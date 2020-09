Anna Schmidts Dokuporträt „Das Auge Afrikas“ feiert in Leipzig Filmpremiere

Leipzig

Er war Forscher, Kartograph, Ethnograph, Entdecker, Jäger und Filmemacher: Hans Schomburgk. Mit erst 17 stürzte sich der Architektensohn aus Hamburg in das Abenteuer seines Lebens und kam nie wieder davon los. Afrika wurde seine Leidenschaft.

„Er war zum richtigen Zeitpunkt mit dem neuen Medium am richtigen Ort“, sagt der Filmhistoriker Wolfgang Fuhrmann von der Uni Bologna. „Er hat mit seinen Filmen den Blick auf Afrika geprägt“, sagt Anna Schmidt, Regisseurin und Produzentin, „den kolonialen Blick, der aus einem echten Interesse an den afrikanischen Völkern kam.“

Erste Begegnung in Querfurt

Die Leipzigerin hat 15 Jahre daran festgehalten, endlich ein Porträt dieses Mannes, der Bernhard Grzimek wohl wie kaum ein anderer beeinflusst hat, zu drehen. Begegnet ist sie Hans Schomburgk bereits als Kind. Täglich ging sie in Querfurt an einem Haus mit einer Tafel vorbei, in dem seine Familie gewohnt hatte, las seine Bücher als Abenteuergeschichten – und entdeckte endlich, dass er auch Filme gedreht hat.

Die liegen, so weit erhalten, im Bundesarchiv und einer Technik-Bibliothek in Hannover. Einige Jahre suchte Anna Schmidt vergebens nach einem Sender mit Interesse für Schomburgk – bis die aufkommende Kolonialismus-Diskussion endlich Türen öffnete. Der Norddeutsche Rundfunk stieg ein, auch Arte, die Mitteldeutsche Medienförderung machte 80 000 Euro locker. Gedreht werden musste in Afrika ( Togo, Südafrika, Liberia und der Kongo waren zu unsicher), Filmrechte erworben werden – alles kostete.

Exotischer Blick: Hans Schomburgk mit Afrikanerinnen bei einer seinen Expeditionen in das Innere des Kontinents. Quelle: Schmidtfilm

Manches war zu teuer. So gibt es keine Bilder von jener Liberia-Karte, die Hans Schomburgk für die Royal Geographical Society in London anfertigte. Zu teuer. Anna Schmidt kann von ihr nur in Worten schwärmen. Sie hätte sie gern aus dem Spezialisten-Archiv geholt. Das ist ihr nun aber wenigstens mit dem etwas in Vergessenheit geratenen Hans Schomburgk gelungen.

„Das Auge Afrikas“ heißt ihr 90-minütiges Porträt, das in die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts zurückblickt. Da landet 1897 Hans Schomburgk in Südafrika, schlägt sich als Kellner und Reitlehrer durch, heuert bei den Briten als Polizeireiter an, kämpft im Burenkrieg, arbeitet als Großwild-Jäger (wofür er sich später schämt) und geht 1906 auf seine erste Expedition. „Da hat ihn das Afrika-Fieber gepackt“, sagt Anna Schmidt. Das wird er nie wieder los werden.

Probleme mit dem Klima

Er lernt afrikanische Sprachen, kartografiert Flüsse und Berge, entdeckt eine Muschel (nach ihm benannt), schreibt Bücher, hält Vorträge, fängt seltene Zwerg-Flusspferde für Carl Hagenbeck – und wird 1912 Mitglied der berühmten Royal Geographical Society. Mit 32 Jahren und als Autodidakt.

Als er das erste Mal mit einer Holzkamera loszieht, geht alles gründlich schief: Die Bilder sind über- oder unterbelichtet, mit dem Klima steht das Material heftig auf Kriegsfuß. Ein paar Jahre später hat Hans Schomburgk sein eigenes Filmlabor dabei. Von ihm entwickelt und auch selbst gebaut.

Der große Ruhm kommt 1914 mit „Tracks und Trail“ (verschollen), ein 76-minütiger Dokumentarfilm, der nicht nur Landschaften und Tiere zeigt, sondern auch den dörflichen Alltag. So nah war Afrika noch keiner gekommen.

Engagement für gefährdete Tierarten

Als der Weltkrieg begann, verlor er in England alles, montierte für das Kolonial-Amt „Im deutschen Sudan“ und inszenierte mit seiner ersten Frau das Spielfilm-Exotical „Eine Weiße unter Kannibalen“. Brotarbeit. Neben Büchern und Vorträgen, mit denen jenes Geld hereinkommen musste, das Schomburgk für Expeditionen brauchte.

Er drehte in Togo (weil die Zivilisation die Stämme noch nicht gefunden hatte) oder Liberia, überstand Malaria und Schwarzfieber, durfte sogar Bilder von geheimen Frauen-Ritualen machen (eine Fundgrube für die Ethnologie), reiste 1931 mit einer Tonkamera durch Südafrika („Wildnis – Das letzte Paradies“) und setzte sich für gefährdete Tierarten ein.

„Spiegel der Zeit“

Die Nazis warfen ihn aus der Reichsfilmkammer, verbrannten seine Bücher, schnitten seine Filme zu Propaganda um (und seinen Namen aus den Vorspann) – weil er eine jüdische Großmutter besaß und in Vorträgen gegen alle Herrenrassen geredet hatte. Dass er mit den Trägern in Afrika durchaus als Massa umging, spielte keine Rolle.

„Seine Filme sind immer auch ein Spiegel ihrer Zeit“, bringt es Filmwissenschaftlerin Gerlinde Waz auf den Punkt. 1958 dreht Hans Schomburgk farbig, finanziert von West (Geld) und Ost (Zeiss-Objektive), „Mein Abschied von Afrika“ über Südafrika.

Einladung nach Kapstadt

In den DDR-Kinos gibt es den Film als „Abschied von Afrika“, eine gekürzte, 30-minütige Version. Ohne die gravitätische Stimme von Hans Schomburgk, dafür mit einem stark politisierten Kommentar. Kurz zuvor wurde der Filmemacher Ehrenbürger von Querfurt. Der Stadt vermachte er auch seine Sammlungen, inklusive des Jagdgewehrs.

„Das Auge Afrikas“ läuft Ende September im Wettbewerb des Garden Route Festivals in Kapstadt (natürlich online), irgendwann dann auch bei Arte. Die Teile aus den Filmen von Schomburgk wurden übrigens wunderbar von Enrico Wittig („Trickkiste“ Leipzig) restauriert.

Anna Schmidts Film „Das Auge Afrikas. Der Filmpionier Hans Schomburgk“ feiert am Freitag im Leipziger Luru-Kino in der Spinnerei im Beisein der Regisseurin Premiere. Beginn der Open-Air-Vorführung ist 20 Uhr, Spinnereistraße 7. Programmansage und Bestellanrufbeantworter: 0341 8799165. Kartenreservierung per Mail: info@luru-kino.de

