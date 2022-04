András Schiff erhält die Bach-Medaille der Stadt Leipzig 2022

Leipzig

Der Pianist András Schiff wird in diesem Jahr mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig geehrt. Der 1953 in Budapest geborene Künstler habe Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Tastenmusik auf dem modernen Flügel in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt, teilte das Bachfest Leipzig am Donnerstag mit. Er sei einer der bedeutendsten Bach-Interpreten der Gegenwart.

Die undotierte Auszeichnung soll dem 68-jährigen Pianisten am 16. Juni überreicht werden. Die Laudatio hält den Angaben zufolge die Musikjournalistin Eleonore Büning. Das Musikfestival findet in diesem Jahr vom 9. bis 19. Juni statt.

Regelmäßig beim Bachfest zu Gast

Schiff gebe sein Wissen und seine einzigartige Begeisterungsfähigkeit rund um den Globus weiter - als Festivalmacher, Autor, Pianist, Juror bei Wettbewerben und Lehrer, hieß es zur Begründung. Bekannt sei er auch für seine Klavierabende, an denen er Bachs Werke zyklisch aufführte.

Der Pianist hat bereits zahlreiche Ehrungen erhalten, darunter 1991 den Bartok-Preis, 1994 die Claudio-Arrau-Medaille und 2012 die Goldene Mozart-Medaille der Stiftung Mozarteum Salzburg. Seit mehr als zehn Jahren ist er regelmäßig beim Leipziger Bachfest zu Gast.

Die Bach-Medaille wird seit 2003 für besondere Verdienste um die Pflege des Werks von Bach verliehen. 2021 ging sie an die Musikwissenschaftler Hans-Joachim Schulze und Christoph Wolff. Weitere Preisträger waren die Dirigenten Herbert Blomstedt, Nikolaus Harnoncourt und John Eliot Gardiner sowie der Sänger Peter Schreier.

Von epd/dpa