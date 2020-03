Leipzig

In einer Zeit, in der Kulturorte wie Konzertlocations oder Clubs durch das Coronavirus auf unabsehbare Zeit geschlossen sind, steht bei vielen Künstlerinnen und Künstlern die berufliche Existenz auf dem Spiel. Um den finanziellen Verlust aufgrund der ausgefallenen Shows zu kompensieren, streamen inzwischen zahlreiche Musiker ihre Auftritte aus dem eigenen Wohnzimmer. Die in Altenburg geborene Songwriterin Sarah Lesch, besonders in ihrer Wahlheimat Leipzig gefeiert, hatte sich ebenfalls zu diesem Schritt entschieden und ließ das Heimkonzert am Sonntagabend auf ihrer Facebook- und Webseite live übertragen. Wer mochte, konnte der Künstlerin dafür eine Spende überweisen.

Herzerwärmende Performance

Jedoch spielt nicht nur der monetäre Aspekt an diesem Abend eine wichtige Rolle. In Tagen, an denen sich viele von uns allein zu Hause befinden und physischer Sozialkontakt auf ein Minimum reduziert ist, kann ein solches Konzert Gemeinschaft erzeugen und Halt verleihen. Und genau das gelingt Sarah Lesch mit ihrer herzerwärmenden Home-Performance, bei der sie von Steffi Narr (E-Gitarre), Jan Frisch (Bass) und Daniel Moheit (Akkordeon) begleitet wird. So intoniert Lesch in „Wir halten uns“: „Wir halten uns alle nur warm, aber wenigstens halten wir uns.“

Begeistert: Kommentare des Online-Publikums. Quelle: Screenshot

Überhaupt scheint die Wahlleipzigerin die momentane gesellschaftliche Situation geradezu vorausgeahnt zu haben. Schließlich lautet der Titel ihrer im letzten Herbst veröffentlichten Cover-EP „Den Einsamen zum Troste“. Darauf interpretiert Sarah Lesch auch Konstantin Wecker, den sie während der Darbietung in einem Plädoyer für Meinungspluralismus mit den Worten „Wir haben nicht alle die gleiche Meinung, aber wir haben alle die gleiche Sehnsucht“ zitiert.

Song an den Großvater

Erwartungsgemäß trägt Lesch aber auch einige neue Songs vor, die einen Ausblick auf ihr Ende Mai erscheinendes viertes Album „Der Einsamkeit zum Trotze“ geben. Dazu zählt auch das anrührend ihrem Großvater gewidmete „Tod eines freundlichen Riesen“. Mal Akustikgitarre, mal Ukulele spielend, wohnt Leschs Liedern dabei immer eine klare politische Haltung inne.

So singt sie poetisch, reflektiert und mit dem Herz am rechten Fleck von Kapitalismuskritik oder Rebellion. In „Der Kapitän“ positioniert sich die 34-Jährige deutlich für die Seenotrettung von Geflüchteten. Sarah Leschs Fans liegen nach diesem berührendem Auftritt sowieso schon im sicheren Hafen. Das belegen zahlreiche schwärmerische und dankbare Kommentare mittendrin und vor allem am Schluss.

Von Dirk Hartmann