Leipzig

Über dem Matineekonzert des MDR-Sinfonieorchesters am Sonntag schweben zwei „Eigentlichs“: Eigentlich hätte in diesem Konzert die 9. Sinfonie statt der Siebten von Ludwig van Beethoven erklingen sollen. Und eigentlich hätte Ivor Bolton am Dirigentenpult stehen sollen. Aber momentan kommt ja vieles anders, als man denkt. Also übernimmt kurzfristig Ariel Zuckermann beide Sonntagskonzerte, weil Bolton nicht aus Madrid einreisen kann. Und der israelische Dirigent musiziert so viel Facettenreiches aus MDR- Sinfonieorchester und -Rundfunkchor, so viel Zartes und Farbiges, dass man darüber alle „Eigentlichs“ vergisst.

Gleißend glitzernde Menschenseele

Das Vormittagsprogramm eröffnet der Männerchor des Rundfunkchores mit dem „Gesang der Geister über den Wassern“ von Franz Schubert, begleitet von einem Streichquintett.

Die 16 Männerstimmen, weit verteilt stehend, verweben sich über die Distanz hinweg zu einem feinen, taubesprenkeltem Netz, legen sich unendlich zart über die vollen Streicher. Sie malen die Menschenseele im Text von Johann Wolfgang von Goethe als Wassergefüge, mal gleißend glitzernd, mal dunkelgrau wogend. Mühelos raumgreifend im gezwungenermaßen luftig besetzten Großen Saal.

Innere Qualen Sestos , mit trügerischem Gold überzogen

Auf Schubert folgt Mozart. „Deh, per questo istante solo“, die Arie des Sesto aus „La clemenza di Tito“. Und da erblüht das MDR-Sinfonieorchester in seiner gemäßigten Besetzung. Altistin Eva Vogel changiert in der Hosenrolle souverän zwischen dunkler Schwere und helleren Anklängen, immer drängender dem Todesgedanken entgegen. Zuckermann dirigiert den Mozart unendlich weich, schwebend. Die Streicher zeichnen die inneren Qualen Sestos so unendlich zart, überziehen sie mit trügerischem Gold.

Die erste Hälfte der pausenlosen knapp anderthalb Stunden beschließt eine Beethoven-Arie, wegweisend zur 7. Sinfonie. Sopranistin Valentina Farcas steht als rotgewandete Rachegöttin auf der Bühne, wirft sich in furiose Rachegelüste, um im nächsten Moment ins ungewollte Mitleid mit dem verräterischen Geliebten zu gleiten. Im Auf und Ab, Hin und Her der extremen Gefühle strahlt sie metallisch in den Höhen, in immer harscheren Übergängen im Gefühlswirrwarr.

Nachhallende Intensität des zweiten Satzes

Höhepunkt der Matinee ist schließlich der zweite Satz der 7. Sinfonie Beethovens. Um dieses Allegretto scharen sich die anderen drei Sätze ehrfurchtsvoll, denn hier läuft Ariel Zuckermann am Pult zur Höchstform auf. Die fehlende Partitur macht ihn freier in seinen Bewegungen. Voller Eleganz lässt er über dem düsteren Einstieg die Streicher als leisen Hoffnungsschimmer am Horizont aufsteigen, sehnsüchtig aufblühen im innerlich zerrissenen Crescendo.

So präzise, so erfüllt im Klang arbeitet Zuckermann die Sehnsucht aus der Klarinette, wirft dann das gewaltige Forte in den Raum, um den Ausbruch in etwas Versöhnliches zu verkehren. Diese Intensität des zweiten Satzes hallt noch nach, auch wenn sich das trabende Presto und das nach vorne drängende Allegro con Brio anschließen. Kurzer, aber intensiver Applaus.

Die Aufzeichnung der Konzerte wird in den Programmen MDR-Kultur und MDR-Klassik gesendet und ist anschließend unter www.mdr-kultur.de oder www.mdr-klassik.de nachzuhören.

Von Katharina Stork