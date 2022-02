Angekommen: Was Künstler aus Südafrika in der Leipziger Spinnerei vorhaben

Leipzig

Ihre Kunst ist vielleicht das beste Training für das, was in Leipzig auf sie zukommen könnte in den nächsten Monaten: „Ich weiß am Anfang nie, was es wird. Ich höre den Unterhaltungen der Leute zu, zeichne, lasse den Stift wandern. Ich schreibe die ganze Zeit, das ist wie Atmen für mich“, sagt die Musikerin und Performance-Künstlerin Bongile Lecoge-Zulu aus Johannesburg in Südafrika. Anfang des Monats ist sie zusammen mit vier jungen Kolleginnen und Kollegen von Süden nach Norden gereist, aus dem Sommer in den Winter, von der einen Welt in eine andere.

Für drei Monate leben und arbeiten sie in der Leipziger Spinnerei, in Halle 18 im „Leipzig International Art Programme“ (LIA). Zum Frühjahrsrundgang am 30. April und 1. Mai wollen sie ihre Ergebnisse vorstellen. Es geht um Austausch, Inspiration – und künstlerische Erdung: Jeder von ihnen soll mit einem Leipziger Künstler als Paten im Atelier für Radierung von Maria und Vlado Ondrej eine Grafik realisieren. Für Künstler aller Medien lasse sich mit dieser Technik ein riesiges Experimentierfeld öffnen, sagt LIA-Direktorin Anna-Louise Rolland. Anfang Mai fliegen die fünf zurück, und die nächsten folgen.

Ein Ziel ab Sommer: Gestaltung des Addis-Abeba-Platzes in Leipzig

Insgesamt seien es zehn, die über das Jahr verteilt im Rahmen des vom Auswärtigen Amt finanzierten Projekts „African Leipzig“ in die Spinnerei kommen. Neun hatte Rolland bei einem Besuch im vergangenen September gemeinsam mit Partnerorganisationen in Johannesburg aus über 90 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. „Einen Künstler suchen wir noch zusammen mit der Stadt Leipzig, während seiner Residenz ab Sommer soll er den Addis-Abeba-Platz gestalten.“

Alle werden sie etwas zurücklassen und etwas mitnehmen. Aber erstmal müssen sie sich vortasten: „Hier? Das ist eine andere Welt, seltsam.“ Da sie kein Deutsch könne, fühle sie sich „wie auf einer Insel, auf die ich mir aber auch jemanden holen kann“, sagt Bongile Lecoge-Zulu und lacht so warm wie ein Feuer. Hier, im Leipziger Februar, der sein gräuliches Licht durch die Scheiben der alten Industriehalle wirft.

Bongile Lecoge-Zulu geht es um „Kollisionen von Energie“

„Schreiben ist wie Atmen für mich“: Bongile Lecoge-Zulu. Quelle: Dirk Knofe

Da kommt etwas sehr Positives auf Leipzig zu. Sie nehme alles in sich auf, auch das, was sie nicht verstehe. Bei ihren Performances gehe es ihr um „Kollisionen von Energie“, und sie habe keine Agenda. „Es kommt aus dem Augenblick, vielleicht sind es meine Vorfahren, die mich zu dem führen, was ich mache.“ Heilen wolle sie, egal wie.

Roxy Kaczmarek befasst sich in ihrer Arbeit mit Pflanzen, zeichnet sie filigran, auch in ihrer winterlichen Kümmernis. „Aufgegeben, vergessen, gerettet“ steht neben einer aus wenigen dicken Strichen bestehenden Darstellung eins kläglichen Topfgewächses. In einer Galerie in Südafrika inszenierte sie eine Art schwebenden Garten, mit Wind, Licht, Schatten – und Sounds, die ein Freund aufnahm. Das Thema Menschen und Pflanzen interessiert sie, damit auch die Spinnerei in Leipzig, in der einst Baumwolle weiterverarbeitet wurde. Ihre Eltern haben in Kapstadt einen großen Garten. Im September, als Anna-Louise Rolland in Südafrika war, geschah dort etwas Bemerkenswertes: Sie fand einen alten Pflug. „Made in Leipzig“, stand darauf. Schwer, darin keine Fügung zu sehen.

Bilder, Klänge, Rhythmus

Hemali Khoosal experimentiert mit fast allen Medien, die es gibt: Druck, Zeichnung, Malerei, Installation, Fotografie – „so wie die Idee es von mir verlangt“, sagt die Künstlerin und zeigt ein in Johannesburg aufgenommenes Video, in dem Gesten, Bewegungen, Geräusche in Fluss geraten. Ein Spiel mit Murmeln in Großaufnahme. Bilder, Klänge, Rhythmus. Migration, die Übergänge zwischen Kulturen, Überschneidungen, Parallelen, Unterschiede sind ein großes Thema in Khoosals Arbeit. Sie möchte in Leipzig Leute interviewen, etwas über Essenskultur machen, Läden besuchen.

Tzung-Hui Lauren Lee ist in Südafrika geboren, ihre Eltern kamen aus China. Eine Kultur, die in ihr fortlebt, auch als Verlust. Ihre Arbeit sieht sie als „Wiederaneignung dessen, was in mir fehlt“. Lees installative Praxis hat zu tun mit der Übersetzung zweidimensionaler Markierungen wie Schrift in den dreidimensionalen Raum. Papierherstellung, Kalligrafie, Bildhauerei und chinesische Philosophie spielen eine Rolle. Ihre Kunst ist ihr ein „Mittel, um meine Identität und die Räume, die meinen Körper umgeben, zu dekolonisieren, neu zu überdenken und zu verstehen“.

Erbe des Kolonialismus und der Apartheid

Auch Xhanti Zwelendaba ist multimedial unterwegs – Druckgrafik, Installation, Performancekunst und Videokunst stehen im Mittelpunkt. Seine Arbeit befasst sich hauptsächlich mit der Komplexität und den Spannungen rund um die Xhosa-Kultur und die Kultur des zeitgenössischen Kapitalismus und Nationalismus – und darin eingebettet ist das Erbe des Kolonialismus und der Apartheid. So treffen hier in Leipzig Menschen aufeinander, die Transformations- und Emanzipationsprozesse in sich tragen, auch die damit verbundenen Schmerzen, Konflikte, Verluste.

Eine Art Mini-Spinnerei in Johannesburg

Eine der südafrikanischen Partnerorganisationen ist das „Centre for the Less Good Idea“ in Johannesburg – das „Zentrum für die weniger gute Idee“. Gemeint ist damit das Nach-denken über eine erste, überwältigende Idee, die im hellen Licht des Tages Schwächen zeigt, nicht funktioniert – aber auch nicht aufgegeben werden sollte. Anders gesagt, mit den Worten von Anna-Louise Rolland: „Es ist ein offener Experimentierraum für neue Formate, die vor Ort in den Theatern des Kunst- und Kulturareals, einer Art Mini-Spinnerei in Johannesburg, entwickelt werden.“

LIA-Direktorin Anna-Louise Rolland und der südafrikanische Künstler Willam Kentridge in Johannesburg. Dort hat Kentridge das „Centre for the Less Good Idea" gegründet. Quelle: privat

2016 hat der in Johannesburg geborene Willam Kentridge das „Centre ...“ gegründet, ein international renommierter Künstler, der sich hier um den Nachwuchs kümmert. Dreimal lud ihn die Kasseler documenta bereits ein, viermal die Biennale Venedig, seine Ausstellungen waren im New Yorker MoMA zu sehen, im Pariser Louvre, in der Londoner Tate Modern. Sein Vater war ein Anwalt von Nelson Mandela. Kentridge hat mal gesagt: „Die Zeichnungen beginnen nicht mit einem schönen Zeichen. Es muss ein Zeichen von etwas da draußen in der Welt sein.“ Dort sind sie jetzt: Roxy Kaczmarek, Hemali Khoosal, Xhanti Zwelendaba, Bongile Lecoge-Zulu, Tzung-Hui Lauren Lee.

Leipzig International Art Programme Das Leipzig International Art Programme (LIA) ist eine internationale Künstlerresidenz in der Lepziger Spinnerei. Es versteht sich als Ort des Experiments und Lernens. Ermöglicht wird ein Austausch zwischen lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Seit 2007 haben über 400 Gäste aus über 40 Nationen am LIA-Programm teilgenommen. Bislang kamen nur zwei aus Afrika, aus Leipzigs Partnerstadt Addis Abeba. Internationale Partner des neuen Programms „African Leipzig“ sind William Kentridge und das Centre for the Less Good Idea sowie David Krut Projects, Atelier für Radierung, in Arts on Main Johannesburg.

Von Jürgen Kleindienst