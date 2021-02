Leipzig

Schon 2019 haben die Herausgeber die Arbeit an der Anthologie „Doppelte Lebensführung“ begonnen. Entstanden ist ein literarisch abwechslungsreiches Mosaik gegenwärtigen Lebens und gegenwärtiger Literatur. 37 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Sachsen setzen es hier zusammen. Unter ihnen Katharina Bendixen, Marcel Beyer, Diana Feuerbach, Heike Geißler, Daniela Krien.

Sie zeigen, wie junge Menschen vom Ausbruch aus der Trostlosigkeit der Provinz träumen, wie sie in der künstlichen Welt der Spiele versinken, wie Kleinstädte verfallen. Anja Kampmann macht mit Arbeitern auf den Halden Westfalens bekannt und verknüpft das mit der Erdölförderung in der Nordsee. Bei Hans-Ulrich Treichel bewundert ein Jugendlicher Schönheit und Erfolg von Fußballprofis.

Liebe, Hass und Umbruch

Das steht neben DDR-Erfahrungen wie dem Erschrecken vor der Gleichförmigkeit der sozialistischen Produktion bei Kurt Drawert oder der Jugendzeit als Berufsoffiziersbewerber in einer Plattenbauwohnung im Text von Jan Kuhlbrodt. Jens Wonneberger zeigt, wie der politische Umbruch nach 1989 die Lebensverhältnisse verändert.

Mit der Ankunft Geflüchteter brechen neue Konflikte auf. Gekonnt schildert Lukas Rietzschel Begebenheiten zwischen Liebe und Hass in Andeutungen, mit hartem Kontrast von Dunkelheit und Licht arbeitet Clemens Meyer.

Momentaufnahmen schauen auf das Leben junger Familien, in dem Spannungen an den Kräften zehren. Tobias Hülswitt schildert das, was ein Bekannter „Kleinfamilienscheiße“ nennt, als Leidensgeschichte, die bisweilen zum Slapstick gerät. Franziska Gerstenberg verdichtet es zu einer Weihnachts-Shortstory mit einem Hauch schwarzen Humors. Den Blick zurück in die deutsche Geschichte, in die Zeit des Nationalsozialismus, werfen Christine Koschmieder und Kerstin Hensel.

Geschichten, Geister, Gedanken

Ein Teil dieser Texte ist in der dritten und letzten Abteilung „Geschichten“ versammelt. Andere, deren Stil phantastisch oder surreal gefärbt ist, haben die Herausgeber Kathrin Jira und Jörg Schieke (sowie der Sächsische Literaturrat e.V.) unter die Überschrift „Geister“ geordnet. Thomas Böhmes poetisch-apokalyptische Splitter aus den Raunächten, die eine kaputte Welt vorführen, passen genau da hinein. Ebenso Martina Hefters Skizzen, in denen sie männliche Geister zu weiblichen Wesen ummontiert.

Das Erzählen sei ein offener und manchmal auch zugiger Raum, in dem die Dinge und Gedanken ständig hin- und hergeweht werden, schreiben die Herausgeber im Vorwort. „Erich Loest wurde 1926 geboren und ist 2013 gestorben, Lukas Rietzschel wurde 1994 geboren. Mehrere Generationen sächsischer Literatur also, und dementsprechend eine große Auswahl verfügbarer Formen.“

Ein Meisterstück stammt von Wolfgang Hilbig (1941–2007). Prosa wie diese altert nicht. Der Text aus dem Jahr 2004 ist eine der literarischen Perlen. Eine andere steuert Angela Krauß bei, die über Zeit, Muße, biblische Gebote, Gegensätze zwischen Ost- und Westerfahrung schreibt, passend in der zweiten Abteilung „Gedanken“ platziert.

Große Fülle

Hier können die Leserinnen und Leser einer großen Textwebkünstlerin bei der Arbeit zuschauen. Wie sie erst Personen, Episoden setzt. Dann Faden um Faden zieht, dass ein Geflecht entsteht, in dem eins Bedeutung aus dem anderen bezieht, alles mit allem verbunden ist. Und dann leuchten solche Sätze wie der über den freien Sonntag: „Einmal wöchentlich den Blick aufwärts gerichtet und den Himmel getrunken, da finden Leben und Tod ins Gleichgewicht.“

Einige Beiträge der Anthologie waren kurz genug, um komplett aufgenommen zu werden. Neben Prosaminiatur und lyrisch reduziertem Stück stehen Erzählung und Essay, Romanauszug und dramatische Erzählskizze. In Bernd Wagners Text über die polnische Garnisonsstadt Hel bei Danzig zum Beispiel öffnet sich die Tür nur einen Spalt, ehe sie wieder zufällt. Das Eigentliche – einen wodkaseliger Sturz in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs – muss man anderswo weiterlesen.

Der Auszug aus Uwe Tellkamps Roman „Der Schlaf in den Uhren. Lava“, dessen Veröffentlichungstermin noch nicht feststeht, weckt ebenfalls Erwartungen. Wird Tellkamps gestalterische Kraft stärker sein als sein Hang zu konservativem Agitprop?

Alles in allem breitet dieser Band eine große Fülle aus. Nirgendwo gefallen sich Texte in ästhetischer Plänkelei. Lust in der Gestaltung steht neben tief lotender Ernsthaftigkeit.

Kathrin Jira / Jörg Schieke (Hg.): Doppelte Lebensführung. Neue Prosa. Eine Anthologie aus Sachsen. Poetenladen; 256 Seiten, 21,80 Euro

Von Tomas Gärtner