Leipzig

Leichter Flockenwirbel hat eingesetzt. Aber die Gehwege sind fast schneefrei, gut sichtbar heben sich vier Stolpersteine vom Pflaster ab, jene Gedenksteine, die an von den Nazis getilgtes Leben in Leipzig erinnern. August Geyler beugt sich hinunter, liest und sagt: „Die Familie kenne ich nicht.“ Natürlich nicht, könnte man einwenden, Geyler ist 1984 geboren. Der Stolperstein verweist auf die Flucht der Familie 1937 nach England. Ein halbes Jahrhundert liegt dazwischen. Aber solche Zeiträume durchmisst Geyler permanent gedanklich, kennt Hintergründe. Er weiß, welche Schicksale sich hinter den Namensgebern vieler Straßen im Leipziger Süden verbergen, vielfach kommunistische Widerstandskämpfer.

„Hier haben wir wieder einen“, sagt er, als der Spaziergang die Arthur-Hoffmann-Straße quert. Geyler weiß, wo viele Widerständler gewohnt haben. Bis sie verschwanden unter den Nazis. Oder auch später, in den frühen DDR-Jahren, als die stalinistische Säuberung manche mit auskehrte, die einst Weggefährten waren, den sozialistischen Weg aber anders dachten. „Weil sie sich unter der DDR eine Demokratie vorgestellt hatten und Begriffe wie Staatsrat und Wahl ernst genommen haben.“

Anzeige

Geyler lebt eine Art Sozial-Archäologie

Geyler, der Schauspieler, ist all diesen Personen nie persönlich begegnet. Seine Figur Anton aber durchaus. Geyler spielt im Horns Erben den fiktiven Wirts-Sohn seit 2012 in „ Adolf Südknecht – die Seifenoper Improschau“. Ein Format, das anhand einer Familie um Wirt Adolf Südknecht ( Armin Zarbock) Staffel für Staffel durch die Zeit reist. Das verändert den Blick. Geyler lebt eine Art Sozial-Archäologie. Die jüngere Stadtgeschichte liegt vor seinem inneren Auge offen wie die Erdschichten im Tagebau. Alltag und Weltgeschehen haken einander unter. Geyler: „Wenn ich im Improvisationsspiel gefragt werde, wo ich gerade war, dann erwähne ich einen Protagonisten der Historie, und erzähle, was wir gemacht haben. Erfunden, aber historisch plausibel. Deshalb changiere ich manchmal zwischen dem Gedanken, den kenne ich von früher und der Erkenntnis, wie anmaßend das ist.“

Das Erfolgsformat hat seine Erzählung in den 1920er Jahren begonnen. Und wie spät ist es jetzt? „1959“, sagt Geyler und verscheucht gedanklich die Autos aus dem Stadtbild. „ Adolf Südknecht macht rüber“ heißt die Staffel, die zum Mauerbau-Jahrestag am 13. August 1961 ihr Finale zeigen will. Geyler skizziert die damaligen Lebensumstände, den Exodus aus der DDR und die Gründe dafür. Anton bleibt überzeugter Kommunist, will das bessere Deutschland aufbauen. Vater Adolf sieht kaum noch Chancen für seinen Betrieb. So fügt sich der Story-Rahmen in die Zeit, Details werden improvisiert. Allerdings, was das Improvisationsspiel schwierig macht, vorerst ohne Publikumsreaktionen. Corona zwingt vor die Kamera.

Dokumentiert werden die Abende schon seit einiger Zeit. Aber die Theatermacher reagieren auf die Pandemie mit einem Youtube-Kanal, der neben den aktuellen Folgen auch einen Querschnitt der letzten Jahre zeigen wird. Neu geschnitten, angereichert mit Extras über die Hauptfiguren, die sich an die Epochen erinnern. „Man sieht auch mal Hausmeister Krause, wie er den Hund ausführt“, sagt Geyler. Der plappernde Krause, charakterlicher Gegenpol zum reflektiert-idealistischen Anton, ist seine zweite Rolle in der Südknecht-Welt.

Mit Zeitzeugen wird das Theater vermehrt zum Diskursort

Illusionen über die Einschaltquote macht sich im Team niemand. Viele Kulturmacher streamen jetzt und gehen unter „in der Kakophonie“, wie Geyler sagt. Dennoch wird aufwendig mit zwölf Kameras gefilmt.

Wenn gegenwärtig im Pandemie-Diskurs die Relevanz von Kultur diskutiert wird, verweisen Theater gern auf ihren gesellschaftsbildenden Wert, auf ihre Fähigkeit, Möglichkeitsräume und Utopien zu entwerfen und spielerisch zu testen. Das klingt manchmal abstrakt. Die Südknecht-Soap bietet ein sehr konkretes Angebot. Sie konfrontiert das Publikum mit Alltagssorgen und Rahmenbedingungen vergangener Zeiten. Dadurch entstehen unerwartete Perspektiven und Vergleichsmöglichkeiten, um die eigene Gegenwart neu zu bewerten. Hinzu kommt: Je weiter sich die Südknechts durch die Jahrzehnte arbeiten, desto mehr Zeitzeugen sitzen im Publikum. Im Idealfall entsteht lebendiger Austausch, erweist sich Theater wieder als Diskursort.

Geyler war der Rechercheur hinter der Südknecht-Saga, schrieb 40-seitige Dossiers pro Folge. Inzwischen erarbeiten sich Geyler, Zarbock und Musiker Claudius Bruhns die Grundlagen für die Staffeln gemeinsam, gehen zweimal im Jahr in Klausur, lesen viel, sprechen mit Experten. Ein irrsinniger Aufwand, aber unvermeidlich, was deutlich wird, wenn Geyler das Südknecht-Theater mit einem Impro-Abend im Jahr 2060 über die Gegenwart vergleicht. „Man kann dann all die Begriffe rund um Corona nicht mehr voraussetzen, muss aber sicher sein, dass die Impropartner alles verstehen und richtig einordnen.“

Wichtig ist ein glaubwürdiger Alltag mit Zeitkolorit

Die Schauspieler müssen glaubwürdig einen Alltag mit Zeitkolorit auf die Bühne zaubern, den Wandel von Sprache und Moral. „Wenn Coronaleugner sich heute beschweren, ihre Meinung nicht sagen zu dürfen, dann beschreiben sie, dass sie gesellschaftlich anecken. Aber das ist etwas völlig anderes, als staatliche Verfolgung zu erleiden. Unsere Figuren bewegen sich immer in Systemen, in dem sie überlegen müssen, was sie sagen. Natürlich verändert das den Alltag.“

Geyler spricht ruhig, mit dem Abstand eines Menschen, der aus der Gegenwart zurücktreten kann, um sie zu vermessen. Als er die Schritte auf den Fockeberg lenkt, auf den Weltkriegsschutt der Stadt, ordnet er die gegenwärtige Krise ein: „Wir haben kleine Probleme verglichen mit anderen Zeiten. Aber Corona ist dennoch eine Zäsur, die alle trifft und damit stark von dem abweicht, was in den letzten 30 Jahren passiert ist.“ Spaziergänger sind unterwegs. Zwei Kinder rodeln auf Schneeresten. Geyler sagt: „Wir scheinen Wesen zu sein, die aus katastrophalen Veränderungen schnell einen Alltag machen.“ So wie die Südknechts in jeder neuen Folge.

Woher das Geschichtsinteresse des Schauspielers kommt? „Ich kann immer nur die Gegenfrage stellen: Wie kann einen das nicht interessieren? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin, und was machen wir zwischendurch? Das sind typisch menschliche Fragen.“

Auf www.südknecht.de findet sich der Link zum Angebot auf dem neuen Youtube-Kanal von Adolf Südknecht. Nächste Folge: Dienstag, 20 Uhr.

Von Dimo Rieß