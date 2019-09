Leipzig

Im Leipziger Westen werden an diesem Wochenende wieder Malerei, Grafik, Bildhauerei und mehr für ein breites Publikum erfahrbar. Auf dem Gelände der Leipziger Baumwollspinnerei haben Galeristen und Künstler ihre Ateliers und Ausstellungsräume geöffnet. Hunderte Besucher zog es am Samstag auf das frühere Industriegelände.

Zur Galerie Galerien und Ateliers auf dem Gelände der ehemaligen Leipziger Baumwollspinnerei haben am Wochenende zum Rundgang eingeladen. (Bilder: André Kempner)

Der Fokus des Herbstrundgangs liegt dieses Jahr ganz klar auf Skulpturen. Die Jochen Hempel Galerie präsentiert Objekte von Benjamin Bergmann, und auch die Galerie Tobias Naehring stellt unter dem Titel „Der Pudding der Apokalypse“ Skulpturen von Wilhelm Klozek aus. Ebenfalls in der Galerie Eigen + Art sind Plastiken von Stella Hamberg zu sehen.

Ab Samstag kann außerdem die Ausstellung „Vacation“ in der AKI Gallery aus Taiwan besucht werden, die für ein Jahr in die Gastgalerie Halle 4 einzieht. Auf der Ausstellungsfläche von ASPN werden Installationen und Gemälde gezeigt, und die Galerie The Grass is Greener stellt unter dem Namen „STATION“ Bilder von Wolfram Ebersbach aus.

Galerien und Ateliers sind auch am Sonntag geöffnet, von 11 bis 16 Uhr.

Pauline Szyltowski/joka