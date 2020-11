Leipzig

Wahrscheinlich liegt es am Grab ihr zur Linken, dass die kanadische Pianistin Angela Hewitt sich wimmer tiefer hineinsaugen lässt in die Mystik der Thomaskirche – wobei ihr faszinierendes Klavierspiel gegen Ende immer befremdlichere Details ausbildet. Gestern hat die Kanadierin die Bach-Medaille der Stadt Leipzig bekommen und zum Dank Bachs Goldberg-Variationen gespielt – als live aus der Thomaskirche gestreamtes Geisterkonzert am Grab des größten aller Thomaskantoren. Beides hätte zum wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Bachfest 2020 stattfinden sollen

Angela Hewitt in der Thomaskirche. Quelle: Andre Kempner

In der Begründung zur Preisverleihung heißt es: „Wegen ihres vielfältigen und langjährigen Engagements für Johann Sebastian Bachs Musik, ihrem wahrhaften Wirken als Bach-Botschafterin auf der ganzen Welt und ihren Maßstäbe setzenden Bach-Interpretationen auf dem Konzertflügel wird Angela Hewitt die Bach-Medaille der Stadt Leipzig 2020 verliehen. Sie ist damit zugleich die erste Frau, die diese seit 2003 jährlich verliehene Auszeichnung erhält.“ Wobei die Stadt den letzten Aspekt für den wichtigsten zu halten scheint.

Singende Sinnlichkeit

Dabei ist es völlig egal, ob ein Mann oder eine Frau so beherzt wie Angela Hewitt über hart umkämpfte Schützengräben aufführungspraktischer Dogmen und Gepflogenheiten springt. Entscheidend ist die singende Sinnlichkeit, mit der Hewitt das Thema und die ersten beiden Dutzend der Variationen entwickelt. Klar, präzise und farbenfroh auf dem prachtvollen Fazioli, den das Bachfest ihr da in die Thomaskirche gestellt hat.

Das Konzert mit Pianistin Angela Hewitt in der Thomaskirche in Leipzig wird im Livestream übertragen Quelle: Andre Kempner

Natürlich stößt der moderne Konzertflügel den Wächtern der reinen Lehre sauer auf. Natürlich werfen Hewitts Manierismen von den im späten Gould-Gefolge buchstabierten Variationen bis zu den überdehnten Auftakten des Quodlibets und der Wiederaufnahme des Themas Fragen auf. Aber die Kanadierin beantwortet jede einzelne davon durch die kristalline Logik ihres Spiels.

Auf dem Boden des Schicklichen

Darum ist sie eine würdige Trägerin der Bach-Medaille: Sie befreit Bachs Musik lauter und uneitel aus den Klauen aufführungspraktischer Besserwisserei – ohne dabei ihre Strukturen zu verraten. Sie spielt sie bemerkenswert persönlich – bleibt dennoch in jedem Takt auf dem Boden des Schicklichen.

Und wenn das Wollen bei Einzeltönen mit ihr durchgeht, ist dies mit der besonderen Konzertsituation zu erklären. Wer schließlich könnte vom ersten bis zum letzten Ton die Bodenhaftung behalten, ganz allein mit dem vielleicht besten Konzertflügel der Welt am Grab Johann Sebastian Bachs?

Nachzuhören bis zum 15. Februar auf www.arte.tv

Von Peter Korfmacher