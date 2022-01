Auftakt des Messiaen-Jahres in Leipzigs Universitätskirche: Virtuos und assoziativ

Leipzig

Gedämpft ist das Licht in der in der Universitätskirche. Wie futuristische Baumkronen gehen die weißen Säulen in die gewölbte Decke über, nur schwach beleuchtet – beinahe mystisch. „Die Finsternis vergeht und das erste Licht scheint schon.“ Das ist der Spruch, der über der Universitätsvesper zu Epiphanias liegt, die zeitgleich das Messiaen-Jahr in Leipzig einleitet. 30 Jahre sind 2022 seit dem Tod Olivier Messiaens (1908–1992) vergangen. Universitätsmusik und Universitätsgottesdienst der Uni Leipzig widmen sich in diesem Jahr den sieben Orgelzyklen des französischen Komponisten.

Textliche Meditationen als Anregung

Pfarrer Christian Lehnert (r.) und Paula Denneler mit Daniel Beilschmidt im Paulinum. Quelle: Andre Kempner

Nach einem Anfangsgebet und der Einleitung von Pfarrer Christian Lehnert hebt das Licht die Dämmerung in der Universitätskirche auf: Die Osterkerze wird hereingetragen, nimmt damit den neuen Osterleuchter in Gebrauch, und auch das Kirchenschiff wird nun erleuchtet, als Zeichen zum Festtags des Lichts. Den Auftakt des Messiaen-Jahres bildet „La Nativité du Seigneur“, die Geburt des Herrn. Organist Daniel Beilschmidt spielt den Zyklus aus dem Jahr 1935 auf der Jehmlich-Orgel, Christian Lehnert liefert zwischen den Stücken textliche Meditationen. Mal erklärend, mal assoziativ anregend.

Zu seinen Schülern gehörten Boulez und Stockhausen

Olivier Messiaen, tiefgläubiger Katholik, sah zwischen Glauben und musikalischer Neuerung keinen Widerspruch und ließ sich von verschiedensten Stilrichtungen und Klängen inspirieren. Zu seinen Schülern am Pariser Konservatorium gehörten unter anderem Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez. „La Nativité du Seigneur“ zeichnet sich durch meditative Klanglandschaften aus, unterbrochen durch mächtige Fortissimi und quälend reibende Akkorde. Der assoziative Charakter kann sich im weiß dominierten Kirchenraum optimal entfalten. Die neunteilige Weihnachtsbetrachtung Messiaens beginnt bei einem Marienbild: „La vierge et l‘enfant“ – die Jungfrau und das Kind. Toncluster, die nach Auflösung rufen, stolpern übereinander, ziehen sich in die Länge. Grell, hoch. Dann triumphierend, jubilierend.

Schließlich kehrt das Stück zum Vorantasten zurück, in einen Endlosakkord, der im Nichts endet. „Klänge sind bemessen an der Zeit“, sagt Lehnert in der Meditation, die sich dem zweiten Teil widmet: „Les Bergers“, die Hirten. Sie sehen das Wunder des Christuskindes, die Menschwerdung von Gott und damit das Paradoxon von Weihnachten: Im Kind wird die Unendlichkeit zur messbaren Zeit.

Die Unbequemlichkeit der Musik eingefangen

Daniel Beilschmidt an der Orgel im Paulinum. Quelle: André Kempner

Daniel Beilschmidt fängt an Tasten und Pedalen die Unbequemlichkeit von Messiaens Musik ein, zähmt sie und übersetzt sie in einen meditativen Fluss. Flötig wirbelnd, dann wieder nachdenklich und schließlich unbeholfen zeigen sich die Hirten in sperrigen Melodien. Auch in den folgenden Teilen wie „Desseins eternels“, ewige Ratschlüsse oder „Le Verbe“, das Wort, kommt Beilschmidts virtuoses Spiel immer wieder in scheinbar endlosen, dröhnenden Akkorden zur Ruhe. Die schwingenden Töne lassen die unaufgelösten Reibungen vergessen, ziehen den Moment ins Unendliche. Das Unfassbare wird fast greifbar. Nach dem Segen schließt die Vesper mit „Dieu parmi nous“, Gott unter uns. Eine wilde Toccata, die in endlosem Dröhnen und dann in der Stille verklingt.

Von Katharina Stork