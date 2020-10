Leipzig

Ja, es ist ein bisschen insiderisch: Andreas Martin Hofmeiers Musik-Kabarett ist eines über Musiker für Musiker (die einen nicht geringen Teil des Publikums ausmachen) und von einem Musiker, einem exzellenten – den ein rätselhaftes Schicksal zur Tuba brachte. Womit es ihm den Weg in die Welt und zur Komik wies.

Leipziger Lachmesse 2020 - Gastspiel von A.F. Hofmeir und Tim Allhoff (Keyboard) in der Moritzbastei in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Anzeige

Denn das tiefste der im modernen Orchester gebräuchlichen Blasinstrumente ist an sich schon komisch genug: Die Spielhaltung mit dem Messing-Gebirge auf dem Schoß, der Mund, der beim Spielen im tassengroßen Mundstück verschwindet – und nicht zuletzt die Literatur, die die Komponisten für dieses imposante Gerät ersannen, das alles ist irgendwie skurril. Mindestens.

Brasilianische Liebeslieder

In die anständig besuchte Moritzbastei hat Hofmeir zu seinem Lachmesse-Gastspiel am Dienstagabend den fabelhaften Jazz-Pianisten Tim Allhoff (allerdings am elektrischen Ersatz-Klavier) mitgebracht und „ausschließlich traurige brasilianische Liebeslieder“. Ein Repertoire, das sich im Laufe des gut zweistündigen Programms als überraschend abwechslungsreich entpuppt, weil Hofmeir das Genre generös bei Telemann beginnen und nirgends enden lässt. So spannt sich der musikalische Bogen geschmeidig von der barocken Flöten-Fantasie bis in den Jazz, und was der barfüßige Bayer dabei abliefert an Virtuosität und Spielwitz, durchaus aber auch an Sinnlichkeit, Wärme und Schönheit, das ist mindestens ebenso beeindruckend, wie das, was Allhoff dazu am Keyboard beisteuert.

„Schrecklich wahre Geschichten“

Das alles lohnt bereits uneingeschränkt den Besuch der Veranstaltung mit dem Titel „Kein Aufwand. Aber die meisten derer, die da auf den Treppen sitzen und im zerklüfteten Saal, sind doch eher dafür gekommen: für „Kein Aufwand“ eben, Hofmeirs 2016 bei btb erschienene „Schrecklich wahre Geschichten aus meinem Leben mit der Tuba“.

Leipziger Lachmesse 2020 - Gastspiel von A.F. Hofmeir und Tim Allhoff (Keyboard) in der Moritzbastei in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Im entspannten Plauderton, dessen Charme durch die kraftvolle bayerische Färbung ins unwiderstehlich Rustikale tendiert, erzählt da einer, der sein erstes klassisches Konzert nicht besucht, sondern gespielt hat, was ihm alles widerfahren ist auf dem weiten Weg von der Holldau in die Konzertsäle und Opernhäuser der großen weiten Musikwelt und schließlich in die Kabarettkeller und auf die Kleinkunstbühnen.

Pointen hinter der übernächsten Kurve

Das ist alles brüllend komisch – wenn Hofmeir es erzählt, noch mehr als beim Selberlesen. Und lernen kann man auch viel dabei. Über die Tuba, die Musik und das Leben. Den meisten Besuchern allerdings dürfte Hofmeir nicht mehr viel Neues erzählen, sie kennen Buch und/oder Bühnenprogramm, sehen die Pointen schon hinter der übernächsten Kurve kommen und haben trotzdem oder gerade darum einen rundum netten und ausdauernd bejubelten Abend.

cover Quelle: Genuin

Dennoch wäre es bald an der Zeit, ein wenig Aufwand für ein neues Bühnenprogramm zu betreiben. Wie es Hofmeier zuletzt im Aufnahmestudio getan hat: Seine aktuelle CD „Besser ohne Worte“ (genuin) präsentiert Lied- und Arien-Futter in völlig unverbrauchten Klängen von Tuba und Harfe ( Andreas Mildner) und lässt zwischen Poesie und Skurrilität kein Auge trocken.

Von Peter Korfmacher