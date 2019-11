Anstrengende, aber relevant: Der Expander des Fortschritt in der naTo

Leipzig

Ein Expander ist ein Sportgerät. Eine Art elastisches Band, beanspruchend für die jeweiligen Muskeln, mit denen es gedehnt wird. Kurzum: „Eine anstrengende Angelegenheit – wie die DDR auch.“

So bringtZonic-Herausgeber Alexander Pehlemann die Situation auf den Punkt, in der Mitte der 1980er Jahre die Band Der Expander des Fortschritts entstand. In Ost-Berlin war das, initiiert durch eine erste Performance unterm Hochbett im Prenzlauer Berg. Soft-Punk, „Orgel-Punk“ sei das gewesen, so Gründungsmitglied und Keyboarder Eckehard Bienas beim Gespräch vorab. Die Punk-Attitüde, mit der er damals die kaputte elektronische Orgel mit Fäusten bearbeitet hat, hat sich die Band bewahrt.

Zu hören Freitagabend in der naTo, wo Der Expander des Fortschritts in aktualisierter, verjüngter Version seiner selbst auf die Bühne geht: Mit Susanne und Eckehard Bienas an Saxophon/Klarinette und Keyboard, von Anfang an dabei und nach wie vor treibende Kräfte. Aber ergänzt durch die Folgegeneration, unter anderem die Sängerin Safi, die mittlerweile nicht mehr in Leipzig, sondern Berlin lebt. Sie ist wirklich der Knaller und an diesem Abend das Zentrum der Energie.

Als Fortschritt noch ungebrochen positiv schien

Musikalisch fließen die Grenzen zwischen Jazz, Noise, elektronischen Elementen, (Post-)Punk. Dabei liegt über allem der Gestus des Theaterliedes, durch den die sprachaffinen und tiefgründigen Texte aus der Feder von Mario Persch in den Vordergrund treten. Und ein bisschen Dada, viel düsterer allerdings als etwa bei der kontemporären Neuen Deutschen Welle im Westen. Die Unmöglichkeit, die Band zu kategorisieren, ist Teil ihrer Signatur. „Die waren komplett überfordert“, erzählt Bienas, als es um die Einstufung durch die staatlichen Funktionäre in der DDR geht.

Die Verwirrung führte dann zur „Sonderstufe“. Ein großer Freiraum, der vom Zwang zur „Tanzmusik“ befreite. Der Keyboarder verortet die Band in einem Kontext, wo „ Fortschritt“ ungebrochen positiv konnotiert war – zumindest offiziell. Eine Farce angesichts der Konsequenzen, sichtbar in Bitterfeld und anderswo.

Heute nicht weniger quer als damals

So ist der Name der Band – ihre Musik sowieso – als Bruch gegenüber dem Mainstream zu verstehen, zu dem die Leugnung substanzieller Probleme in der späten DDR gehörte. Alle hätten sich immer „kräftig in die Tasche gelogen“, so Bienas, Stichwort: des Kaisers neue Kleider. Der Talk vor dem Auftritt ist nicht nur „edukative Belastung“ ( Pehlemann), sondern besonders für Zuschauerinnen spannend, die qua Alter oder Herkunft nicht selbst Teil dieser Zeit waren. Und naturgemäß auch nicht der alternativen Ost-Szene.

Doch auch unabhängig vom derzeit viel strapazierten Über-Thema „Ost“ ist beim Expander des Fortschritts eine experimentelle, suchende Gegenbewegung spürbar. Die schlägt gegenwärtig nicht weniger quer als damals. Wer lieber bequem hört (und denkt?), wird von solcher Musik auch heute darin gestört. Insofern wäre die Performance von Expander des Fortschritts auch ohne Ost-Überbau relevant.

Von Eva Finkenstein