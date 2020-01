Auf Orpheus’ Spuren: Antrittskonzert des neuen MDR-Chorchefs Philipp Ahmann

Leipzig

Uralte Fragen nach dem Wesen und Sein des Menschen und seines Schicksals verhandelt Goethe in den Stanzen seiner „Urworte. Orphisch“. Die ersten beiden, dem Dämon gewidmet und dem „Zufälligen, vertonte im Auftrag des MDR-Chors Manfred Trojahn, 70, unter dem Titel des Ganzen. Wobei er seinerseits in kristalliner Schönheit Urfragen des Gesangs verhandelt. Insofern ist die Uraufführung wie geschaffen fürs Antrittkonzert Philipp Ahmanns, 45, seit Jahresbeginn Chef des Leipziger Rundfunkchors. Denn Trojahns Marmorklänge eignen sich fabelhaft zur Bestandsaufnahme.

Strenge Schönheit

Denn Trojahns Chorsatz, der seine extremen Anforderungen nicht wie eine Monstranz vor sich herträgt, entfaltet seinen Zauber erst, wenn handwerkliche Fragen keine Rolle mehr spielen. Rasten sie aber ein, die symmetrischen Klänge und die parallelen, sind sie rein und fein ausbalanciert, dann glänzt aus ihren Dissonanzen eine strenge Schönheit, wie sie nur die Stimme zu erzeugen vermag, was den Rückbezug des Titels zum mythischen Ursänger Orpheus allemal rechtfertigt.

Suggestiv und präzise

Ahmann nutzt die Uraufführung, um auf unbeschriebenem Blatt den Ist-Zustand seines Luxus-Klangkörpers zu beschreiben. Und der ist exzellent. Dynamische Flexibilität, Homogenität, die Fülle der Farben, die Geschwindigkeit, mit der dieser Chor auf den suggestiven und präzisen Schlag seines neuen Chefs reagiert, das alles ist bei einem Chor dieser Größe derzeit anderswo nicht zu haben. Auf der Soll-Seit steht nur der Text, der auf allzu weiten Strecken hinter den Tönen verschwindet, was auch an Trojahns Satz liegt und an der Akustik. Aber nicht nur.

Puristische Erhabenheit

Die puristische Erhabenheit der Musik leidet darunter nicht – und sie tut es auch nicht beim Rest des eineinviertelsündigen Programm. Nicht bei Anne Boyds (Jahrgang 1946) „As I Crossed a Bridge of Dreams“, weil hier Summen und Raunen die vokale Gestalt prägen. Sie tun es nicht in Martin Smolkas 1959) „Walden, the Distiller of Celestial Dew“, weil hier das Wort in beschwörender Wiederholung den Weg in Ohr und Hirn findet. Sie tun es schon gar nicht in Askell Massons „Inuit Song“, weil hier 14 altgrönländischen Worte selbst zu Klang werden. Bei „Ad Sciendam“ der israelischen Pulitzer-Preisträgerin Shulamit Ran (geboren 1949) allerdings fehlt er dann doch, der Text, weil kaum erkennbar wird, ob gerade Latein, Englisch oder Hebräisch Verwendung findet. Das verblüfft um so mehr, als Ahmann in Beat Furrers (1954) Leonardo-Vertonungen „Enigma“ jede Silbe zärtlich zum Hörer trägt, was der madrigalische Satz des Schweizers allerdings auch sehr viel leichter macht.

In sanftem Licht

Die Werke dieses Antrittskonzerts, ziehen thematisch auf weit von einander entfernten Bahnen ihre Kreise um das Gegensatz-Paar Mensch und Natur. Sie bewegen sich dort mit ähnlicher Geschwindigkeit und im sanften Schein des gleichen ästhetischen Zentralgestirns. Das macht diesen ersten Nachtgesang der Ära Ahmann zwar ein wenig monochrom. Aber die Schönheit und Intensität, mit der Boyds Farbflächen, Furrers Klangbilder, Trojahns Tongeflecht, Smolkas Unisonozauber, Rans akademische Kraft und Massons kunstvolle Natürlichkeit durchs Kirchenschiff strömen, lässt dennoch keinen Wunsch unerfüllt. Ob solistisch, vielfach geteilt, kompakt gesetzt oder im Unisono, ob akkordisch oder polyphon, ob im ewigen Schnee der Königin der Nacht oder in den Kellern Sarastros, ob metallisch oder samten, pastos oder pastellen – die sechs Dutzend Sängerinnen und Sänger folgen ihrem neuen Chef bereits jetzt in Echtzeit und mit Hingabe.

Rhythmische Unschärfe

Beim Rhythmus dagegen ist ähnlich wie beim Text noch Luft nach oben. Das mag daran liegen, dass er als entscheidende Größe in diesem Programm kaum eine Rolle spielt: Einzig in Massons „Inuit Song“ schiebt er sich an Klang und Linie vorbei in den Fokus – was prompt dazu führt, dass hier die Ränder unscharf werden.

Vollkommenheit als Maßstab

Winzigkeiten sind dies, die nur auffallen, weil der Rest der Vollkommenheit bereits so nah ist, die Ahmann offenhörlich zum Maßstab seiner Arbeit macht. Insofern erhöhen sie eher die Vorfreude auf die zunächst vier Jahre der Laufzeit seines Vertrags. Denn dass er und sein Chor auf diesem Niveau erst mit dem Aufstieg beginnen, berechtigt zu den schönsten Hoffnungen. Zumal auch in Ahmanns künftigen Projekten Neue Musik eine wichtige Rolle spielen, kein Nachtgesang ohne Uraufführung auskommen soll. Vielleicht darf sein Chor dann auch einmal herbere, kantigere, aggressivere, schrillere Register abrufen als in diesem in der voll besetzten Peterskirche ausführlich akklamierten Kennenlern-Nachtgesang.

Die Aufzeichnung des Antrittskonzerts senden MDR Kultur und MDR Klassik am 4. Februar, ab 20.05, danach sind sie auch abrufbar auf www.mdr-kultur.de

Von Peter Korfmacher