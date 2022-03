Leipzig

Ab und zu lacht sie. Es wirkt wie ein kurzes Leuchten in Dunkelheit, ein Lachen, das hinter einem Vorhang hervorkommt und schnell wieder geht. Seit Sonntag ist Uliana Bychenkova in Sicherheit, in Leipzig. Aber angekommen ist sie noch nicht nach ihrer Flucht aus Kiew, vor den Bomben und Raketen, vor einem Krieg, den sie bis zuletzt nicht für möglich gehalten hat. Bychenkova ist Buchgestalterin. Ihre Flucht ist auch eine Rückkehr: Im Oktober war sie bereits hier, beim „Leipzig International Art Programme“ (LIA), im Rahmen des Programms zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Leipzig-Kiew.

Erste Hilfe beim Ankommen

Sie ist nicht die Einzige, die damals im Frieden hier war und nun im Krieg zurückkommt. Die „Leipziger Initiative für Solidarität und offene Kultur“, kümmert sich um geflüchtete Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine, aber auch aus Russland und Belarus, die den Repressionen unter Putin und Lukaschenko zu entkommen versuchen. Es geht um erste Hilfe beim Ankommen, Unterkünfte – aber auch die Schaffung von Förderprogrammen, Honorarstellen, Stipendien. „Das Wichtigste ist im Moment die Deckung der Kosten für die ersten angekommenen Künstlerinnen und Künstler. Sie sollen eine Unterstützung von 200 bis 300 Euro bekommen, um sich Essen und Hygieneartikel zu kaufen“, sagt Kristina Semenova von der Initiative. Man dürfe nicht vergessen, dass nicht wenige mit Kindern angekommen seien. Eine Spendenaktion ist angelaufen. Am 18. März veranstaltet die Initiative ein Benefizkonzert in der Nikolaikirche. Erstellt wird gerade eine Website (opencultureleipzig.de), die Angebote von Leipziger Kulturinstitutionen sammelt, auf der es Hinweise zu Unterkünften gibt und Geflüchtete sich informieren können.

Kontakte, Spenden, Konzert Leipziger Initiative für Solidarität und offene Kultur: opencultureleipzig.de; E-Mail-Adresse für Anfragen: opencultureleipzig@gmail.com Spendenaufruf: betterplace.me/soforthilfe-fuer-gefluechtete-kulturschaffende Spendenkonto: Büro für kulturelle Übersetzungen e.V., Ethik Bank; IBAN: DE 2183 0944 9500 0328 9575, BIC: GENODEF1ETK Benefizkonzert für die Ukraine: am 18. März, 19.30 Uhr in der Nikolaikirche (Eintritt mit 2G). Geistliche Chormusik und Texte von Serhij Zhadan sowie Yevgenia Belorusets. Es spielt das Vocalconsort Leipzig, Leitung: Franziska Kuba, Sprecherin Melanka Piroschik

Erst einmal müssen sie zu sich kommen. Surreal sei es, hier zu sitzen in der hellen Sonne an einem Café-Tisch in der Karl-Heine-Straße, sagt Uliana Bychenkova, wo sie sich mit Kristina Semenova zum Gespräch getroffen hat. Ringsherum entspannte Gespräche, Lachen, Alltag. „Blass und verloren“ sei sie gewesen, als sie in Leipzig ankam, sagt Semenova.

Nur Socken und einen Computer im Gepäck

Nach dem Ausbruch des Krieges habe sie eine Nacht in einem Bombenkeller verbracht, erzählt Bychenkova. „Es war laut, unerträglich“. Zwei Nächte schläft sie noch in ihrer Wohnung, am dritten Tag ist sie zusammen mit einer Künstlerin, zwei Menschenrechtlerinnen und zwei Katzen los, mit dem Zug Richtung Westen, erst mal nur bis Winnyzja. Auf dem Weg zum Bahnhof in Kiew sieht sie zerstörte Häuser. Die Züge, die weiter fahren, sind hoffnungslos überfüllt. Eingepackt hat sie nur Socken und einen Computer, sie glaubt immer noch, dass sie schnell zurückkommt. In Winnyzja nehmen die vier ein BlaBlaCar, das ist eine online-Mitfahrzentrale. Bis Lwiw dauert es 14 statt 4 Stunden, die Straße ist verstopft, viele sind auf der Flucht.

In Lwiw bleibt die Gruppe zwei Tage bei Freunden. Der Bahnhof ist hier noch voller als in Kiew. „Plötzlich mussten wir uns innerhalb von zehn Minuten entscheiden, ob wir einen Bus nehmen, den polnische Aktivisten organisiert hatten.“ Ausgerechnet jetzt versteckt sich eine der beiden Katzen unter einer Badewanne. „Eine Bekannte hat sie später nachgeholt.“ Elf Stunden dauert die Fahrt zur slowakischen Grenze, sie finden einen Übergang, der nur zu Fuß passiert werden kann. In zwei Stunden sind sie auf der anderen Seite.

Vernetzt in Leipzig und in Richtung Osten: Kristina Semenova

Leipzig und die Tradition der Buchgestaltung möge sie sehr, sagt Bychenkova. Jetzt wohnt sie erst einmal in der Wohnung einer Künstlerin, die gerade im Ausland ist. Kristina Semenova konnte die Unterkunft vermitteln. Sie ist bestens vernetzt in der Leipziger Kulturszene, aber auch in Richtung Russland und Ukraine. Sie kuratierte unter anderem Ausstellungen für den Verein „Büro für kulturelle Übersetzungen“, arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Akademie für Transkulturellen Austausch (ATA) in der Leipziger HGB. Seit 2019 ist sie im Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt tätig.

Jetzt ist die gebürtige Russin in Elternzeit – und eine Ein-Frau-Anlaufstelle und Vermittlerin. Nicht ganz unkompliziert mit einem drei Monate alten Baby. Zum Glück ist ihre Mutter aus Russland da, länger als geplant, weil im Moment kein Flugzeug zurückgeht. Sie hilft ihr mit dem Kind, während sie die Unterstützung für die Ankommenden koordiniert.

Große Unterstützung aus Leipzigs Kulturszene

Sie mache das keineswegs allein, betont sie. Einen Offenen Brief und Aufruf zur Hilfe haben zahlreiche Leipziger Kulturinstitutionen und etwa 60 freischaffende Kulturmacherinnen und -macher unterschrieben, unter anderem GfZK-Direktorin Franciska Zólyom, der Filmkünstler und HGB-Professor Clemens von Wedemeyer und MdbK-Direktor Stefan Weppelmann. Sein Haus wolle so schnell wie möglich und ganz konkret helfen, sagt er. Schnell reagiert hat auch die G2-Kunsthalle. „Wir wollen eine Stelle auf Honorarbasis einrichten und uns mit der Initiative in Verbindung setzen“, so Direktorin Anka Ziefer. „Neben einem kleinen Einkommen geht es auch um die Teilhabe an unserem Netzwerk vor Ort und Austausch.“ Und das Referat Internationale Zusammenarbeit finanziert eine Honorarkraft zur Unterstützung der Initiative.

