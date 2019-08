Frankfurt

Friedrich Nietzsche verfügte über eine Doppelbegabung als Gelehrter und Komponist. Adorno eiferte ihm nach. Ähnlich wie der Schöpfer des „ Zarathustra“ betrieb er Philosophie und Musik parallel mit totalem Ernst und immenser Leidenschaft. Lange Zeit konnte er sich nicht „für Kant oder Beethoven entscheiden“. Selbstzeugnisse sind von ihm nur in spärlichem Umfang überliefert. Die „Dialektik der Aufklärung“, in der er 1947 mit dem Freund Max Horkheimer seine nihilistischen Zukunftsvisionen festhielt, darf als intellektuelle Autobiografie gelten, aber Persönliches leuchtet weder in diesem noch in anderen Büchern auf. Den Menschen hinter dem Werk zu entdecken, erfordert fast kriminalistisches Gespür.

Als Sohn eines zum Protestantismus konvertierten Juden und einer katholischen Sängerin französischer Herkunft am 11. September 1903 in Frankfurt am Main geboren, war Adorno laut Thomas Mann von Jugend an ein Muster „spröder, tragisch-kluger und exklusiver Geistesform“. Der Heranwachsende stand unter dem Einfluss Walter Benjamins, der mit faszinierenden politischen Essays brillierte. Die Eltern förderten seine wissenschaftlichen Ambitionen. Er durfte psychologische und soziologische Seminare absolvieren. In Wien nahm er Klavier- und Kompositionsunterricht bei Alban Berg und Eduard Steuermann. Arnold Schönberg, der ihn nie schätzte, wirkte auf ihn als Symbolfigur der Avantgarde.

Nazis entzogen ihm die Lehrerlaubnis

Obwohl Adorno den Faschismus zutiefst verabscheute, konnte er sich nach Hitlers Regierungsantritt zunächst nicht von Deutschland lösen. Durch den Umgang mit führenden Industriellen und hohem Adel schottete er sich von der brisanten Realität ab. 1934 siedelte er nach Oxford über, weil die Nazis ihm die Lehrerlaubnis entzogen. Doch bis 1937 kehrte er regelmäßig als Gast in seine Heimat zurück, was wegen seiner Abstammung ein enormes Risiko bedeutete.

Das gesamte Ausmaß der nationalsozialistischen Katastrophe vermochte er erst später zu ermessen. Im amerikanischen Exil postulierte er radikal: „Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll.“ Von pathetischen und lyrischen Verklärungen in der Kunst wollte er fortan nichts mehr wissen. Sie hätten, so sein Credo, ihr Existenzrecht angesichts des Grauens der Konzentrationslager verloren. Als extragefährlich stufte er den Gebrauch verführerischer und esoterischer Sätze ein. Darum betrachtete er Martin Heidegger, der sich nach 1933 als Apologet der braunen Demagogen gebärdete, als seinen ärgsten Feind.

Enttäuschung über die deutsche Nachkriegsentwicklung

Adornos Texte sind oftmals Ausdruck von Trauer und Resignation. Seine berühmte „Negative Dialektik“ kündet von herber Enttäuschung über die deutsche Nachkriegsentwicklung, erinnert aber zugleich in melancholischen Tönen an die vormals intakte bürgerliche Weltordnung, die er für immer verloren glaubte.

Oft suchte der empfindsame Denker Trost in seinen Partituren. Was mit der Logik des Verstandes nicht vereinbar war, was sich aus der Transzendenz speiste, wollte er in Noten bannen: „Die meinende Stimme möchte das Absolute vermittelt sagen, und es entgleitet ihr in jeder einzelnen Intention. Musik trifft es unmittelbarer, aber im gleichen Augenblick verdunkelt es sich, so wie überstarkes Licht das Auge blendet, welches das ganz Sichtbare nicht mehr zu sehen vermag.“

Eckhardt Nordhofen, der den „Magus der Aufklärung“ oft live im Hörsaal erlebte, entsinnt sich, dass dieser stets „eine erste Adresse für Sinnsucher und die vagabundierende Schar prägesüchtiger Seelen“ war. Nach 1950 gedieh die sogenannte „Frankfurter Schule“ unter Adornos Zepter zum Zentrum der gegen den Staat opponierenden Jugend. Neben Herbert Marcuse gehörte er zu den intellektuellen Wegbereitern der 1968er Studentenrevolte. Als es hart auf hart kam, verschanzte er sich jedoch im Gehäuse des Hieronymus. Im Januar 1969 sorgte er für die Räumung seines von Hochschülern okkupierten Instituts durch die Polizei. Am 6. August 1969 starb er in der Schweiz während einer Urlaubsreise an einem Herzinfarkt.

Von Ulf Heise