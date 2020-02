„Auch ein starker, dicker Mann darf mal heulen“

Leipzig

Der Mann sieht genauso aus wie auf dem Buchcover. Johannes Heine hat seine Dachdeckerkluft an, nur bleibt die Weste bequem offen. Den Hut hat er auf eine kleine Leiter neben der Bühne gestülpt. Als hätte der Dachdeckermeister nie etwas anderes gemacht, liest er aus seinem Buch. Fast zwei Stunden lang. Ein Mann wie ein Baum, der Sätze sagt wie: „Auch ein dicker, starker Mann darf mal heulen.“

„So mein Krebs! Heute bekommst du gehörig auf die Fresse!“

Da hat einer nicht über jemand anders geschrieben, sondern über sich selbst. Über seinen schweren Kampf gegen den Krebs, der viel länger dauerte, als er anfangs glaubte. Durch das Schreiben des Tagebuchs habe er seine Krankheit verarbeitet, sagt der heute 64-Jährige. „So, mein Krebs! Heute bekommst du gehörig auf die Fresse!“, schreibt er über seine Chemotherapie. „Die erste Runde geht an mich“, freut er sich wenig später. Dann kommt ein Rückfall.

„Ich habe starke Schmerzen“

Es ist Weltkrebstag, als er liest. In den gut gefüllten Zuschauerreihen Anfang Februar in der Leipziger Buchhandlung Hugendubel in der Petersstraße herrscht Stille. Alle hören genau zu, lächeln an manchen Stellen, nicken oder schauen ernst. Johannes Heine beeindruckt mit seiner Offenheit, mit einem unbändigen Optimismus, der manchmal dem Mut des Verzweifelten gleicht. Er gibt nicht auf, auch wenn er in sein Tagebuch schreibt: „Ganz schlecht geschlafen. Ich bin total verkabelt. Ich habe starke Schmerzen.“

Ans Aufgeben dachte er nie

Kraft geben ihm seine Frau Maria, seine Kinder, Verwandte und Freunde. Ans Aufgeben dachte er nie. Er war auf Anraten seiner Tochter auch beim Heilpraktiker und hat eine Fastenkur durchgezogen. Mit eiserner Willensstärke. Nur Tee, Gemüsesaft und Zwiebelbrühe. 42 Tage Fasten. Nach drei Wochen hatte er 14 Kilogramm verloren, war von 109 auf 95 Kilo Körpergewicht runter.

„Es sind Kleinigkeiten, für die man dankbar ist“, sagt er. „Danke für diesen schönen Tag“, schreibt er in sein Tagebuch, freut sich, dass er mit seiner Frau etwas unternehmen konnte. Und er strahlt, als wäre es gestern, als er sagt: „Wir schön es ist, wenn man spürt, dass die alte Kraft, die Energie, zurückkehrt.“ Der Krebs wurde beim ihm 2006 diagnostiziert. Sein Kampf dagegen dauerte zweieinhalb Jahre.

Autorin Martina Rellin und Johannes Heine bei der Buchlesung in der Leipziger Buchhandlung Hugendubel. Quelle: Anita Kecke

Das Mutmach-Tagebuch und ein Blog, den er schrieb, waren Teil seiner Therapie. Dass daraus ein Buch wurde, ist der erfolgreichen Autorin Martina Rellin zu verdanken. „Mit einer E-Mail fing alles an“, erzählt Heine. Er erfuhr von den Schreibkursen Rellins und wandte sich an sie. Die Autorin von Bestsellern wie „Klar bin ich eine Ost-Frau“ oder „Die Wahrheit über meine Ehe“ war beeindruckt von dem klaren, offenen Tagebuch und half beim Kürzen der ursprünglich 1000 Seiten.

„Leben Sie heute gesund?“

Am Schluss der Lesung gibt es noch viele Fragen wie: „Leben Sie heute gesund?“, „Würden Sie heute mit der Krankheit anders umgehen?“, „Wie verkraften Sie die Lesung, wenn Sie selbst dabei wieder mit der Krankheit konfrontiert werden?“, „Wie ist das mit der alternativen und der Schulmedizin?“.

Johannes Heine hält das Mikrofon in der Hand, beantwortet freundlich, geduldig und ehrlich auch noch die letzte Frage. Dann signiert er ein paar seiner Bücher. Und lächelt. Im Publikum saß auch seine Tochter.

Den Eintritt für die Lesung am Weltkrebstag spendet Hugendubel komplett dem Haus Leben e.V. in Leipzig. 350 Euro sind zusammen gekommen. Der Verein kümmert sich um Krebskranke und ihre Angehörigen.

Am 15. März ist Johannes Heine auf der Leipziger Buchmesse in der LVZ-Autoren-Arena.

Von Anita Kecke