Mit so viel Andrang bei der Vorstellung des vierten Bandes ihrer großen Barbarossa-Romanfolge „Schwert und Krone - Herz aus Stein“ hatten weder die Schriftstellerin Sabine Ebert noch die große Buchhandlung Ludwig im Leipziger Hauptbahnhof gerechnet. Noch vor Veranstaltungsbeginn bildeten sich lange Schlangen, und das Buch war ausverkauft. Warum es so viele Ebert-Fans gibt und wie die Buchpremiere war, lesen Sie hier.

Andrang bei Sabine Ebert in Leipzig: Buch noch vor der Lesung ausverkauft

Barbarossa-Roman „Schwert und Krone – Herz aus Stein“ - Andrang bei Sabine Ebert in Leipzig: Buch noch vor der Lesung ausverkauft