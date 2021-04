Auf der Spur des Wahnsinns: Ray Zwieback zeigt „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“

Leipzig

Die Filme mögen annähernd auf die gleiche Länge kommen, doch John Hustons „Moby Dick“ von 1956 eifert Ray Zwieback natürlich nicht nach. Zwiebacks erster abendfüllender Film „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“ kommt ohne Schiffe aus, ohne Wal-Attrappe, ohne Schauspieler. Farbspiele legen sich über abstrahierte Figuren, Töne über Erzählstrecken. Ein Film zum Eintauchen, zum – im besten Sinne – Abschweifen, gedreht im Ballsaal der Leipziger Schaubühne. Am Donnerstagabend war Premiere im Stream.

Ein Rachemotiv prägt Herman Melvilles Roman „Moby Dick“. Kapitän Ahab läuft aus, den weißen Pottwal Moby Dick zu töten, zwischen dessen Kiefern er einst ein Bein verlor. Die Spur seines Wahnsinns zieht sich durch die Seiten. Mit archaischen Walfang-Szenen des 19. Jahrhunderts, mythischer Aufladung und Exkursen gehört „Moby Dick“ zum Kanon der Weltliteratur.

1000 Seiten, die Ray Zwieback, Alter Ego des Leipziger Theatermachers Wolfgang Krause Zwieback, mit kleinem Team radikal kürzt und auf Kern-Szenen verdichtet. Gerade genug, um Ahabs Charakter, dessen „zerrissene Seele“ und „klaffenden Körper“ und die daraus folgende schicksalhafte Kettung an den Wal, zu zeichnen. Und um den Plot in einer Epoche, die den Pottwal noch „Fisch“ und „Ungeheuer“ nennt, zu verorten. Den Rest überlässt Zwieback traumsatten Bildern und einem von Dirk Hessel komponiertem Soundtrack zwischen melancholischem Thema und angedeutetem Seemanns-Gesang, Bass, Klavier, flirrende Orgel. Hessel und Marie Nandico am Sousaphon gelingt ein atmosphärischer, sich an die Bilder schmiegender Sog.

Ein aufgerissener Mund erinnert an Munchs „Schrei“

Konsequent verzichtet der Film auf menschliche Darsteller. Corinna Harfouch aber, nicht nur präzise Sprecherin einiger der Szenen, hat eine famose Figurenwelt aus Pergament geschaffen, changierend zwischen Zwei- und Dreidimensionalität, zwischen Scherenschnitt und Bauschigkeit, abstrakt und doch mit einem Hauch von Charakter-Physiognomie. Ein aufgerissener Mund eines Seemanns wie in Munchs „Schrei“ hier, eine mythische Meerjungfrau da.

Meist aber dominieren abstrakte Bilder, Überblendungen, abgefilmte Projektionen aus der Kuppel des Ballsaals, überlagerte Naturaufnahmen oder ein quecksilbriges Auge, in dem man einen Meeresstrudel sehen mag, das Auge des Pottwals oder den Sog des Schicksals selbst.

Unterschwellig greift der Film den Roman-Rhythmus auf, ersetzt Melvillsche Exkurse durch abstrakte Farb- und Formspiele. Wer sich darauf einlässt, auf ein Handlungsfragment, das die stummen Zwischenräume zum Zentrum erhebt, auf bezaubernd unzeitgemäß wirkende Effekte, wenn die Pergament-Silhouette durchs Bild gezogen wird, taucht in eine phasenweise fast meditative, von Zwieback und Hael Yxxs mit der Kamera eingefangene Welt ein. Die einen hoffnungsfroheren Ausgang sucht, als das Original. Statt Untergang ein Traum, statt Töten Bewunderung für die Meeres-Geschöpfe.

Info: Streams von „Moby Dick – Die Wahl der Kwal“ sind auch 16. bis 18. April, jeweils 20 Uhr, zu sehen. Infos: www.schaubuehne.com

Von Dimo Rieß