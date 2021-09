Antrag im Leipziger Stadtrat könnte über Schicksal der Distillery entscheiden

Leipzig

Die Grünen-Fraktion im Leipziger Stadtrat will das stadtpolitische Engagement für den Erhalt der Distillery stärken. Ein entsprechender Antrag soll am Mittwoch zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieser sieht vor, dass die Stadtverwaltung mit der Buwog Group GmbH, dem Bauträger im Stadtraum Bayrischer Bahnhof, darüber verhandeln soll, den Mietvertrag des Clubs über den 31. März 2022 hinaus zu verlängern. Alternativ, so besagt das Papier, solle die Stadt prüfen, ob und wie eine Interimslösung realisiert werden könne.

Umzug auf Gleisdreieck nicht vor 2023

Nach aktuellem Stand wolle die Buwog Group den Mietvertrag „nicht verlängern und plant zeitnah, die gesamte Baufläche zu beräumen und anschließend mit den Erschließungsmaßnahmen zu beginnen“, heißt es in dem Antrag. Mit dem regulären Umzug des Clubs auf das Gleisdreiecks, so wie ursprünglich geplant, sei unter anderem aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten durch Corona jedoch nicht bis Ende 2023 zu rechnen. Sollte der Mietvertrag auslaufen und sich keine Lösung finden, wäre die Distillery damit rund vier Jahre geschlossen.

Als mögliche Übergangslösung wird ein temporärer Bau mittels Baucontainern auf dem Gelände des Gleisdreiecks vorgeschlagen – doch auch dann wäre der Umzug laut Distillery erst im zweiten Quartal 2023 möglich. Man wolle das Bauvorhaben nicht verzögern, es wird dafür plädiert, zumindest den zeitlichen Ablauf der Baumaßnahmen so abzuändern, dass der aktuelle Standort bis dahin erhalten werden kann. Sowohl die Grünen- als auch die Linken-Fraktion hätten bereits ihre Zustimmung für den Antrag signalisiert, hieß es.

Von Christian Neffe