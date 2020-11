Leipzig

Anne Sophie Mutter nimmt ihren Job als Kulturbotschafterin ernst: Die große Geigerin wirft all ihren Ruhm, all ihre Popularität in den Ring, um etwas zu bewegen. Im Moment treibt die Situation freiberuflicher Musiker sie um, Musiker, denen in der Corona-Krise seit über einem halben Jahr das Einkommen weggebrochen ist, weil sie kaum noch oder im aktuellen Lockdown gar nicht mehr auftreten können und dürfen.

Vom Konzertverbot ist auch Anne Sophie Mutter betroffen. Die Großen Concerte, bei denen sie im Gewandhaus mit dem Gewandhausorchester unter Andris Nelsons Beethoven hätte spielen sollen, fielen der Pandemie zum Opfer. Aber Anne Sophie Mutter spielt trotzdem in Leipzig: Weil Gottesdienste ausdrücklich erlaubt sind, und auch nichts gegen Musik im Gottesdienst spricht, nutzt die Über-Geigerin die geistliche Gelegenheit, um für die Deutsche Orchesterstiftung und deren Spendenaufruf für freischaffende Musiker zu werben.

Anzeige

Auftakt für eine Reihe von Gottesdienst-Konzerten

„Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“, schreibt Mutter auf ihrer Internetseite. Und weiter: „Damit unser kurzes Leben mit Schönem und gemeinsam Erlebten erfüllt ist, spielen Musikerfreunde und ich am kommenden Sonntag, 15. November, in der Thomaskirche Leipzig für die Besucher der Gottesdienste um 9.30 Uhr und um 18.00 Uhr. Dies ist der Auftakt einer Reihe musikalischer Gottesdienst-Gestaltungen, die ich in den kommenden Wochen mit Mohamed Hiber, Vladimir Babeshko und Daniel Müller-Schott unternehmen werde. Wir wollen damit auch auf die katastrophale wirtschaftliche Lage vieler MusikerInnen aufmerksam machen und um Spenden für sie bitten.“

Die Spendenkampagne der Deutschen Orchester-Stiftung steht unter der Schirmherrschaft von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Kirill Petrenko. Mutter: „Diese Schirmherrschaft ist ein starkes Signal für alle MusikerInnen und ganz sicher eine weitere Ermunterung für eine großzügige Spende“.

Das Spendenkonto: Deutsche Orchester-Stiftung – Kennwort: Nothilfefonds; IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05; BIC: COBADEFFXXX

Von Peter Korfmacher