Anke Feuchtenberger erhält den Max-und-Moritz-Preis für ihr Lebenswerk

Comics zu bewundern, ist meist auch ein haptisches Erlebnis. Doch das fröhliche Blättern fällt aus. Die geplanten Ausstellungen auch. Der persönliche Austausch ebenso. Dem Internationalen Comic-Salon Erlangen, wichtigstes Branchen-Festival im deutschsprachigen Raum, bleibt in diesem Jahr nur der Rückzug in die digitale Sphäre. Die soll dafür dauerhaft mit einem „Digitalen Salon“ besetzt werden. Die Online-Plattform, getragen vom Kulturamt Erlangen, will die Szene künftig über die Festivalzeit hinaus vernetzen. Am Freitag geht die Plattform online. Und vergibt im Live-Stream die Max-und-Moritz-Preise, die bedeutendsten Ehrungen für grafische Literatur in Deutschland, die seit 1984 alle zwei Jahre verliehen werden.

Den Max-und-Moritz-Preis für das Lebenswerk hat der Salon vorab bekannt gegeben. Ihn erhält – nach Größen wie Claire Bretécher, Ralf König oder Albert Uderzo – mit Anke Feuchtenberger eine Künstlerin, die seit drei Jahrzehnten mit einer eigenwilligen, kunstvoll-sperrigen, oft düsteren Handschrift heraussticht. Die mit dem Mut zur Abstraktion und immer neuen Bildsprachen eine halbe Zeichner-Generation geprägt hat. Brigitte Helbling blickt in ihrer Laudatio auf den Schwung, den die weiblicher werdende Szene um die Jahrtausendwende bekam: Diese „Comic-Avantgarde erschloss sich das Glück des freien Falls – und des Fliegens. Und mittendrin, oft auch vorneweg, stand Anke Feuchtenberger“.

Helbling verweist auf Werke wie „Die Hure H“, „Somnambule“, oder „Das Haus“. Die Letzteren wurden zuletzt vom Berliner Reprodukt Verlag neu aufgelegt. Werke, die Feuchtenbergers in Traumwelten driftende Auseinandersetzung mit dem Körper, mit Weiblichkeit und mit Geschlechtskonstrukten zeigt. Ebenso den Willen zur Formfindung von neuen Bildsprachen bis hin zu typografischen Details. „Das Haus“ präsentiert sich als schmaler, hochformatiger Band, der in 30 Kapiteln vom Augapfel bis zur Zunge den Körper erforscht und im Fokus auf isolierte Körperteile kühne Assoziationsräume schafft.

Die Geheimnisse, die in einem wortlosen Bild stecken, erzählen mehr als eine klassische Comic-Sequenz. Und der Fokus auf das Einzelbild verweist auf Feuchtenbergers künstlerische Anfänge. Nach dem Studium an der Kunsthochschule Weißensee entwarf sie eigenwillige Theaterplakate. Unter anderem beeinflusst von den Theaterentwürfen des Leipzigers Volker Pfüller, von 1997 bis 2005 an der Leipziger HGB Professor für Illustration, und Bühnenbildner unter anderem am Deutschen Theater Berlin.

Nicht zuletzt durch Feuchtenberger, 1963 in Ost-Berlin geboren, hat eine handgemachte Expressivität der DDR-Grafik ihre Traditionslinie sichtbar fortgeschrieben und die Comic-Bildsprache beeinflusst. Kurz vor der Wende gründete die Berlinerin mit Holger Fickelscherer, Henning Wagenbreth und Beck die Künstlergruppe „PGH Glühende Zukunft“, PGH für Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Und Handwerk, das sei, wie Beck einmal im LVZ-Interview erzählte, das Einigende gewesen der stilistisch heterogenen Gruppe. Während das Digitalzeitalter anbrach, produzierte die Gruppe von Hand und mit herkömmlichen Drucktechniken.

Beck arbeitet inzwischen erfolgreich als Cartoonist in Leipzig. Illustrator Wagenbreth gibt sein Können als Professor weiter – wie Feuchtenberger. Sie unterrichtet seit 1997 an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Spannende Comic-Künstler wie Sascha Hommer, Line Hoven, mit ihren detaillierten Schwarz-Weiß-Arbeiten auf Schabkarton oder Birgit Weyhe, die fast holzschnittartige Bildwelten mit ostafrikanischer Symbolik exotisch auflädt, haben bei ihr studiert.

Feuchtenberger arbeitet derzeit an ihrem biografisch gefärbten Werk „Ein deutsches Tier im deutschen Wald“. Im kommenden Jahr soll es erscheinen.

www.comic-salon.de

Von Dimo Rieß