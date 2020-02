Annika Bach: „Ich sehe eine gute Zukunft für Henschel“

Leipzig

Zum 75. Geburtstag des Leipziger Henschel-Verlags eröffnet am Mittwoch das Verlagsarchiv in der Akademie der Künste in Berlin. Katharina Stork hat mit Verlegerin und Geschäftsführerin Annika Bach über den Verlag, seine Vergangenheit und seine Aussichten für die Zukunft gesprochen.

Welche Bedeutung hat die Archiv-Eröffnung in der Akademie der Künste für den Henschel-Verlag?

Allein der Fakt, dass das Verlagsarchiv in der Akademie der Künste in Berlin ruht, sagt schon sehr viel über die Bedeutung für den Verlag und den Verlag selbst aus. Franziska Galek hat im Rahmen ihrer Dissertation an der Leipziger Buchwissenschaft bei Siegfried Lokatis das Archiv in einer intensiven Arbeit erschlossen, Akten zugänglich gemacht, Dokumente digitalisiert. Und dass nun jeder, den die Geschichte des Verlags interessiert, in das Archiv gehen kann, um sich zu informieren, das ist ein enormer Gewinn für den Verlag. Das ist unheimlich wertvoll. Und darüber bin ich sehr froh.

1945 erhielt Bruno Henschel die Lizenz, einen Theatervertrieb zu etablieren. In den folgenden Jahren entwickelte sich Henschel zum führenden Verlag für die Künste in der DDR. Zeigt das Archiv, wie die DDR den Verlag geprägt hat?

In den Akten sind natürlich viele Schriftwechsel nachzuvollziehen, zwischen Lektoren und staatlichen Stellen. Man sieht, wie über bestimmte Themen oder Autoren kommuniziert wurde. Das ist alles erhalten.

Der E. A. Seemann-Verlag und der Henschel-Verlag gehören heutzutage untrennbar zusammen. Muss man aber die Geschichte der beiden Verlage getrennt betrachten?

Im Jahr 2003 laufen die Geschichten der beiden Verlage zusammen. Und seit der Wende befanden sich beide Verlage unter einem Dach, waren schon vor 2003 bei der Dornier Medienholding unter einem Dach vereint. Vor 17 Jahren wurden E.A. Seemann und Henschel dann unabhängig. E. A. Seemann wurde weit vor Henschel gegründet, im Jahr 1858. Der Verlag entwickelte sich zu einem der wichtigsten Kunstbuchverlage im deutschsprachigen Raum. Mit solchen Leistungen wie dem Thieme-Becker-Künstlerlexikon hat E. A. Seemann Kunstwissenschaftsgeschichte geschrieben.

Und was hat den Henschel-Verlag über die 75 Jahre getragen?

Der Henschel-Verlag ist ein sehr besonderer im deutschsprachigen Raum. Weil er eine sehr konstante Programmarbeit geleistet hat. Von Anfang an hat er zu den Darstellenden Künsten publiziert, zu Tanz, Musik, Film, Schauspiel, Theater, Puppentheater veröffentlicht und Wissen zusammengetragen. Im Laufe der Jahrzehnte ist so ein regelrechtes Netzwerk mit Schauspielern, Musikern, Komponisten und Regisseuren entstanden. Und diese Intensität sucht ihresgleichen.

Sie haben den Verlag 2017 übernommen. Wie sehen Sie seine Zukunft?

Ich sehe eine gute Zukunft für den Verlag. Ich sehe Möglichkeiten und Chancen, gute Bücher zu machen.

Wo soll es denn noch hingehen?

In der programmatischen Arbeit sehe ich bei Henschel große Kontinuität. Wir haben den Bereich der Musik und der Musikbiografien in den letzten Jahren stark ausgebaut. Weil er seine Leser erreicht. Vor allem in der erzählerischen Biografie sehe ich ein großes Potenzial. Im März erscheint die Biografie von Fritz und Alfred Rotter, den Theaterkönigen im Berlin der 20er. Intensiv recherchiert und packend in mehreren Akten erzählt, von Peter Kamber, der seit zehn Jahren an diesem Projekt arbeitet. Dazu bin ich gerade dabei, die Filmrechte anzubieten. Denn das ist eine bessere Story als Babylon Berlin.

Heißt das, dass auch bei einem Verlag wie Henschel die Grenzen zwischen den Medien fließender werden?

Buchstoffe werden schon seit Jahr und Tag verfilmt. Das hat es immer gegeben. Aber durch die Zusammenarbeit mit Michael Kölmel und der Verbindung zu Weltkino bin ich intensiver darauf gestoßen und sehe Möglichkeiten in der Filmindustrie. Am Ende geht es jedoch immer um Qualitätssicherung und harte Arbeit am Buch. Das ist nach wie vor das Handwerk. Und das ist absolut nicht gestrig sondern heutig.

Sie sind als Verlag auch auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Was erhoffen Sie sich davon?

Die Buchmesse ist wichtig, um unsere Titel zu präsentieren und um mit dem Leser in Kontakt zu kommen. Auf welche Cover reagieren die Leipziger Leser? Wie reagieren sie? Das ist konkretes Feedback auf unsere Arbeit.

Ist Beethoven für den Verlag 2020 ein Thema?

Wir haben uns dagegen entschieden, zu Beethoven etwas Neues zu publizieren. Das ist ein großer Punkt: Projekte abzulehnen. Das Wichtigste ist die Konzentration darauf, was es noch nicht gibt. Denn 2020 beschäftigt sich die ganze Kulturbranche mit Beethoven.

Von Katharina Stork