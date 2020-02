Angerichtet: ein Kochbuch für den Ernstfall

Leipzig

Einen Blackout kennt jeder. Etwa wenn man von jenem Film schwärmen will, in dem der Dings ..., der auch in ... , nein!, in dem anderen, wo die eine Frau ..., die früher mit ...

Wer es nicht erkannt hat: „Der Staatsfeind Nr. 1“ mit Gene Hackman war gemeint. Neben diesem Blackout des Erinnerungsvermögens gibt es den der Stromversorgung. „Plötzlich ist es dunkel, die Heizung bleibt kalt, strombetriebene Technik funktioniert nur, so lange der Akku reicht. Sind Sie vorbereitet?“

Baggerangriff

Was klingt wie der Klappentext eines Großstadtkrimis oder das Vorwort zum Prepper-Handbuch, stammt von der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Derzeit arbeiten die Beamten an einem „Notfallkochbuch“ mit Rezepten für den Ernstfall. Den kann ein Hochwasser auslösen, ein Wintereinbruch oder ein Cyberangriff. Staatsfeind Nr. 1 aber bleibt der Bagger. Er hat 2019 im Berlin-Köpenick ein Stromkabel gekappt.

Hamster würden Datteln kaufen

Es folgten 31 Stunden und 15 Minuten Ausnahmezustand, vor allem, was warme Mahlzeiten betrifft. Das„Notfallkochbuch“ soll nun zeigen, „wie man mit den Vorräten ein schmackhaftes Essen zubereiten kann“. BBK-Vizepräsident Thomas Herzog meint jene Notrationen, von denen 3,5 Kilo im Keller zu haben, führende Katastrophenschützer empfehlen.

Bei der Vorstellung des Kochbuch-Projekts dienen „Mandel-Couscous“ und „Cashew-Dattel-Creme“ als Vorbild oder eierlose Eierkuchen, sofern ein Campingkocher zur Hand ist. Die Industrie hat da mal was vorbereitet: Fertignahrung, auf Wunsch auch vegan. Hält garantiert, bis der nächste Bagger angreift.

Von Janina Fleischer