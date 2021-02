Leipzig

Man sieht dem Laden seine Größe nicht an. Wie das so ist, wenn Bücher einen Raum bewohnen. Rund 70.000 Exemplare finden auf den – alles in allem – 125 Quadratmetern der „Bücherinsel“ im Nikolaikirchhof Platz. Fanden, muss man bald sagen. Denn am 1. März feiert das Antiquariat seinen 30. Geburtstag, und vier Wochen später ist für immer Schluss. Das hat einen guten Grund und ein paar nicht so gute Anlässe.

„Wir schließen nicht das Geschäft, sondern den Laden“, sagen Jens und Caroline Förster. 57 und 54 Jahre sind sie jetzt und teilen ihre „Bücherinsel“-Zeit in Dekaden. Am 1. März 1991 haben sie den ersten Laden eröffnet, der gar keiner war, sondern eine Erdgeschosswohnung in der Arndtstraße 46. Dafür ist Jens zu Caroline gezogen, und dass beide bis heute Tag für Tag Dienst und Freizeit teilen, gehört zu den Dingen, die Arbeit machen und das Paar stolz. Beziehungsfragen begegnen sie mit Loriot-Zitaten, was zeigt, wie klar die Bilder sind, die sie sehen.

Das hatte man 1991 dem Zausel mit den langen Haaren nicht zugetraut, als Jens Förster den Gewerbeschein für 50 Mark nur bekam, wenn er keinen Gewerberaum beansprucht. „Das war eine Illusion, einfach mal einen Laden zu mieten“, erinnert sich Caroline Förster. Freiheit wurde in Raten ausgezahlt.

Geistiges Erbe für ein Pfund Kaffee

Der erste, handgetippte Katalog. Quelle: André Kempner

Zwei Tage vor Eröffnung hatte sich der erste große Ankauf ergeben. „Für ein Pfund Kaffee.“ Manch einer trennte sich von der Vergangenheit, indem er auch das Erbe ausschlug. Das geistige wie das kulturelle. Eine gute Zeit für Antiquariate war das. Von Anfang an verschickten Caroline und Jens Förster Kataloge. Mit der Schreibmaschine getippt. Die gingen vor allem in den Westen.

Toilette, Heizung und Telefon fehlten, als die Försters 1992 dann doch in Ladenräume zogen: in der Oststraße 73. Zwischen den Büchern stand die Krabbelbox von Tochter Marie, die heute 29 ist und als Schauspielerin in Köln lebt. Sie behalfen sich mit Heizlüftern und einem Schlüssel zum Außenklo im Hinterhof auf der anderen Straßenseite. „Zum Glück stand eine Telefonzelle direkt vor der Tür“, erzählt Jens Förster. Im Nikolaikirchhof fällt ein großer gelber Briefkasten ins Auge. Als müssten Antiquariate ihre Kundschaft mit Zeugen der Vergangenheit anlocken.

Im Schaufenster steht Frank Schirrmachers „Das Methusalem-Komplott“. Neben Büchern von Seneca, Kant (Immanuel), Fichte, Freud, Rousseau und Rosa Luxemburg. Gracians „Handorakel und Kunst der Weltklugheit“ verträgt sich mit Vilmos und Ilse Korns Karl-Marx-Jugendbuch „Mohr und die Raben von London“ in der von Kurt Zimmermann illustrierten Ausgabe. Die Preise für dieses 1964 im Kinderbuchverlag erschienene Buch liegen im Internet zwischen gut 1 und knapp 50 Euro.

Das Geheimnis der Bananenkisten

Zum letzten Mal werden die Bananenkisten gepackt. Quelle: André Kempner

„Die Nachfrage bestimmt dort den Preis“, bestätigt Jens Förster, manchmal sei er absurd, nicht immer sei er gerechtfertigt. Er und seine Frau verstanden sich vor allem als Leser, als sie beschlossen, ein Antiquariat zu eröffnen. Caroline hatte bis Sommer ’89 an der Ingenieurschule für Polygrafie studiert und dann zunächst bei Offizin Andersen Nexö gearbeitet. Jens wurde erst nach dem Mauerfall mit dem Ergonomie-Studium an der TU Dresden fertig und hatte danach Zeit. Zum Beispiel um mit Bücherkisten auf Flohmärkte zu fahren. Plötzlich gab es alles, besondere Fachbücher oder die Bamberger Karl-May-Ausgabe.

Und endlich gab es Bananen. Sie kamen – natürlich – in Bananenkisten ins Leseland, wie die DDR gern genannt wurde. In Wirklichkeit standen die Menschen nämlich gar nicht nach Südfrüchten an, sie brauchten die Kisten!

Vom Kunden zum Schriftsteller

Damit wurde der nächste Umzug gestemmt: in die Oststraße 74. Direkt gegenüber. Dort gab es Wasser, Kachelofen und „Gamat 3000“. Im Jahr 2000 zogen die Försters in die Riebeckstraße 1, einen Eckladen, vollsaniert. Sie blieben bis 2010. Mit der Fernwärme kam noch etwas anderes nach Reudnitz: als Fortschritt empfundene Bequemlichkeit. Kleine Läden gaben auf, weil die Leipziger nun alles, was sie zu brauchen glaubten, beim Discounter bekamen. Und es ist ja nicht so, dass alte Bücher stets ein Schnäppchen sind. Im Gegenteil.

Die Försters, die eine Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, beobachten ohne Groll, aber genau, wie sich Gewichtungen und finanzielle Möglichkeiten veränderten. Zum einen blieben die Stammkunden im ganzen Land treu. Zum anderen blieb die Laufkundschaft weg. „Wenn die Leute aus der Nachbarschaft, die wir kannten, aus der Tür gingen, wussten wir: Die kaufen in diesem Monat nicht noch einmal. Du sitzt in deinem Laden, keiner kommt, und freust dich über einen Anruf aus Stuttgart.“

Einer kam regelmäßig: sehr jung, die Haare sehr kurz und die Haut sehr tätowiert. „Mit einem Hund für vier Personen“, wie Jens Förster erzählt. Der las nicht nur sehr viel, er schrieb auch selbst. Als das Buch fertig war, fand die erste Lesung in der „Bücherinsel“ statt. Clemens Meyer heißt er und „Als wir träumten“ sein Roman.

Konkurrenz, Ergänzung, Bereicherung

Beste Lauflage in Bahnhofshähe. Das letzte Domizil der „Bücherinsel“ im Nikolaikirchhof. Quelle: André Kempner

Im November 2017 kam Meyer dann mit seinem Kurzgeschichtenband „Stille Trabanten“ in den Nikolaikirchhof, letztes Domizil der 100.000 Bücher, mit denen die Försters Anfang 2010 in die Innenstadt gezogen sind – als letzter Neuzugang auf der „Antiquariatsmeile“, was als Konkurrenz wahrgenommen wurde, aber auch als Ergänzung.

Für Leipziger und Leipzigbesucher war es eine Bereicherung. Die Nähe zum Hauptbahnhof ein Gewinn, nicht nur während der Buchmessen. Als die Messe im vergangenen März zum ersten Mal ausfallen musste, seien viele dennoch angereist, erzählt Jens Förster. „Sag Bescheid, wenn Du nochmal aufmachst, dann kommen wir sofort vorbei“, höre er jetzt oft am Telefon. So langsam spricht es sich rum, dass der Laden schließt. Und das, sagt Caroline Förster, bedauern auch viele, die nie in der „Bücherinsel“ waren.

Der Name verdankt sich der Spezialisierung auf die Ausgaben der Inselbücherei. Caroline Förster hatte durch ihre Arbeit den Kontakt zum Verlag, von Anfang an gab es Kunden mit Insel-Abonnement. Das Insel-Regal ist das Herzstück des Verkaufsraums. „Wir sind das deutschlandweit größte Antiquariat zum Thema Insel-Bücherei und Insel-Verlag“, sagt Jens Förster. 20.000 Insel-Bändchen hätten sie auf Lager, jene Sammlerstücke die einst aus Leipzig kamen, dann auch und schließlich nur aus Frankfurt am Main, heute aus Berlin. 6000 finden im Regal auf knapp fünf Metern Breite und gut drei Metern Höhe Platz. Wer auf die Leiter davor steigt, sollte keine Höhenangst haben. Und Zeit.

Umzug ins Kinderzimmer

Das Regal zieht nun um in die Wohnung im Zöllnerweg. „Es kommt ins alte Kinderzimmer unserer Tochter“. Vielleicht sind die Försters bald wieder auf Flohmärkten anzutreffen, auf jedem Fall im Internet. Nicht auf einer eigenen Seite, sondern auf ZVAB.com, dem Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher. „Wir waren das erste ostdeutsche Antiquariat dort, damals ging das per Floppy-Disk mit der Post.“

Beim ZVAB bleibt die „Bücherinsel“ gelistet. Die Försters sind dann per Mail zu erreichen und auf dem Festnetztelefon. Zuvor heißt es wieder: Bananenkisten packen. Und das Schaufenster abschmücken. Dort kündet ein grüner Aufkleber vom Engagement für die BSG Chemie Leipzig. „Wir sind seit mehreren Jahren ,Brustsponsoren’ der U10 – Kindermannschaft“. Auch das ein Herzensprojekt.

Ein Traum muss warten

Die „Bücherinsel ist „Brustsponsor“ für die U10 – Kindermannschaft der BSG Chemie. Quelle: André Kempner

Zum 30. Geburtstag am Montag kann es keine Party geben. Die Corona-Bestimmungen gestatten nur einen Abend mit einer Flasche Wein. Die Pandemie war nicht der Grund, den Laden aufzugeben. Sie hat jedoch bewirkt, dass es „am Ende kein kalter Entzug war, sondern ein Reingleiten“. Schon vorher war „die Luft raus“, wie Jens Förster sagt. „Wir Antiquare befinden uns schon seit Jahren auf geordnetem Rückzug“, erklärt Caroline Förster. Dieser Beruf „hat mit Bewahren zu tun, nicht mit Bücherschubsen“.

Zum Bewahrenswerten gehören Träume. Die geplante Weltreise muss noch ein bisschen warten. Wenn es so weit ist, werden sich Jens und Caroline Förster ihr erstes Mobiltelefon zulegen. Denn dort, wohin sie fahren, stehen keine Telefonzellen.

Das Antiquariat „Bücherinsel“ ist und bleibt erreichbar unter der Telefonnummer 0341 9904081 oder per Mail an: buecherinsel.lpz@freenet.de

Von Janina Fleischer