bühnen- und Kostümbildnerin hat 1982–86 an der Akademie „Mozarteum“ Salzburg studiert, seitdem unter anderem in Dortmund, Berlin, Wien, Schwerin, Meiningen und München gearbeitet und schon mehrfach für die Musikalische Komödie in Leipzig – etwa in den Produktionen „Jekyll & Hyde“, „Doktor Schiwago“ und „Sweeney Todd“. Auf ihre Konzepte habe die Stadt mit ihrer Geschichte und Architektur keinen Einfluss, sagt Fritz. „Aber auf mich, ich bin nämlich vor zwei Jahren hierhergezogen, weil ich Leipzig so schön finde.“

Info: Premiere am 23. April (19 Uhr), weitere Aufführungen am 8. und 15. Mai (jeweils 18 Uhr), 4. Juni (19 Uhr), Oper Leipzig; Karten unter Telefon 0341 1261261 (Mo–Sa 10–19 Uhr) und an der Abendkasse

Von Janina Fleischer