Andris Nelsons und sein Gewandhausorchester musizieren mit Bruckner die Sterne vom Himmel

Leipzig

Anton Bruckners achte, seine letzte vollendete Sinfonie, hat zwei mögliche Ziel- und Höhepunkte: Man kann sie vom Schluss her anlegen, von der letzten Ballung im Finale, in der Bruckner noch einmal alles Material der vergangenen knapp anderthalb Stunden übereinander türmt. Dann steht die Konstruktion im Vordergrund und die Sinfonie markiert sozusagen das Ende vom Anfang, zieht einen Schlussstrich hinter die Entwicklung, die bei Beethoven begann. Oder man legt den Fokus auf die beiden Beckenschläge im Adagio. Dann zieht die Seele die Fäden, steht das Werk für den Anfang vom Ende, den Doppelpunkt vor den gewaltigen Beiträgen Gustav Mahlers.

Emotion im Zentrum

Mit der ersten Variante setzten Riccardo Chailly, Gewandhauskapellmeister von 2005 bis 2016, und Herbert Blomstedt, im Amt von 1997 bis 2005, Maßstäbe. Andris Nelsons dagegen hält es am Beginn seiner zweiten kompletten Spielzeit anders. Er rückt die Emotion ins Zentrum, denkt diesen sinfonischen Kosmos vom Adagio her – und gelangt gleichwohl in den Großen Concerten dieser Woche wie seine beiden Vorgänger zu mit seinem Orchester in einsame sinfonische Höhen.

Gegen jedes Klischee ganz oben

Das Klischee will es, dass diese Achte ein Werk für alte Männer sei, für die Karajans und Wands, Jochums und Blomstedts, die auf der Zielgerade eines langen Dirigentenlebens noch einmal die musikalische Summe allen Seins ziehen. Weise, abgeklärt, letzten Dingen aufgeräumt zugetan. Das Klischee will es auch, dass Andris Nelsons für diese Sinfonie nicht nur zu jung ist, sondern auch zu ungestüm, zu spontan, zu sehr dem Augenblick verhaftet. Und die ersten Sinfonien seines Leipziger Bruckner-Zyklus gaben dem zumindest in Teilen Recht. Doch nun nutzt Nelsons die seiner Ästhetik weit entgegenkommende 1890er Fassung der Achten, um eindrucksvoll zu zeigen, wo er und das Gewandhausorchester am Beginn dieser Saison stehen: ganz oben.

Wechselseitige Vertrautheit

Das hängt gewiss damit zusammen, dass das Orchester und sein Chef in den letzten Wochen mit der Achten im Gepäck von Festival zu Festival reisten, um sich in Salzburg und Luzern, London und Wiesbaden bejubeln zu lassen. Zur ohnehin beeindruckenden Bruckner-Qualität des Gewandhausorchesters kommt also nun eine wechselseitige Vertrautheit bis in die feinste Verästelung hinzu, die es Nelsons noch leichter macht, seine Vorstellungen in Klang umzusetzen.

Ziemlich präzise

Sie sind ziemlich präzise. Denn obschon in jedem Augenblick das Musizieren organisch erscheint und spontan aus dem Augenblick geboren, sich fortwährend selbst zeugend, überlässt Nelsons nichts dem Zufall, schon gar nicht die Großform. Er legt die vier Sätze aus einem Puls heraus an, disponiert die Tempi, denen Bruckner schon mit den Satzüberschriften alles Extreme untersagte, so klug, dass die Beckenschläge im jedes Maß sprengenden überirdischen Adagio, das „langsam, doch nicht schleppend“ zu sein hat, treffsicher den Goldenen Schnitt des Gesamtwerks markieren.

Nah am Verlöschen

Innerhalb des Flusses, der die Spannung nicht nur über die Generalpausen hinweg garantiert, sondern auch über die Satzgrenzen hinweg, lässt Nelsons dann doch auch die Extreme zu: Bisweilen steht die Musik am Ende vergeblicher Ausbrüche und am Beginn neuer Steigungen kurz vor dem Stillstand, ihr Klang nähert sich dem Verlöschen. Doch findet das für sich betrachtet archaisch schlichte Material immer wieder die Kraft, sich in dem nur von der beispiellos kühnen Harmonik begrenzten Gehäuse zu immer neuen Herrlichkeiten zu verhaken, zu umschlingen, zu verbinden. So trägt ein beständiges Werden diese Sinfonie, die Nelsons im Detail durchaus auch einmal weitab ausgetretener Deutungspfade durchs Gehölz mäandern lässt.

Quadratur des Kreises

Im Klang schließlich, der gewiss auch vom behutsamen Teil-Umbau der Bühne profitiert, gelingt Nelsons und dem sensationellen Gewandhausorchester die Quadratur des Kreises: Ungeheuer präzise und transparent bleibt einerseits selbst das Tutti noch durchlässig für Details, Akzente, die immer präsente von der Harmonie gezeugte Polyphonie Bruckners. Auf der anderen Seite kultiviert Nelsons den gerade für die Sinfonien des Linzers perfekt passenden Gewandhaus-Eigenklang, diesen warme, dunklen, weichen Ockerglanz, dessen Schönheit den Zuhörer vom ersten aus der Stille sich erhebenden Tremolo an umfängt.

Ein sehr besonderes Großes Concert

Knapp anderthalb Stunden lang, von den Gebirgslandschaften des Kopfsatzes, über die Irrlichter des Scherzo und den schmerzlichen Gesang des Adagios bis zu den Gipfeln des Finales ist es totenstill im großen Saal – offenkundig spürt auch das verwöhnte Leipziger Publikum, dass dieses Große Concert ein sehr besonderes ist. Nach der Schluss-Apotheose und angemessener Stille, die Nelsons durchaus noch ein wenig länger hätte auskosten können, entlädt sich diese Gewissheit in rückhaltlosen Jubel.

Von Peter Korfmacher