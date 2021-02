Leipzig

Wird es wieder spannend, wenn am Mittwoch die Länderchefinnen und -chefs sich erneut mit der Kanzlerin treffen, um das weitere Vorgehen im Angesicht der Corona-Pandemie zu besprechen? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht für die Kultur. Denn der Wiedereinstieg in den Museums- und Theater-, den Konzert- und Kabarett-Betrieb wird gewiss nicht am Ende der Beratungen stehen. Zu laut und zu zahlreich sind die Stimmen, die seit Tagen vorsorglich warnen, es sei zu früh für ernsthafte Lockerungen. In der Logik des Lockdowns scheint das sogar plausibel. Folglich ist nicht damit zu rechnen, dass der Kanzlerinnen-Gipfel morgen verkündet, dass es ab übermorgen aufwärts geht.

Dabei geht es längst aufwärts. Die Zahlen entwickeln sich langsam, aber sie entwickeln sich in die richtige Richtung. Dennoch backt selbst Olaf Zimmermann – in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates ist er der Cheflobbyist der Kultur im Lande – kleine Brötchen, wenn er gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk so entschieden wie bescheiden einräumt: „Wenn die Politik entscheidet, dass die Türen noch nicht aufgemacht werden können, dann können sie auch im Kulturbereich nicht aufgemacht werden. Das ist doch vollkommen klar. Das müssen diejenigen entscheiden, die einen Überblick darüber haben, wie groß die Gefährdungssituation ist.“

Als erste rein, als letzte raus

Klar sei aber auch: „Wenn Ihr die Türen aufmacht, dann müsst Ihr sie zuallererst auch im Kultur- und im Bildungsbereich aufmachen. Ihr könnt nicht alle anderen Bereiche öffnen und dann gucken, ob man irgendwann auch den Kulturbereich eröffnet. Wir sind als einer der ersten in diesen Lockdown gegangen, aber wir wollen nicht als einer der letzten wieder herauskommen.“ Doch könnte genau dies passieren. Weil von Beginn der Pandemie an versäumt wurde, ein Wiedereinstiegs-Szenario zu entwerfen.

Dies der Politik jetzt pauschal zum Vorwurf zu machen, wäre indes wohlfeile Besserwisserei. Denn vor elf Monaten, so lange läuft der Kulturbetrieb nun schon auf Sparflamme oder gar nicht, musste es schnell gehen, da konnte sich niemand scheren um auch nur halbwegs plausible Wenn-dann-Gleichungen. Doch dass sie auch vor der ja lange absehbaren Verhängung des zweiten Lockdowns im November nicht formuliert wurden, das fällt nun dem gesamten Kulturbetrieb auf die Füße. Und mit ihm der Politik – weil es angesichts weiterhin ungewisser Aussichten bei deutlichem Rückgang des Ansteckungsgeschehens ernsthaft zu rumoren beginnt in einer Gesellschaft, die sich bisher insgesamt sehr einsichtig gezeigt und diszipliniert verhalten hat.

Vorstellungen vom Wiederanfahren

Das hat offenkundig auch Angela Merkel erkannt, die derlei Stimmungen mit seismographischer Empfindlichkeit wahrzunehmen vermag. Darum hat sie den Kulturministerinnen und Kulturministern der Republik vor dem Mittwoch-Treffen die Entwicklung eines Wiedereinstiegs-Szenarios ins Pflichtenheft geschrieben. Die nannten das, was sie da bis zum Wochenende erarbeiteten, großspurig einen „Drei-Stufen-Plan“, der „Kultur wieder ermöglichen“ soll – nach dem Ende des Lockdowns.

Klaus Lederer, Kultursenator Berlins und derzeit Vorsitzender des Kulturministerkonferenz findet, es gebe „noch nicht die Situation, um über Lockerungen zu reden. Wir wollen aber andererseits deutlich machen, wie wir uns, wenn es möglich ist, ein Wiederanfahren auch im Kulturbereich vorstellen.“ Und da liegt der Hase im Pfeffer. Denn natürlich muss man über Lockerungen reden, bevor die Situation so ist, dass sie greifen können. Und natürlich muss dies dann präziser, konkreter und belastbarer geschehen, als der „Drei-Stufen-Plan“ es vorsieht.

Verschüchtert hinterher

Der gibt sich im Wesentlichen damit zufrieden, den Kulturbetrieb in drei Sektoren zu unterteilen, die jeweils anderen Bereichen des öffentlichen Lebens zugeordnet werden: „Korrespondierend mit der Wiedereröffnung der Schulen und Kitas werden die außerschulischen Bildungsangebote der Kultureinrichtungen und der Musik- und Kunstschulen wieder zugelassen“. Museen, Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken sowie vergleichbare Einrichtungen sollen „spätestens mit der Eröffnung des Einzelhandels einen Basisbetrieb für die Öffentlichkeit anbieten.“ Daneben sollen Freiluftveranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlaubt sein. In einer dritten Stufe sollen Veranstaltungen in Theatern, Opernhäusern und Konzerthäusern, Kinos und ähnlichen Gebäuden möglich gemacht werden. Dieser Schnitt soll „spätestens dann“ ermöglicht werden, „wenn auch Betriebe der Gastronomie wieder öffnen“.

Diese einzelnen Schritte sollten „im Einklang mit den Lockerungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft erfolgen“, damit sie, sagen die Häupter der föderalen Kulturressorts, „der grundrechtlich geschützten Kunstfreiheit gerecht werden“. Doch vermitteln sie dabei eher den Eindruck als trippelten sie hinter Bildung, Einzelhandel und Gastronomie her wie verschüchterte Kindergartenkinder hinter der resoluten Erzieherin.

Lieber gleich an die Kanzlerin

Dabei sind Gegebenheiten und Anforderungen in der Kultur durchaus eigenständig. Um ihre sehr individuellen Bedürfnisse nach außen zu vertreten oder gegenüber der Bundeskanzlerin, gibt es sie, die Kulturministerinnen und Kulturminister der Länder. Doch das diesbezüglich mit ihnen in kulturpolitischen Schlechtwetterperioden oder gar im Zuge einer Pandemie nicht zu rechnen ist, das haben auch die Vertreter und Vertreter des Kulturbetriebs erkannt. Drum adressierten am Vortag des Gipfels deutsche Film- und Kino-Verbände ihren offenen Brief gleich an Angela Merkel.

„Sofern sich die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens fortsetzt und die Pandemie auch mit Mutationen beherrschbar bleibt,“ heißt es darin, wäre für uns eine Öffnung zu Ostern sehr wichtig“. Die Filmwirtschaft brauche – wie die gesamte Kultur – ein Signal, wann es wieder losgehen könnte. Der Markt benötige „dringend Planungsparameter“. Sie werden wohl weiter auf sich warten lassen.

Von Peter Korfmacher