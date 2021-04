Aufruhr am Klavier: Das neue Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von Danger Dan

Leipzig

„Ist das noch Hip-Hop?“, fragen Genre-Puristen gern, sobald neue Einflüssen die ach so geliebte Rap-Musik vom Klangbild der 90er entrücken. Die Akustik der damaligen „Goldenen Ära“ – knallende Kicks, harte Snares, gelooptes Sample – mag zeitlos sein. Doch ab und an darf, nein, muss mal was Neues her. Sich andere Stile anzueignen und für eigene Zwecke zu modifizieren, liegt schließlich in der DNA von Hip-Hop im Allgemeinen und Rap im Speziellen. Casper machte das 2011 auf „XOXO“ mit Indie-Rock, Trettmann 2017 auf „#DIY“ mit Reggae. Am Ende entstanden zwei fantastische Alben.

Das Experiment ist gelungen

Dennoch dürfte auch Danger Dans neues Album, das am Freitag erscheint, diese Frage bei dem einen oder anderen aufwerfen, wenngleich es die Antwort bereits im Titel mitliefert: „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“. Schon klar: Daniel Pongratz, so der eigentliche Name des 1983 in Aachen geborenen Drittels der Antilopen Gang, wendet sich mit dieser Aussage nicht in Richtung aufkommender Diskussionen, ob das nun noch Hip-Hop sei. Das wäre ihm wohl zu banal. Nein, ihm geht es um ein „Experiment“ – heißt es zumindest auf dem Titeltrack, der sich spätestens mit dem Auftritt in Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ in zahlreichen Gehörgängen festgebissen hat. Und mit Blick auf das Album lässt sich konstatieren: Dieses Experiment ist absolut gelungen.

Danger Dan kehrt mit diesem Album zu seinen musikalischen Anfängen zurück. Im Alter von sechs Jahren entdeckte der junge Daniel ein Klavier auf dem Dachboden, begann darauf zu spielen, die Eltern förderten sein Talent – eine klassische Musiker-Aufstiegsgeschichte, möchte man meinen.

Doch Dan schob die Akustikmusik vorerst beiseite, wurde Rapper und ist nun zum Klavier zurückgekehrt. Die selbst eingespielten Kompositionen der elf Songs sind zwar alles andere als virtuos – aber sie funktionieren, greifen, reißen mit. Mal wehmütig-melancholisch („Lauf davon“, „Eine gute Nachricht“), mal dynamisch-lakonisch („Das schreckliche Buch“, „Ode an den Mord“).

Abrechnen mit Schule und Querdenkern

In gewohnt spöttischer Weise nimmt der Musiker Phänomene der Vergangenheit und des aktuellen Zeitgeistes lyrisch aufs Korn. In „Ingloria Victoria“ etwas rechnet er mit seiner ehemaligen Schule ab, um letztlich das ganze deutsche Bildungssystem einer Fundamentalkritik zu unterziehen: „Neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne (...) und insgesamt recht aufmüpfig nur sei.“

Grandios ist auch die Sezierung der selbsternannten Querdenker („Das schreckliche Buch“), deren gescheiterte Erstürmung des Reichstagsgebäudes vom lyrischen Ich zu einem Roman verarbeitet wird. Den aber lehnt der Verlag ab mit dem Verweis, das sei doch ein wirrer Groschenroman.

Im Schlussakt wird das bis dahin so kohärente Klangbild radikal aufgelöst: „Beginne jeden Tag mit einem Lächeln“ mutet zunächst wie eine klischierte, kraftspendende Ballade an, bis eine aggressiv grölende Stimme in den Gesang einstimmt, zunehmend übernimmt und letztlich dominiert. Die Töne verlieren ihre Harmonie, münden in einem kaum erträglichen Chaos. Es ist der perfekte Abschluss dieses 35-minütigen Albums, das auch und ganz besonders am Ende nicht einlullen, sondern aufwecken und -rütteln will. Da brodelt es unter Chanson-hafter Oberfläche. „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ brilliert durch ambitionierte, engagierte, antifaschistische Texte – und ist damit trotz des Fehlens von Kicks, Snares und Samples durch und durch ein Hip-Hop-Album. Voraussichtlich das beste des Jahres 2021.

Info: Das Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ erscheint am 30. April bei Antilopen Geldwäsche. Am 16. Juli spielt Danger Dan mit der Antilopen Gang beim Picknick-Konzert auf dem Leipziger Agra-Gelände

Von Christian Neffe