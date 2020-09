Antipandemistischer Schutzwall: Leipzigs Kulturmacher fordern Corona-Hilfe

Leipzig

Wenn man so will, kann der flache Teich auf dem Augustusplatz als symbolisches Bild zum zweiten Leipziger Aktionstag „Nur mit Kultur“ herhalten: Der Kulturlandschaft droht weiterhin die Austrocknung. Um vor den anstehenden Haushaltsverhandlungen von Stadt und Land auf sich aufmerksam zu machen, haben sich städtische und freie Kulturschaffende auf der Fläche vor der Oper versammelt.

Mit Techno-Beats und Tanzeinlagen, feuerspeienden Skulpturen, Improvisationstheater, auf Stelzen und in prachtvollen Kostümen fluten die Kreativen den Augustusplatz mit Sinnesreizen. Zum Bündnis „Das ist Leipzig“ gehören die Initiativen „ Leipzig+Kultur“, „LiveKommbinat“ und „Kreatives Leipzig“. Ebenso beteiligt sind Oper, Gewandhaus, Schauspiel und Theater der Jungen Welt.

Antipandemistischer Schutzwall

Um kurz nach 18 Uhr eröffnet eine dramatische Trompetenmelodie den zweiten Aktionstag; der erste hatte im Juni stattgefunden. „Wir möchten die Menschen ermutigen, weiterhin in unsere und in die Spielstätten aller Kulturschaffenden zu kommen“, sagt Armin Zarbock von dem historischen Impro-Theater-Ensemble „Adolf Südknecht“. Es repräsentiert hier den Club Horns Erben. Mit einem Schild wirbt das Ensemble für einen Fünf-Jahres-Kulturplan und einen antipandemistischen Schutzwall: „In unseren Stücken involvieren wir Menschen in die Zeit eines historischen Ereignisses. Sie sind Teil der Welt, von der wir berichten“, erklärt August Geyler.

Dazu gehört auch, dass für viele Kulturbetriebe immer noch die Einnahmen aus der Gastronomie wegfallen, mit der sie sich zusätzlich finanzieren. Zwar konnte das Ensemble auf Online-Veranstaltungen ausweichen. Stimmung und Atmosphäre könne man so aber nicht erzeugen, betont Zarbock.

Veranstaltungen in Sälen kaum möglich

Das Ende der Freiluft-Saison naht, und in der kalten Jahreszeit können bei anhaltenden Abstandsregeln keine Veranstaltungen in Clubs und Sälen steigen. Um das Schlimmste abzuwenden, hofft die Szene auf Stabilität in der Förderung, schon ein leichtes Abschmelzen aufgrund der schwieriger werdenden Haushaltslage wäre fatal, sagen sie.

Im lauten Getümmel rund um den Teich machen sich die Kulturschaffenden gegenseitig und die Besucher den Künstlern Platz. Zum Beispiel für das Artistik-Duo „Mira-mas“, das auf Stelzen und in märchenhaften Kostümen über den Platz tanzt. Duo-Mitglied Ron Kross wünscht sich, dass die Solo-Selbstständigen als Teil der Kulturszene nicht vergessen würden. Die Zusammenarbeit der Kulturmacher untereinander schätzt Frank Schletter, Regisseur und künstlerischer Leiter des TheaterPack, als eine positive Auswirkung des Coronavirus ein: „In dieser Zeit zeigt sich, wo das Herz der Künstler schlägt, und da halten die freie Szene und die Hochkultur zusammen.“ Auf der Suche nach zuverlässigen Partnern wurde Schletter bei den Pittler-Werken fündig – einer der wenigen positiven Aspekte während der Corona-Phase.

Eine Menge Symbolik

Nur von dem Zusammenhalt füllen sich allerdings keine Bühnenränge. Und um auf die austrocknenden Kassen hinzuweisen, schließen sich selbst Hai und Goldfisch zusammen. Mit Plüschkappen in Fisch-Form verkleidet, zieht eine Gruppe vom Theatrium Leipzig ihre Kreise im flachen Teich. Auch das natürlich symbolisch – Kunst braucht Zufluss, um Oberwasser zu bekommen.

Von Nadja Häse