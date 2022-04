Audiodeskription bei Konzerten: Arena Leipzig geht mit Inklusions-Projekt voran

Leipzig

Natürlich, bei einem Konzert kommt es auf die Musik an. Aber eben auch auf das Drumherum: die Atmosphäre, die Bühnengestaltung und -show, die Emotionen, die die Musikerinnen und Musiker über Mimik und Gestik vermitteln. All diese Aspekte gehen an Menschen mit Sehbehinderung vorbei. In der Arena Leipzig will man das ändern – und nimmt damit deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein.

Denn Audiodeskriptionen bei Veranstaltungen gibt es bislang vor allem im Theater, im Kino und beim Sport – Letzteres wird auch schon länger in der Arena gemacht. Die Beschreibung des Spielgeschehens übernehmen Mitglieder HörMal, einer gemeinnützigen Unternehmergesellschaft – in diesem Jahr erstmals auch bei sieben Konzerten in der Arena.

Andere Anforderungen als beim Sport

Auftaktveranstaltung war die „Schlagernacht des Jahres“ – das sei auch für das Team eine Premiere gewesen, erklärt Florian Eib, Sprecher bei HörMal: Im Gegensatz zum Sport könne man nicht klassisch kommentieren, sondern müsse darauf achten, „möglichst viel Musik durchzulassen“. Heißt: Erstmal den Song anspielen lassen und vor allem Wiederholungen für die Beschreibung nutzen. „Wir müssen extrem schnell und extrem präzise beschreiben. Unser Team muss da auch erst mal Erfahrungen mit Konzerten sammeln.“

Peter Lomb, Florian Eib und Tomke Koop von HörMal in der Regiekabine, von wo aus sie das Konzert beschreiben. Quelle: André Kempner

Die Sprecher nehmen wie gewohnt in einer Regiekabine Platz, von dort aus wird an die zuvor ausgegebenen Audioempfänger gefunkt. Unter anderem für Jacqueline und Maurice Schönefeld, beide regelmäßige Konzertgänger, wurde die Show von Santiano damit zur neuen Erfahrung: Endlich nachvollziehen zu können, was los ist auf der Bühne, das hätten sie bei Konzerten bislang nur vom Fernsehen, nicht aber live gekannt.

Für alle ein besseres Erlebnis

„Wir haben mitbekommen, dass Audiodeskription bei den Heimspielen des SC DHfK angeboten wird. Daraufhin haben wir das Team von HörMal angesprochen, und nun freuen wir uns, diesen inklusiven Service auch bei Konzerten und Shows in der Halle anzubieten“, so Caroline Telge von der ZSL Betreibergesellschaft, die die Kosten dafür übernimmt. Letztlich sorgen die Deskriptionen für ein besseres Erlebnis für alle: die Sehbehinderten, ihre Begleiter, die sonst diesen Part übernehmen, und auch für die in der Nähe sitzenden Menschen, die sich gelegentlich davon gestört fühlen würden, so Eib.

Thomas Hennig, Jacqueline und Maurice Schönefeld beim Santiano-Konzert – über Empfänger und Kopfhörer bekommen sie die Beschreibungen aufs Ohr. Quelle: André Kempner

„Es ist eine deutschlandweit einmalige Sache, dass sich ein Veranstaltungsort dieser Größe bewusst dafür entscheidet, Audiodeskription als inklusiven Service bei Veranstaltungen unterschiedlichster Art anzubieten“, erklärt Eib. Bis zu 20 sehbehinderte Menschen, teils aus ganz Deutschland, kämen pro Veranstaltung in die Arena. Nur ein kleiner Teil angesichts von oft mehr als 5000 Besuchern – doch Inklusion fängt eben nicht erst bei einer bestimmten Zahl an.

Weitere Veranstaltungen in der Arena mit Audiodeskription in diesem Jahr: We Will Rock You (18. Juni), „Paw Patrol“ (20. August), David Garrett (20. September), Ina Müller (21. Oktober).

Von Christian Neffe