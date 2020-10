Auf der Spur des Geldes: Khadija Ismayilova und Benjamin Best erhalten den Leipziger Medienpreis

Leipzig

Aserbaidschan. Das klang fast abstrakt und weit, als die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig im Frühsommer ihre Entscheidung bekanntgab, den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien in diesem Jahr an die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin an Khadija Ismayilova aus Baku zu vergeben. Inzwischen blickt die Welt mit Entsetzen auf den eskalierenden Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Exklave Bergkarabach. Am Donnerstagabend bekam Ismayilova den Medienpreis in Abwesenheit – sie darf nicht ausreisen. Leibhaftig erhielt der deutsche Journalist und Filmemacher Benjamin Best die mit je 10 000 Euro dotierte Auszeichnung aus den Händen von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und Harald Langenfeld, Vorstandsvorsitzender der Medienstiftung sowie der Sparkasse Leipzig. Die Veranstaltung wurde per Live-Stream übertragen, eine Aufzeichnung ist hier zu sehen.

Benjamin Best recherchiert hinter den Glitzerfassaden eines globalen Geschäftsmodells

Ismayilova und Best folgen in ihrer Arbeit der Spur des Geldes. Best recherchiert hinter den Glitzerfassaden eines globalen Geschäftsmodells. Seit vielen Jahren befasst er sich mit Wettmanipulation im Sport, mit Betrug, Doping und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang etwa mit der Fußball-WM in Katar. Er legt sich mit Staaten an, organisierter Kriminalität, mächtigen Verbänden und Financiers.

Es sei für ihn eine große Ehre, diesen Preis in Leipzig zu bekommen, sagte er am Donnerstag bei der Preisverleihung im Mediencampus Villa Ida. „Als Fernsehjournalist ist man natürlich Teamplayer“, betonte er. Und zum Team gehörten „gerade auch die Protagonisten, die mir unter hohem Risiko ihre Geschichten erzählen“, so der 1976 geborene Journalist. Er stehe hier aber auch mit gemischten Gefühlen, wenn er hören müsse, was Journalisten auszuhalten haben, weil sie die Wahrheit berichten, sagte er mit Blick auf Ismayilova. „Das geht mir wirklich nahe.“

Khadija Ismayilova recherchiert zu Korruption und Vetternwirtschaft in Aserbaidschan

Die Kollegin Khadija Ismayilova, ebenfalls 1976 geboren, recherchiert seit Jahren zu Korruption und Vetternwirtschaft in ihrem Heimatland und ist deshalb zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. Ihre Bankkonten wurden gesperrt, zwischenzeitlich war sie zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt; ausreisen darf sie weiterhin nicht. Entmutigen lässt sie sich keineswegs. „Als Studentin habe ich zu Sowjetzeiten die Arbeiten von Günter Wallraff gelesen. Ich wollte immer so sein wie er: „Die Wahrheit aufdecken, investigativ gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt anschreiben“, sagt sie in einem am Donnerstag vor der Preisverleihung gezeigten Porträtfilm.

Durfte nicht aus Aserbaidschan ausreisen ausreisen: Khadija Ismayilova. Quelle: Foto: Aziz Karimov

Den Preis nahm für sie die Leipzig lebende, aus Aserbaidschan geflüchtete Investigativ-Journalistin Leyla Mustafayeva entgegen. „ Khadija ist eine Heldin.“ Ihre Nachforschungen hätten den Mythos zerstört, Ilham Alijew sei der gute Präsident. „Er ist der korrupteste Beamte in Aserbaidschan.“

Kritik an der Politik der EU-Länder gegenüber Aserbaidschan

In einer Videobotschaft sagte Khadija Ismayilova: „Es ist sehr schön, wenn Journalisten wegen ihrer Arbeit nicht nur in Schwierigkeiten geraten, sondern auch ausgezeichnet werden.“ Sie sende diese Nachricht in sehr schwierigen Tagen, „wenn meine Freunde und Geschwister auf dem Schlachtfeld der Besatzungsarmee gegenüberstehen“. Sie wolle ihr Preisgeld an die erste professionelle Medienorganisation spenden, „die in einem von der Besatzung befreiten Gebiet gegründet wird, wenn Flüchtlinge nach Hause zurückkehren“, kündigte sie an. Ismayilova ist eine erklärte Gegnerin der armenischen Besatzung Bergkarabachs – aber auch gegen jede Form der Rache. In einem Interview mit der LVZ – zu lesen ab Freitag Mittag auf lvz.de – kritisierte sie die Staaten der EU: „Es könnte mehr Engagement geben, mehr Sanktionen gegen Korruption, aber die EU-Länder kümmern sich mehr um ihre Geschäfts- und Sicherheitsinteressen als um die Menschenrechte.“

Erinnerung an den 9. Oktober 1989

Der Preis der Medienstiftung wird seit 2001 jährlich an Journalisten, Verleger und Institutionen vergeben, die sich mit hohem persönlichem Einsatz für die Freiheit und Zukunft der Medien engagieren. Der Preis soll auch die Erinnerung an die Großdemonstration in Leipzig am 9. Oktober 1989 wachhalten: Damals forderten die Demonstranten „eine freie Presse für ein freies Land“.

Burkhard Jung sagte im Rahmen der Preisverleihung angesichts von Angriffen auf die Presse- und Medienfreiheit: „Wir sind gut beraten, kritikwürdige Dinge deutlich und klar zu benennen und uns zugleich zu den Werten Freiheit und Demokratie und zu den Menschenrechten zu bekennen.“ Harald Langenfeld erinnerte anlässlich der 20. Verleihung des Preises für die Freiheit und Zukunft der Medien an die Preisträger der vergangenen zwei Jahrzehnte: „Wenn man unter Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen, physischer Bedrohung oder Bedrohung von Leib und Leben seinem journalistischen Auftrag, seinem Grundauftrag, für Presse- und Medienfreiheit einzustehen, nachkommt, dann braucht es dafür eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Zugleich sind die Umstände, unter denen unsere Preisträger arbeiten müssen, zum Teil sehr erschütternd.“

Benjamin Best : „Man kann die Welt besser machen durch Journalismus“

Dagegen steht der Mut dieser und natürlich vieler anderer Journalisten. Benjamin Best: „Man kann die Welt besser machen, indem man Aufmerksamkeit erzeugt, zum Beispiel für die menschlichen Schicksale rund um sportliche Großereignisse. Man kann die Welt besser machen durch Journalismus.“

