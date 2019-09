Auftakt zur Europäischen Kammermusikakademie Leipzig

Leipzig

29 Konzerte an 16 Spielstätten mit 11 Ensembles aus 10 Ländern – das Ganze an nur 6 Tagen. Allein das Zahlengerüst der Europäischen Kammermusik-Akademie Leipzig (EKAL) beeindruckt. Hanns-Martin Schreiber und Caspar Frantz können zufrieden sein angesichts des organisatorischen Aufwands, den die beiden Direktoren der EKAL, im Hauptberuf Klavier-Kammermusikprofessoren an der gastgebenden Hochschule für Musik und Theater, mit einem kleinen Team und einigen finanzstarken Unterstützern bewältigt haben. Glücklich aber auch, weil der Große Saal der Hochschule randvoll geworden ist für den Auftakt dieser erstmals in Kooperation mit den europäischen Partnerhochschulen ausgerichteten Kammermusikakademie.

Gesellschaftspolitischer Auftrag

Selbst Politprominenz fehlt nicht: Eva-Maria Stange ( SPD), Kultusministerin für Wissenschaft und Kunst, sieht mit der EKAL nicht nur die mitteldeutsche Kulturlandschaft bereichert, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander gestärkt. „Welcome Europe“ steht auf dem Banner, das über der Bühne hängt. Und wer wollte es der Ministerin verdenken, hinter diesem Motto einen gesellschaftspolitischen Auftrag zu erkennen. Bei Lichte betrachtet war der europäische Leitgedanke auf der Ebene künstlerischer Verständigung längst Wirklichkeit, als der Kontinent noch in sich bekriegende Nationalstaaten unterteilt war.

Die Hochschule selbst liefert dafür das beste Beispiel: Schon in der zweiten Dekade ihres Bestehens entwickelte sich das Conservatorium der Musik zum Hotspot Studenten aus aller Welt. Einer davon war Edvard Grieg, der 15-jährig aus der norwegischen Peripherie kommend, hier sein kompositorisches Rüstzeug erhielt.

Zwischen Salon und Sinfonik

Da fügt es sich sinnig ins Programm, wenn das Leipziger Gyldfeldt Quartett zur Eröffnung Griegs fulminantes g-moll-Quartett anstimmt. Streichquartette zu schreiben, lernte der Norweger bereits im Studium, aber von schulmeisterlichem Akademismus ist in seinem Opus 27 nichts mehr zu hören. Das Werk streift saloneske Stimmungen, drängt aber zu orchestraler Klangfülle. Erstere meiden die Gyldfeldter gekonnt, mit sparsamem Vibratoeinsatz und rubatoarmer Phrasierung, zu letzterer gelangen sie nicht ganz, weil Kraft und Konzentration im Finale, nicht bis zum Ende reichen.

Akademiecharakter

Dass die EKAL kein bloßes Kammermusikfestival sein will, sondern den Akademiecharakter ernstnimmt, zeigt sich nicht nur am gemeinsamen Workshop, sondern auch an den Programmen, die zum Teil landesspezifisch ausfallen und bestehende Repertoiregrenzen erweitern helfen. Bei welcher Gelegenheit bekäme man hier sonst Werke von Frederico de Freitas oder Joly Braga Santos zu hören, portugiesischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, deren Bläserquintette das aus Porto angereiste Ensemble Fluminis neoklassizistisch wirbeln und spätimpressionistisch schillern lässt?

Makellos und pointensicher

Selbst Beethovens frühe Streichtrios werden auf heimischen Bühnen nur selten geboten. Insbesondere im c-moll-Trio, dem letzten der Werkgruppen mit seinem romantisch schweifenden Adagio, dem rhythmisch widerborstigen Scherzo und dem aberwitzigen Presto, gebärdet sich der Meister als unberechenbarer Feuerkopf. Das Trio Boccherini aus Basel bändigt die Launenhaftigkeit, ohne sie zu zähmen, artikuliert makellos und pointensicher. Kammermusik auf solchem Niveau, das zeigt der ausgelassene Jubel, macht unbedingt Lust auf mehr in den kommenden Tagen.

www.eka-leipzig.de

Termine

Donnerstag 26. September

12 Uhr, Schumann-Haus, Zwickau: Gyldfeldt Quartett ( Leipzig); Bach, R. Schumann, Bartók; Eintritt frei

18 Uhr, Händel-Haus, Halle: Fluminis Quintet ( Porto); Danzi, Ibert, Taffanel

18 Uhr, Alte Nikolaischule: Color Clarinet Quartet ( Krakau); C . Ph. E. Bach, Mendelssohn, Schostakowitsch, Piazzolla; Eintritt frei

18.30 Uhr, Bildermuseum: Molique Quartett ( Stuttgart); Beethoven, Haydn, Brahms

19.30 Uhr, HMT: Five Spice ( Amsterdam) und Trio Sørlandet ( Kristiansand); Renaissance, Crumb, Gaubert; Eintritt frei

19.30 Uhr, Bach-Archiv: Boccherini Trio ( Basel), Streichtrio; Bach, Beethoven, Schubert

Samstag 28. September

17 Uhr, Schloss Hartenfels, Torgau: Boccherini Trio ( Basel), Streichtrio; Boccherini, Beethoven, Dohnanyi; Eintritt frei

17 Uhr, Heinrich-Schütz-Haus, Weißenfels: Five Spice ( Amsterdam),; Musik der Renaissance; Eintritt frei

19.30 Uhr, HMT: Molique Quartett ( Stuttgart), Trio de Staël ( Brüssel); Beethoven, Brahms, Mozart, Rota; Eintritt frei

19.30 Uhr, Paulinum: Quartet ( Budapest); Werke von Kodály, Mozart, Schumann, Telemann

19.30 Uhr, Gohliser Schlösschen: Color Clarinet Quartet ( Krakau); Werke von C. Ph. E. Bach, Mendelssohn, Schostakowitsch, Piazzolla

Sonntag 29.9.

11 Uhr, Mendelssohn-Haus: Trio de Staël ( Brüssel), Klarinettentrio; Werke von Brahms, Cl. Schumann, Rota

11 Uhr, Schuhmann-Haus: Trio Sørlandet ( Kristiansand); Werke von Crumb, Gaubert, Madsen, Cl. Schumann

14 Uhr, Grieg-Begegnungsstätte: Trio des Lumières (Lyon), Werke von Brahms, Debussy, Ravel

14 Uhr, Schumann-Haus, Zwickau: Fitzroy Piano Quartet ( Birmingham); Mozart, R. Schumann, Bridge; Eintritt frei

15 Uhr, Händel-Haus, Halle: Molique Quartett ( Stuttgart); Beethoven, Haydn, Brahms

15 Uhr, Bach-Archiv: Five Spice ( Amsterdam), Musik der Renaissance

15 Uhr, Gohliser Schlösschen: Fluminis Quintet ( Porto), Bläserquintett; Danzi, Ibert, Ta anel

Abschlusskonzert; Eintritt frei

Karten (7–16 Euro) u.a. unter anderem in der Ticketgalerie Leipzig (LVZ-Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1) und an den jeweiligen Abend- und Tageskassen

Von Werner Kopfmüller