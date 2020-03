Auf den Spuren Nietzsches mit Rembrandt das Dasein abbilden

Leipzig

Arnd Schultheiß, Maler, Zeichner, Grafiker, Collagekünstler, feiert am 22. März seinen 90. Geburtstag. Die Kunst ist sein Leben. Seit einigen Jahren blickt er dabei auf das zurück, was er über die Jahrzehnte schuf. Denn seit er eines Morgens in einen Spiegel schaute, er sich sagte, Selbstporträts hast du aber lange nicht geschaffen – und dann auf einem kleinen Blatt eines mit Totenschädel und Blindenbrille entstand, wusste er: „Das war’s. Ich hab‘ genug gemacht.“

Nietzsche lieferte die Maxime

Malen und Zeichnen waren für Schultheiß Lebensinhalt. Nietzsche lieferte ihm die Maxime: „Wir haben die Kunst, um im Leben nicht zu Grunde zu gehen.“ So gab es zahlreiche Ereignisse, die er nie vergessen wird. 1951, gerade fertig mit dem Studium, bot ihm der Kunsthändler Engewald die Chance einer ersten Ausstellung. Eines Tages kam dann die Mitteilung, Bildermuseums-Direktor Jahn habe drei Tier-Zeichnungen erworben. Der junge Mann war glücklich. Wie Schultheiß erst sehr viel später erfuhr, war die Blätter die erste Neuerwerbung des Museums nach dem Krieg.

Arnd Schultheiß’ Farbstiftstudie "Herbert Blomstedt probt" von 1999. Quelle: Repro: Armin Kühne

Stadtvilla als Elysium

Begonnen hatte sein Leben mit der Kunst 1942, als er ins Leipziger Musische Gymnasium aufgenommen wurde. Bombardierung und Evakuierung machten diesem Beginn freilich schnell ein Ende, die Wurzeln aber waren gelegt. Und so freute es ihn, dass er 2014, am für ihn historischen Ort in der Stadtvilla in der Ferdinand-Lassalle-Straße ausstellen konnte: „Hier hatte ich in Zeiten des Verderbens das Elysium erlebt.“

Karajan „Wie er leibt und lebt“

Schultheiß wurde auch mit seinem Zeichnungen aus dem Konzertsaal prominent. Mit Gewandhauskapellmeister Vaclav Neumann begann 1968 eine Liaison, die ihren Höhepunkt mit dem„Gastspiel“ des Zeichners 1985 in der Berliner Philharmonie hatte. Über Kontakte zu Wolfgang Stresemann, Intendant des Orchesters, gab es die Genehmigung, Herbert von Karajan zu zeichnen. Schultheiß durfte rüber und den Maestro aufs Papier bringen. Karajan beim Anblick seines Bildes: „Was, das soll ich sein?“ Und die Philharmoniker: „Genau, das ist er wie er leibt und lebt.“

Arnd Schultheiß mit seinem Masur im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig. Quelle: Kempner

150 Zeichnungen aus dem Konzertsaal

Schultheiß‘ Werk ist geordnet. 150 Originalzeichnungen der Konzertsaalstudien mit Bildnissen unter anderem von Yehudi Menuhin, Kurt Masur und Herbert Blomstedt sind seit 2014 in Besitz des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Die erotischen Zeichnungen und Collagen sind Bestandteil der Sammlung von Schloss Mohlsdorf bei Erfurt. Das schriftliche Archiv wollte die Berliner Akademie der Künste haben.

In guten Händen

Schultheiß gab gern und weiß sich auch dort in guten Händen. In 36 Museen und weiteren Sammlungen ist er mit seiner Kunst präsent. Er malt und zeichnet zwar nicht mehr, ist aber weiterhin der aufmerksam-kritische Beobachter des Daseins. Mit Büchern unter den Titeln „Resümee“, erschienen im Leipziger Passage Verlag, hat er in fünf Teilen sein Wirken für die Kunst, auch viele Jahre als Sächsischer Kultursenator, niedergeschrieben und abgebildet. Darin ist die Rede von jenen Künstler, die der Maler und Zeichner Schultheiß am meisten schätzt: „Rembrandt mit seinen Skizzen und dessen französischer Zeitgenosse Nicolas Poussin.“

Inselbewohner im Musikviertel

„Die Jugend ist dran“, sagte Schultheiß schon anlässlich seines 85. Geburtstages. Jetzt ist er 90. Und muss die Corona-Zeit erleben, hoch oben in der Mozartstraße gegenüber dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum der Universität. Die Hausbewohner wissen um den Jubilar – und fragen ab und an nach dem Rechten bei den „Inselbewohnern“, wie Ehefrau Ingrid Schultheiß ihr aktuelles Dasein sieht. Ein Fall von Nachbarschaftshilfe, die in diesen Tagen unbedingt zu würdigen ist.

Von Thomas Mayer