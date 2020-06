Leipzig

Lera Auerbach, geboren 1971 in Russland, seit 1991 lebt sie in New York, gehört zu den erfolgreichen Komponistinnen unsere Zeit. Das hat Gründe: Zum einen versteht sie ihr Handwerk, und zum anderen tut das Ergebnis seiner Anwendung nicht weh. Das freut Publikum, Veranstalter und Interpreten gleichermaßen – und muss auch kein Fehler sein. Schließlich ist es auch kein sicherer Ausweis von Qualität, dem Hörer mit Anlauf ins Gesicht zu springen.

Zwiespältiger Eindruck

Dennoch hinterlässt Auerbachs bereits neuntes Streichquartett, am Sonntag wurde es im Corona-ausverkauften Mendelssohn-Saal des Gewandhauses uraufgeführt und am Abend vom Artemis-Quartett noch einmal wiederholt, einen zwiespältigen Eindruck. Denn zur Verbindlichkeit von Auerbachs Werk kommt im konkreten Fall noch der Kniefall vor dem Jubilar Ludwig van Beethoven hinzu, genauer: vor dem „Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart“ aus dem Quartett Opus 132.

Kunstfertigkeit im Schatten eines Giganten

Auch derlei wird von Publikum, Veranstaltern und Interpreten gern genommen. Schließlich erleichtert Bekanntheit die Orientierung. Aber Auerbachs Beethoven-Reflex schafft es trotz großer Kunstfertigkeit, aparter Klänge und einiger berückender Wirkungen nicht aus dem Schatten des Bonners heraus.

Wie Auerbach aus der Stille sich löst und in der Stille wieder aufgeht, wie sie Beethovens Gedanken wie zarte Wolkengespinste ans Firmament malt und schließlich wieder zerstäubt, das ist gekonnt. Aber weil Suyoen Kim, Vineta Sareika, Gregor Sigl und Harriet Kriegh nach der Uraufführung des vom Gewandhausorchester, der Londoner Wigmore Hall, dem Wiener Konzerthaus, der Carnegie Hall und der Tonhalle in Zürich bestellten gut 20 Minuten auch das Beethoven-Quartett spielen, fällt um so mehr auf, dass auf die Grasnarbe unter diesem Giganten kein Sonnenstrahl mehr fällt.

Großes Quartettspiel im großen Werk

Das sieht und hört und spürt man dem Artemis-Quartett an. Das bleibt Auerbach wenig schuldig, spielt erstklassig klanglich, metrisch, dynamisch zusammen wie einer, findet Schönheit, wo Schönheit zu finden ist, und Poesie, auch Wahrhaftigkeit, wo die Platz fanden zwischen den Notenlinien.

Beethoven dagegen lassen die vier aus einem großen Atem entstehen, erhaben, vertraut, verspielt, verwegen, versonnen – ganz natürlich und doch durchdacht und durchgestaltet bis in die letzte Phrase. Großes Quartettspiel, das naturgemäß besser zum großen Werk passt als zum kleinen Aufsatz darüber. Korfmacher

Von Peter Korfmacher