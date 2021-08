Auftritt im Swarovski-Fummel: Anna Netrebko als Tosca in Salzburg bejubelt

Salzburg

Giacomo Puccinis Verismo-Schocker „Tosca“ ist eine der zuverlässigsten Säulen des Repertoires und von robuster, kaum zu erschütternder Machart. Pittoreske Schauplätze, eine rasante Echtzeit-Handlung mit Liebe, Eifersucht, Rache, Folter und Mord vor dem Hintergrund brisanter politischer Ereignisse garantieren Spannung und satte Nahrung für Opernkulinariker.

Bei den Salzburger Festspielen lässt man neben ambitionierten Experimenten stets auch Raum für eher traditionelle, bekömmliche Lesarten, um auch konservativen Stimmfanatikern Erstklassiges zu bieten. Seit Jahren ist die Sopran-Diva assoluta Anna Netrebko mit ihren Auftritten in Salzburg für diesen Bedarf zuständig und sorgt mit ihrem Erscheinen zuverlässig für den gesellschaftlichen Höhepunkt der Festspiele. So war es auch in diesem Jahr geplant, in dem man die Premiere von „Tosca“ ans Ende der Saison verschob, nach dem Motto: Das Beste am Schluss.

Kleid mit 40 000 Swarovski-Kristallen

Tatsächlich aber ist diese „Tosca“ in der Regie von Michael Sturminger gar keine echte Premiere, sondern die Übernahme einer Produktion der Osterfestspiele von 2018, damals stand Christian Thielemann am Pult der Dresdner Staatskapelle. Nun sitzen die Wiener Philharmoniker im Graben, am Pult steht Marco Armiliato, ein Mann aus der zweiten Reihe mit reicher Open-Air-Erfahrung. Und Anna Netrebko und ihr Tenor-Gatte Yusif Eyvazov, von dem böse Zungen behaupten, sie schleppe ihn nur mit, geben das Liebespaar. Im Vorfeld der Premiere gab es Rummel um das Kleid, das Netrebko im zweiten Akt trägt, das mit 40 000 Swarovski-Kristallen bestickt ist. Und dann wurde bekannt, dass Netrebko sich verkühlt und die Generalprobe abgesagt habe. Das erhoffte Glamour-Ereignis stand also auf der Kippe, bis einige Stunden vor der Premiere Entwarnung gegeben wurde.

Geschehen ins Mafia-Milieu verlegt

Mafiaboss auf dem Hometrainer: Ludovic Tézier in der Rolle des Baron Scarpia. Quelle: Matthias Horn/SF

Also doch großer die Promi-Auflauf am Samstagabend in der Hofstallgasse, im Foyer herrscht akuter Schleppenalarm und „Donna Anna“ singt tatsächlich. Michael Sturmingers Regie verlegt das Geschehen ins Mafia-Milieu der Gegenwart, es beginnt mit einer Ballerei in einer Tiefgarage unter der Kirche, in die dann der entkommene Ex-Konsul Angelotti flieht. Der Maler Cavaradossi malt kein Altarbild, sondern bastelt an einer Skulptur herum. Der Mesner betreut einen Malkurs in der Kirche, außerdem gibt es eine Art Internat für Kindersoldaten, die an den Waffengebrauch gewöhnt sind und bei Hinrichtungen assistieren. „Il Divo“ prangt als Leuchtschrift seitenverkehrt auf dem Dach dieser mafiösen Erziehungsanstalt, eine Anspielung auf den gleichnamigen Spielfilm über den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, dem man Verbindungen zur Mafia nachsagte. Baron Scarpia ist bei Sturminger also Mafiaboss mit Hometrainer im Büro, Tosca trifft ihn mit dem Messer statt ins Herz nur in den Bauch, woraufhin er sich erholt und sie am Schluss erschießt, seinerseits von ihrer Kugel tödlich getroffen.

Sänger ausgebremst

Die Regie-Einfälle Sturmingers sind mäßig ertragreich, ein Ärgernis ist eher die spannungsarme Personenführung, die aber auch die Frucht eines Grundproblems sein könnte: Das Ganze wirkt schlecht geprobt, unpräzise und auf kleiner Flamme schnell durchgewunken. Das fängt im Graben schon an, wo Marco Armiliato die Wiener recht grobmaschig antreibt und statt den Klang-Reichtum dieses Luxusorchesters abzurufen, vorwiegend auf die Tube drückt. So dröhnt es oft plakativ, viele Übergänge rumpeln, und Armiliato weiß keine dramatischen Höhepunkte zu entwickeln. Das bremst die Sänger aus: Anna Netrebko wirkt erst nicht so recht in Form, auf ihrem hohen Niveau etwas matt und untertourig trotz herrlich dunkelroter, satter Sopran-Farbe und leuchtenden Spitzentönen.

Da Armiliato ihr keine inspirierende Stütze ist, findet sie auch weiterhin nicht zu ihrer Spitzenform und arbeitet sich routiniert durch den Abend. Der Tenor ihres Gatten besitzt ein eigenwilliges, etwas „weißes“ Timbre, manchmal leicht scharf, meistert seine höllische Partie souverän, aber ebenso ohne größere Ereignisse. Am besten kommt Ludovic Tézier als Scarpia mit der Führerlosigkeit im Orchester-Cockpit klar, dem balsamisch getönten Bariton gelingen als Gentleman-Mafioso die differenziertesten Momente des Abends. Trotzdem großer Jubel, der an frühere Orkanlautstärken bei Netrebko-Auftritten jedoch nicht annähernd herankommt.

Von Regine Müller