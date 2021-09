Leipzig

„Wir wollten Ihnen das nicht länger zumuten“, sagt Gewandhausdirektor Andreas Schulz in den voll besetzten Mendelssohn-Saal hinein. Vier, fünfmal habe man in der vergangenen Corona-Saison die Abonnenten informieren müssen über Änderungen bei Konzerten, die dann am Ende doch ganz abgesagt hätten werden müssen. „Darum haben wir uns entschlossen, in der am Freitag beginnenden 241. Gewandhaus-Saison die Abonnements auszusetzen – für ein Jahr. In der 242 Spielzeit ist dann aber alles wieder vollumfänglich beim Alten“, verspricht Schulz vollmundig bei der Vorstellung der ersten beiden Monate der neuen Spielzeit.

Das allerdings stimmt so nicht. Denn eine Corona-gezeugte Neuerung bleibt: Künftig gibt es neben den klassischen Anrechten auch weiterhin die im Angesicht der Pandemie neu eingeführten Gewandhaus-Cards 20, 50 und 100, die für einmal 30 (ermäßigt 20), 200 (75/50) oder 900 (300/225 Euro) für die komplette Saison Vorkaufsrecht für alle Karten und 20, 50 oder 100 Prozent Ermäßigung nebst weiteren Vergünstigungen bieten – vom Programmheft-Vorab bis zur kostenlosen Getränkeversorgung in den Pausen bei der 100er-Card.

„Flatrate für fast alle Eigenveranstaltungen“

Diese Ankündigung ist bei der Spielplan-Präsentation für Szenen-Applaus gut. Was Schulz nicht weiter verwundert, schließlich „liegen wir beim Verkauf der Gewandhauscard 20 und 50 deutlich über den Erwartungen und haben auch von der Gewandhauscard 100 bereits über 100 Stück verkaufen können.“ Die bietet eine „echte Flatrate für fast alle rund 250 Eigenveranstaltungen“ und ist damit für Musikfreunde durchaus mehr als nur eine Überlegung wert. Zumal die Spielzeit, kommt sie, wie sie derzeit geplant ist, keine Corona-Not-Saison ist wie die vergangene, von der ja beinahe nur die drei Großen Concerte auf der Zielgeraden im Juni und Juli blieben.

Am 17. September beginnt sie mit einem Programm, das ganz nach dem Geschmack des Gewandhauskapellmeisters Andris Nelsons ist, der spontan inspiriert vorbrummt, wie dunkel und geheimnisvoll russische Sinfonik sein kann. Dieses Programm ist sogar sein Lieblingsprogramm – was aber, wie er im Mendelssohn-Saal lachend ausführt, grundsätzlich für jedes Programm gilt, das er aktuell vor der Brust hat.

Geburtstags-Saison

Konkret kombiniert es mit Rachmaninoffs herrlicher 1906/07 in Dresden komponierter zweiter Sinfonie das Tripelkonzert für Violine, Cello und Bajan (Akkordeon) von Sofia Gubaidulina, der Grande Dame der russischen Musik. Die feiert am 24.Oktober ihren 90. Geburtstag, und Weil ihr Wirken als Gewandhaus-Komponisten im vergangenen Jahr unter die Corona-Räder geraten ist, kommt sie nun gleich zwei Spielzeiten lang ausführlich zu Wort mit ihrer spirituell aufgeladenen, existenziellen, beseelten, glutvollen Musik. Von der präsentieren Baiba Skride, Harriet Krijgh und Martynas Levickis, die Solisten der Großen Concerte vom Freitag und vom Sonntag, in der von der Dramaturgin Ann-Katrin Zimmermann ziemlich leidenschaftlich moderierten Präsentation schon einmal kammermusikalische Kostproben.

Neben Gubaidulina bietet die Saison noch einige andere Schwerpunkte. Beispielsweise schlägt sich der 40. Geburtstag des Hauses am Augustusplatz, dessen ausgezeichneter Lüftung Andrea Schulz den Umstand verdankt, dass er immerhin rund 1250 Gäste im 1900-Plätze-Saal unterbringen kann, mit der Wiederaufführung einiger Werke nieder, die in Kurt Masurs Eröffnungs-Saison ihre Uraufführung erlebten: Siegfried Matthus’ „Holofernes“ etwa oder Siegfried Thieles „Gesänge an die Sonne“, den Andris Nelsons zum Jahreswechsel mit Beethovens Neunter kombiniert – wie es Masur 1981 seinerzeit zur Eröffnung des neuen Gewandhauses getan hatte.

Neue Reihe mit alter Musik

Überdies beginnt ein Mendelssohn-Schwerpunkt, der rund um den ebenfalls von Nelsons dirigierten „Elias“ die Mendelssohn-Festtage in neuer Form wiederaufleben lässt. Und Reinhard Goebel nimmt seine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Neuen Bachischen Collegium Musicum auf, womit das Gewandhaus seine eigene hochkarätige Reihe mit neuer Musik bekommt.

Das alles ist im Gewandhaus derzeit unter 3-G-Bedingungen zu erleben, also für Genesene, vollständig Geimpfte oder negativ Getestete, die am Platz auch die Maske ablegen können. Dass sich dies mit Inkrafttreten einer neuen sächsischen Coronaschutzverordnung in der übernächsten Woche noch einmal ändern könnte, ist zumindest nicht ausgeschlossen.

Zweimonats-Blöcke

Davon unbeschadet gilt erstens, dass Andris Nelsons sich selbstredend unbändig freut, „dass es wieder möglich ist, gemeinsam mit dem ganzen Orchester Musik zu machen“ und noch mehr darüber, „dass wir es vor Ihnen tun können, vor unserem Publikum. Denn das ist das Größte, was es gibt.“

Für die Sonntags-Ausgabe dieses Größten gibt es sogar noch Karten. Und bei solchen Präsentationsrunden trifft man sich künftig häufiger. Denn in dieser Spielzeit präsentiert das Gewandhausorchester in Zweimonats-Blöcken – den nächsten am 24. Oktober.

17., 19. September: Andris Nelsons dirigiert Werke von Gubaidulina und Rachmaninoff

23., 24. 26. September: Andris Nelsons dirigiert Widmann und Mendelssohn

30., September, 1. Oktober: Alan Gilbert dirigiert Schumann, Saint-Saëns, Stenhammar

7., 8. Oktober: Karina Canellakis dirigiert Matthus und Beethoven

14., 15. Oktober: Lorenzo Viotti dirigiert Rachmaninoff, Skrjabin, Debussy, Bartók

28., 29. Oktober: François-Xavier Roth dirigiert Deutsch und Berlioz

Karten und Infos: www.gewandhausorchester.der

Von Peter Korfmacher