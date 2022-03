Anna Haifisch erhält am Mittwoch den LVZ-Kunstpreis im Leipziger Bildermuseum

Leipzig

Wenn eine Auszeichnung zum 14. Mal vergeben wird, dann ist es schwer, darin noch eine Premiere zu finden. Doch wenn am Mittwoch um 18 Uhr Anna Haifisch im Museum der bildenden Künste den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung erhält, dann ist es eine: Sie ist die erste Comic-Künstlerin unter den Preisträgern.

In der Ausstellung „Chez Schnabel“ steigen die Figuren ihrer tragikomisch-skurrilen Geschichten aus den Büchern an die Museumswände, werden groß, amüsieren, beeindrucken neu und anders.

Androgyne Tier-Mensch-Wesen

„In einem auf das Wesentliche reduzierten Zeichenstil lässt Haifisch androgyne Tier-Mensch-Wesen erstehen, die ihre persönliche Odyssee im Betriebssystem Kunst erleben“, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Dabei gelinge es ihr, „die nach wie vor romantisch und klischeehaft geprägten Vorstellungen vom Künstlergenie und seinen Abhängigkeitsstrukturen vom modernen Kunstmarkt wie vom musealen Ausstellungswesen kritisch-ironisch zu dekonstruieren“. Was nicht bedeutet, dass es diese Abhängigkeiten nicht gibt, wie die in Leipzig geborene und lebende Künstlerin der LVZ sagte.

Looser-Charme

Tatsächlich sind es der Looser-Charme von Haifischs Figuren, ihr Umgang mit Formen und Sprache, ihre Zitate aus Comic- und Kunstgeschichte, die ihre Arbeit weit über die verhandelten Themen hinausheben. Die von Marcus Andrew Hurttig kuratierte Ausstellung im Untergeschoss des Museums verteilt sich auf zwei große Räume. Im ersten sind vornehmlich vergrößerte Cover ihrer erfolgreichen Serie „The Artist“ zu sehen. Der zweite Raum ermöglicht Blicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit, zeigt, wie eine Idee zur Geschichte, zum Buch wird.

Die Ausstellung Mittwoch (9.3.), 18 Uhr: Preisverleihung und Eröffnung der Ausstellung „Chez Schnabel“ im MdbK (Katharinenstraße 10), es sprechen Kulturamtsleiterin Anja Jackes, LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert, Kurator Marcus Andrew Hurttig und Direktor Stefan Weppelmann. Die Ausstellung geht bis 3. Juli, geöffnet Di, Do–So 10–18, Mi 12–20 Uhr, 3G-Regel

Der von der Leipziger Volkszeitung aus Anlass ihres 100. Geburtstags 1994 initiierte Kunstpreis wird seit 1995 alle zwei Jahre in Kooperation mit dem MdbK vergeben. Er beinhaltet neben dem Preisgeld von 10 000 Euro eine Ausstellung im Museum und einen begleitenden Katalog.

Von Jürgen Kleindienst