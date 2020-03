Asterix und Coronavirus: Wie Zufälle zu Prophezeiungen umgedeutet werden

Leipzig

Der römische Wagenlenker ist ein ziemlicher Stinkstiefel. Er trägt eine Maske, geht Asterix und Obelix auf die Nerven. In „Asterix in Italien“, erschienen 2017, hat er seinen Auftritt, was nicht weiter bemerkenswert wäre, würde der Pöbel ihn nicht mit „ Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus“ anfeuern. So heißt er nämlich, zumindest im französischen Original und in der englischsprachigen Fassung. Seit ein paar Wochen kursiert diese Szene im Netz, eine von vielen Fußnoten einer Geschichte, die leider real ist.

Sprachliche Desinfektion

In der deutschen Fassung heißt der Miesling nicht Coronavirus, sondern Caligarius. Warum diese sprachliche Desinfektion? Etwas eigenartig ist die Begründung des Übersetzers Klaus Jöken, die er 2017 gegenüber der „Welt“ nannte: „ Coronavirus ist eine Krankheit. Wir Deutsche empfinden Krankheiten als etwas sehr Unappetitliches, Ekliges. Für Franzosen ist ein Virus eher Synonym für etwas Gefährliches und Gemeines.“ Aha, so sind sie also, die Deutschen.

Magisches Denken

Egal, im Netz wird die Asterix-Folge analog zum Trump-Auftritt bei den „Simpsons“ gefeiert. In der US-Zeichentrickserie wurde ihm schon im Jahr 2000 eine Präsidentschaft angedichtet. Aus einem Gag wurde verstörende Realität. Ähnlich wirft nun die Pandemie ihre Schatten zurück. Wie bei vielen die Menschheit erschütternden Katastrophen werden Zufälle nachträglich zu Prophezeiungen umgedeutet. Das magische Denken, mit der Aufklärung eigentlich ins Kuriositätenkabinett delegiert, scheint auf solche Situationen zu warten.

Hundert Prozent tödlich: „Wuhan-400“

Auf den ersten Blick frappierend ist „The Eyes of Darkness“, ein Psychothriller von Dean R. Koontz, den dieser 1981 unter dem Pseudonym Leigh Nichols veröffentlichte. 1988 erschien er im Wilhelm Heyne Verlag auf deutsch, unter dem Klarnamen des Autors. Es geht darin um eine in China entwickelte biologische Waffe. In der US-Erstausgabe heißt sie „Gorki-400“, in den Neuauflagen ab 1989 „Wuhan-400“, weil sie in Laboren außerhalb der Stadt Wuhan entwickelt wurde, also dort, wo das reale Virus zuerst festgestellt wurde.

Wahrheit und Dichtung

In Online-Foren werden dem weitere vermeintliche Parallelen hinzugedichtet. So erzeuge „ Wuhan 400“ eine virale Lungenkrankheit, und die Ereignisse des Romans würden im Jahr 2020 stattfinden, wird etwa behauptet. Fertig ist nicht nur ein Orakel-Roman, sondern auch eine veritable Verschwörungstheorie. Nichts davon steht im Buch, dort ist das Virus schnell und zu 100 Prozent tödlich.

Trivialliteratur zu Mondpreisen

Wer sich den nicht sonderlich erfolgreichen und im Buchhandel nicht mehr erhältlichen Roman damals gekauft hat, ist heute ein Krisengewinnler. Auf der Plattform Booklooker werden „Die Augen der Dunkelheit“ für 524,70 beziehungsweise 1024,70 Euro angeboten. Bei Ebay steht das Buch gerade zwischen 50 und 114 Euro.

Von Jürgen Kleindienst