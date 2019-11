Auf Zack: Grassimuseum zeigt „Spitzen des Art déco“ in der Pfeilerhalle

Leipzig

Der Ausstellungsort ist selbst ein Kunstwerk – und hier spielt er perfekt mit dem Ausgestellten zusammen. Weshalb Museumsdirektor Olaf Thormann bei der gestrigen Pressekonferenz zur Schau „Spitzen des Art déco. Porzellan im Zackenstil“ ausdrücklich die 1927 vom Leipziger Stadtbaurat Hubert Ritter realisierte Pfeilerhalle als „architektonische Quintessenz des Grassimuseums“ lobt. Sie sei „einer der schönsten Art-déco-Säle Deutschlands, Europas, wenn nicht der Welt“.

Architektur im Zackenstil mit Porzellan im Zackenstil: Die Ausstellung, die ab Samstag im Museum für Angewandte Kunst zu sehen ist, gerät zu einem gelungenen Zusammenspiel zwischen Raum und Exponaten, mit zahlreichen Verbindungslinien und Kontrapunkten. Zu sehen sind rund 400 Porzellanstücke. Die Vasen, Dosen, Schalen und Tassen stammen aus der Zeit von 1918 bis in die frühen 30er Jahre. Vertreten sind insgesamt 59 Produzenten, unter anderem die Porzellanmanufakturen Rosenthal, Jäger & Co., Fraureuth, Hutschenreuther oder Ilse Pfeffer.

Figuren wie aus „Babylon Berlin“

Die Stücke sind mal Gebrauchsgegenstand, mal reines Zierstück, oft dazwischen. Allein die Fauna ist bemerkenswert – etwa mit Dosen, die von Windhunden, Flusskrebsen, Schnecken, Rehen, Schmetterlingen und Bienen bewacht werden. Auf Deckeln tanzen oder räkeln sich Frauenfiguren, die aus der Serie „Babylon Berlin“ gestiegen sein könnten.

Diese Welt ist bunt und überraschend, mit fernöstliche Einflüssen, arabesk-ornamentalen Dekoren und geometrischer Strenge. Und immer wieder tauchen als Leitmotiv die Zacken auf, die wie Blitze von der Pfeilerhalle in die Objekte gefahren zu sein scheinen. Art déco sei kein Stil-, sondern ein Strömungsbegriff, erklärt Thormann. In Deutschland artikuliere er sich kristallin, expressiv, sei aus dem Expressionismus gewachsen. Stücke mit dieser Sprache habe man in den Vordergrund gestellt.

Drei Hamburger Privatsammlungen

Mit der Ausstellung wachsen für elf Monate nicht nur Ort und Objekte zusammen, sondern auch drei Hamburger Privatkollektionen: Über Jahrzehnte haben Gisela Krause-Ausborn, der Künstler Gerhard Ausborn und Peter W. Schatt gesammelt. Man kennt sich, man schätzt sich.

Der Titel „Spitzen des Art deco“, sei doppeldeutig. Es gehe nicht nur um Formen, sondern auch um Spitzenwerke ihrer Kollektionen, sagt der 1948 geborene Musikwissenschaftler Peter W. Schatt, der in 30 Jahren über 1000 Deckeldosen zusammengetragen hat – anfangs auf Floh- und Antikmärkten, „jetzt ist mein Jagdrevier das Internet“. Schnäppchen könne man dort immer noch machen, sagt Schatt. Eine Vase haber er für einen Euro bei Ebay ersteigert. Andere Stücke kosteten allerdings rund 1400 Euro. Hier jetzt diese Ausstellung zu erleben, sei „überwältigend“, so der Sammler.

Spitzen des Art déco; bis 11. Oktober 2020 im Grassimuseum für Angewandte Kunst (Johannisplatz 5–11) Eröffnungsveranstaltung Samstag 11 Uhr, geöffnet Di–So, 10–18 Uhr

Von Jürgen Kleindienst