Berlin/Leipzig

Deutsche Museen wollen Nigeria die geplünderten Benin-Bronzen zurückgeben. Yusuf Tuggar, Botschafter der Republik Nigeria in Berlin, spricht im Interview über die Bedeutung der Kulturschätze für sein Land, die fatalen Folgen von Hegels Geschichtsphilosophie und Milliardenaufträge für die deutsche Wirtschaft. Rund 200 Benin-Bronzen befinden sich allein in den Völkerkundemuseen in Leipzig und Dresden.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat verkündet, man wolle die Benin-Bronzen zurückgeben. In Deutschland gibt es mehr als 1000 der geraubten Kunstwerke. Darauf haben Sie lange hingearbeitet ...

Seit hundert Jahren wird das Diebesgut zurückgefordert. Endlich ist es soweit. Die Freude ist groß. Dass Deutschland die Entwicklungen unter den westlichen Ländern nun anführt und eine unwiderrufliche Zusage für die Rückgabe gemacht hat, begrüßen wir sehr. Jetzt sind die Regierungen unserer beiden Länder in der Pflicht, den Rückgabeprozess zu gestalten.

Was sind die nächsten Schritte?

Wir wollen sicherstellen, dass die Benin-Bronzen eher früher als später nach Nigeria zurückkehren. Wir planen ein neues Museum in Benin City. Das kann aber keinesfalls Vorbedingung für die Rückgabe der Objekte sein. Wir wollen nicht auf dessen Fertigstellung warten. Zumal wir bereits ein Nationalmuseum in Benin City und weitere 52 im ganzen Land haben. Ich sehe übrigens auch keinen Grund, die Benin-Bronzen vor der abschließenden Klärung der Eigentumsfrage und ihrer Rückgabe im Humboldt-Forum auszustellen. Sie bleiben bis dahin Diebesgut.

Yusuf Tuggar, Botschafter der Republik Nigeria in Berlin. Quelle: Nigerianische Botschaft Berlin

Sie sind jetzt seit vier Jahren Botschafter in Deutschland. Wie haben Sie die Diskussion über die Restitution nigerianischer Kulturgüter erlebt?

Ich bin von dem Thema begeistert. Die Debatte spricht zentrale Herausforderungen der afrikanischen Geschichtsschreibung und tradierte koloniale Vorstellungen an, etwa dass Subsahara-Afrika vor dem Kontakt mit „aufgeklärten“ Europäern keine nennenswerte Geschichte gehabt habe. Diese Denkungsart basiert unter anderem auf Hegels kruder geschichtsphilosophischer Rahmung eines ahistorischen Afrikas, das nach seiner Vorstellung ohne Fortschritt und mit stagnierendem Geist dahinvegetierte. Der Kolonialismus schuf Länder wie Nigeria, die bis dahin nicht existierten, was den Prozess der Nationenbildung zu einer viel größeren Herausforderung machte und macht, als wenn die Staatenbildung organischer verlaufen wäre. Und dieser mühsame Prozess wurde noch viel schwieriger, weil wir einen enorm großen Teil unserer kulturhistorischen Schätze wie die Benin- und Ife-Bronzen und Nok-Terrakotten verloren haben. Das bedeutete Identitätsverlust für Generationen von Nigerianern.

Was genau hat Ihre Botschaft für die Rückgabe von nigerianischen Kulturgütern wie den Benin-Bronzen, Nok- oder Ife-Objekten unternommen?

Nigeria hat seit der Unabhängigkeit konsequent die Restitution seiner Kulturgüter gefordert. Die nigerianische Botschaft in Deutschland hat diese Bemühungen fortgesetzt. Wir haben am 16. August 2019 beispielsweise formell an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben und um die Rückgabe gebeten. Wir sind auch individuell auf Museen zugegangen.

Wie verliefen die Gespräche?

Auf unsere Bitten bekamen wir manchmal sehr herablassende Antworten wie: „Sie haben nicht die Museen, um solche kostbaren Werke auszustellen und zu bewahren. Würden die nicht Schaden nehmen, wenn wir sie zurückgeben?“ Oder: „Wir haben das ja nicht geplündert, sondern von Dritten gekauft. Außerdem ist das doch schon so lange her, gehört auch zu unserer Geschichte und ist juristisch nicht angreifbar.“

Zur Person Yusuf Maitama Tuggar, geboren 1967, ist seit 2017 nigerianischer Botschafter in Deutschland. Nach dem Studium der Internationalen Beziehung in New York und Cambridge arbeitete er in der Öl- und Gasindustrie und als Abgeordneter in Repräsentantenhaus Nigerias. Tuggars Familie hat eine lange politische Verwurzelung in Nigeria. Sein Vater war unter anderem Sekretär des Northern People’s Congress, einer der Organisationen, die den Unabhängigkeitsprozess des Landes in den 1950er und 1960er Jahren maßgeblich forcierte. Tuggar ist Mitglied der regierenden Partei All Progressives Congress (APC) und wurde vom nigerianischen Präsidenten persönlich zum Botschafter in Deutschland berufen.

Was erwidern Sie darauf?

Im Kern antworte ich auf solche Fragen: Diese Stücke wurden nicht nur in Nigeria erschaffen, sondern über viele Jahrhunderte in Nigeria auch in gutem Zustand erhalten – und das lange bevor sie auf fragwürdige Weise in deutschen Museen landeten. Die eigenartig vorgeschobene Sorge, unser Eigentum und Erbe für die ganze Welt bewahren zu wollen, weil wir angeblich dazu nicht in der Lage wären, ist nur eine schlechte Rechtfertigung für Untätigkeit. Außerdem: Wie gut ist der Zustand der Objekte, die derzeit in den Kellern feuchter deutscher Museen aufbewahrt werden? Dazu gab es erschreckende Presseberichte.

Raub der Benin-Bronzen zieht Spur bis heute

Wie wichtig sind die Objekte für Nigeria?

Diese Kulturschätze sind physische Bestätigungen unserer Identität und unseres Erbes und erlauben eine Verortung jenseits der oft sehr simplen Darstellungen afrikanischer Geschichte durch Europäer. Die durch den Kolonialismus ausgelöste Identitätskrise wurde durch den Verlust von Kulturgütern extrem verschärft und zieht ihre Spur bis ins Heute. Sie hatte ihren schlimmen Höhepunkt 2007, als die damalige Regierung die unglaubliche Entscheidung traf, den Geschichtsunterricht als Fach in nigerianischen Schulen einzustellen. Wir haben es heute also mit einer Generation junger Nigerianer zu tun, die eines Teils ihres historischen Selbstwertes beraubt wurde.

Diese Kopfplastik ist eines der kostbarsten Benin-Objekte im Leipziger Völkerkundemuseum im Grassi. Quelle: Lutz Mükke

Was tut die jetzige Regierung dagegen?

Die Buhari-Regierung hat Geschichte wieder als eigenständiges Fach in den Lehrplan aufgenommen und versucht, diese Politik auch mit der Rückgabe von Kulturgütern zu untermauern. Nigeria hat eine Bevölkerung von 200 Millionen Menschen, von denen die Hälfte unter 24 Jahre alt ist. Die können nicht einfach so reisen, um sich die Errungenschaften ihrer Vorfahren in europäischen und amerikanischen Museen anzusehen. Die Möglichkeiten, Kulturschätzen nah zu sein, zumal den eigenen, verändern den Geist eines jungen Menschen komplett. Und das ist wichtig. Zumal wir in der Ära von #BlackLivesMatter leben.

Welche anderen großen Projekte neben der Restitution laufen gerade zwischen Nigeria und Deutschland?

Viele. Wir haben da zum Beispiel ein Zwei-Milliarden-Dollar-Projekt von Siemens zur Elektrifizierung in Nigeria, von dem beide Länder profitieren werden. Oder da ist auch das 1,9-Milliarden-Dollar-Eisenbahnprojekt, zwischen Nigeria und Niger, das durch die KfW-Entwicklungsbank finanziert wird. Es ist wohl das erste Mal, dass sich ein europäisches Konsortium bei einem großen Infrastrukturprojekt gegen die chinesische Konkurrenz durchsetzt.

Der Raub der Benin-Bronzen Die Benin-Bronzen gehörten zur Kriegsbeute, die das Britische Kolonialheer 1897 aus dem damaligen Königreich Benin – heute Nigeria – verschleppte. Militärisch weit überlegen, besiegten britische Elitetruppen die afrikanischen Verteidiger und plünderten die Königspaläste. Die ganze Stadt Benin-City brannte nieder. Tausende wertvolle Bronzen, Reliefplatten und Reliquien, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen, wurden nach Großbritannien verschifft, mit dem Ziel, einen Großteil davon zu versteigern, um den Krieg zu refinanzieren. So gelangten sie auch in zahlreiche deutsche Museen. Über 200 dieser Benin- Bronzen befinden sich allein in den Völkerkundemuseen in Dresden und Leipzig. Diese und andere deutsche Museen wollen im nächsten Jahr erste Kunstwerke an Nigeria zurückgegeben. In Deutschland befinden sich insgesamt über 1000 Benin-Artefakte, unter anderem in Museen in Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig, Stuttgart und Köln.

Von Lutz Mükke