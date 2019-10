Leipzig

Der Tod ist eine komische Erfahrung. Das Publikum im ausverkauften Academixer-Keller amüsiert sich, kaum dass Gerd Dudenhöffer die Bühne betreten und sich als Heinz Becker am Tisch niedergelassen hat. „DOD – Das Leben ist das Ende“ heißt das neue Programm, mit dem er am Dienstag am ersten von zwei Abenden in L...