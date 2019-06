Berlin

Das letzte und herausragende Abonnementkonzert der Berliner Philharmoniker in dieser Saison dirigierte Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Solist war am Wochenende mit Skrjabins Klavierkonzert op. 20 Daniil Trifonov. Was das legendäre Spiel dieses Pianisten ausmacht, muss man live hören und auch sehen. In Leipzig wird dazu im November wieder Gelegenheit sein. Nach nur wenigen Takten Orchestereinleitung beginnt er schwebend leise und indirekt, wie im Vorübergehen, die Tasten zu streifen, eine ideale Version, dieses Konzert quasi improvisando zu eröffnen.

Pianistischer Klangrausch

Sein einziges Klavierkonzert konzipierte der damals 24- jährige Klaviervirtuose Alexander Skrjabin 1896 innerhalb weniger Tage. Noch vollkommen tonal, lässt es erst ahnen, in welche Richtung sich die Klangsprache des Komponisten einmal entwickeln würde. Anders als die russisch-romantischen Schwergewichte der Gattung von Tschaikowski oder Rachmaninow, wirkt das selten gespielte Konzert charakterlich leicht und arabesk und erinnert eher noch an Chopins Klavierkonzerte. Denn auch hier liegt der Fokus klar auf dem Soloinstrument während das Orchester zumeist eine untergeordnete Rolle spielt, die passende Grundierung für einen fast ununterbrochenen pianistischen Klangrausch liefert und nur selten wie zu Beginn des zweiten Satzes thematisch tragend agiert.

Seismographische Differenziertheit

Mit unglaublicher klanglicher Flexibilität und seismographischer Differenziertheit erhellt Trifonov die harmonisch-rhythmische Entwicklungen der Musik seines Lieblingskomponisten Skrjabin. Insbesondere die Idee von musikalisch-dynamischer Beweglichkeit erweitert er um ungekannte Ausmaße. Aus den Höhen luftig perlender Texturen über ein noch fast gewichtsloses Pianissimo sich klanglich immer weiter verdichtend, führt er unter Einsatz seines ganzen springfedernden Körpers hin zu kraftvoll rhythmisch kulminierenden Höhepunkten.

Unmittelbare Spielfreude

Was das Publikum verzückt, ist nicht zuletzt die unmittelbare, ekstatisch-helle Spielfreude des 28-Jährigen, angesichts derer Vokabeln wie Virtuosentum und Brillanz nur äußerliche Beschreibungen materialistischer Nebenaspekte seiner Klavierkunst wären. Wie Trifonov einmal äußerte, möchte er die Menschen “durch Musik emporheben aus den rein weltlichen Themen ihres Lebens“, was ihm an diesem Abend fraglos gelungen ist.

Bedrückende Atmosphäre

Der zweite Teil des Konzerts führt hinunter in die dunkle und bedrückende Atmosphäre von Dmitri Schostakowitschs elfter Sinfonie. Mit programmatischen Satzüberschriften und unter Einbeziehung traditioneller Melodien aus dem geistlichen und revolutionär-sozialistischen Kontext bezieht sie sich auf den Petersburger Blutsonntag des Revolutionsjahres 1905. Auf dem Platz vor dem Winterpalais wurde damals vom Militär brutal in die Menge friedlicher Demonstranten geschossen, die sich mit ihren Forderungen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und die Schaffung einer Volksvertretung zum Zarenpalast begeben hatte.

Beklemmende Intensität

Ausgehend von einem ungewöhnlich langen Innehalten vor dem ersten Satz „Der Platz vor dem Palast“ führt Nelsons das Orchester in diese aufgeladene Szene hinein. Zeitlupenartig bewegen sich die quintbasierten orgelartigen Klänge der Streicher. Bildhaft zeichnen sich in dieser Klangfläche konkrete Ereignisse wie Trompetenrufe und Paukensoli in der Ruhe vor dem Sturm ab. Nelsons baut in diesem Satz eine Spannung auf, die er in beklemmender Intensität und höchster Konzentration über alle vier attacca ineinander übergehenden Sätze, über eine Stunde hinweg, aufrecht zu erhalten vermag.

Konzentrierte Strenge

In fast lähmend konzentrierter Strenge kulminiert der zentrale zweite Satz in der Erschießungsszene, gefolgt von einem Trauermarsch und dem vierten Satz „Sturmgeläut“. Ebenso eindrucksvoll wie die beteiligten Solisten der Philharmoniker agieren die in außergewöhnlicher klanglicher Homogenität spielenden blockhaft klar geführten Stimmgruppen. Nelsons brachte bereits 2017 dieses Werk als dritten Teil seiner preisgekrönten Einspielung von Schostakowitschs Sinfonien mit dem Boston Symphony Orchestra heraus.

Von Anja Kleinmichel