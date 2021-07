Leipzig

Es fällt schwer, Denis Scheck als aufgeschlossenen Leser zu sehen. Das hat viel mit seiner ARD-Sendung „Druckfrisch“ zu tun, in der er Autoren, deren Bücher und sich selbst ins Kameralicht rückt, bevor er die Top Ten der Bestsellerlisten kommentiert. Man kann auch sagen: in die Tonne kloppt. Dieser Lustgewinn war noch nie originell. Das Ergötzen am Verriss ist Erguss einer Kritikerhaltung, in der weder das Wort Kritik Berechtigung findet noch der Begriff Haltung. Hochmut trifft es auch.

Die Perfektionierung dieser Torheit nennt der SWR „Schecks Anti-Kanon“. Als sei das Schwarz auf weiß der Schrift überwunden, wird der Literaturkritiker ganz in weiß in Klinik-weißer Kulisse gehalten. Filmfreunde fühlen sich an Morgan Freeman in „Bruce Allmächtig“ erinnert. Wobei es nie den Kern trifft, das Göttliche in die Nähe der Unbedarftheit zu rücken. Scheck spricht in diesen Clips ausschließlich über Bücher, deren Lektüre sich nicht lohne. Da keines davon neu oder aus anderen Gründen gerade im Gespräch ist, scheint er mit der Auswahl des Abzuwählenden etwas aufzuarbeiten.

Fitzek, Becher, Christa Wolf

Seine Auseinandersetzung mit Hitlers „Mein Kampf“ wurde aus dem Netz genommen. Es folgten Warnungen vor Büchern der Bestsellerautoren Paulo Coelho und Sebastian Fitzek – geschenkt. Das Gedicht „Danksagung“ von Johannes R. Becher mag Scheck ebenso wenig wie Stefan Georges „Das neue Reich“, Svende Merians „Der Tod des Märchenprinzen“ und Christa Wolfs „Kassandra“. Am Ende seiner Vernichtungsphantasien lässt er die Bücher in einem animierten Blitz verzischen. Das wirkt niedlicher als die „Druckfrisch“-Tonne; zur Bücherverbrennung, diesen Vorwurf gibt es, führt es aber nicht.

Das Prinzip des Anti-Kanons erzählt mehr über Denis Scheck als über die geschmähten Bücher. Es ist nichts Gutes.

Von Janina Fleischer