Aus der Not eine Zukunft: Wie die Filmfestivals in der Pandemie neue Wege gehen

Leipzig

Am Anfang war Jammern. Pandemie. Lockdown. Keine Nähe. Keine Kinos. Was soll nur aus unseren Filmfestivals werden? Die Frage war nicht wirklich eine bange Frage. Die technologische Antwort gab es nämlich schon: Sie gehen dann eben online. Filme werden schließlich bereits seit Jahren genau so gesichtet. Von Festivalorganisatoren bis Kinobetreibern, von Kritikern bis Verleihern. Ohne Nebengeräusche.

Der Ruf nach dem gemeinsamen Film-Erlebnis im dunklen Kinosaal hat zwar seinen kuscheligen Reiz, ist aber doch eher so romantisch wie jener nach der Nibelungentreue von Fußballtrainern. Sicher ist eine Riesenleinwand immer noch das Beste für jeden fürs Kino gedrehten Film. Nur haben die TV-Produktionen inzwischen längst auf großen Bildschirmen eine ästhetische Qualität erreicht, die so manchen Kinofilm ziemlich alt aussehen lässt – und das nicht erst seit dem Ehrgeiz von überaus erfolgreich produzierenden Streaming-Konzernen.

Festivals anfangs ratlos

Die machten Festivals etwas ratlos. Man ignorierte (Cannes) oder griff zu (Venedig, Berlin) – mit dem Mexico-Drama „Roma“ als Wellenbrecher. Der Treppenwitz kam mit dem Virus. Wollten Festivals, auch die ganz noblen der A-Kategorie, stattfinden, mussten sie arbeiten wie Streaming-Dienste. Cannes schürzte die Lippen und sagte ab, Venedig zog alles im letzten Herbst noch mit reduzierten Zuschauern durch, die Berlinale ging online. Zögerlich und halbherzig. Nur Presse und Branche waren Anfang März zugelassen – und das auch noch mit Beschränkungen.

So gab es bei ein paar Filmen Geoblocking (offenbar in Unkenntnis, wie leicht das auszuhebeln ist). So verweigerte „Nebenan“, Daniel Brühls Regiedebut, trotz seiner Wettbewerbs-Teilnahme die Pressesichtung. Eine Entscheidung vom anderen Stern. Den Berlinale-Filmmarkt mit seinen 821 Produktionen klickten täglich bis zu 12 000 Fachbesucher an. So massiv dürfte die Live-Nachfrage im Walter-Gropius-Bau kaum je gewesen sein.

Die Berlinale ging eher zaghaft online

Warum die Berlinale eher zaghaft online ging (jeden Tag für Kritiker, begrenzt auf 24 Stunden, ein neues Paket aus allen Sektionen), begründete ihr Chef Carlo Chatrian mit Angst vor Piraterie und Schutz von Verwertungsrechten. Also Kinostarts. Weshalb auch nichts aus den USA im Wettbewerb lief. Aber: Was unterscheidet denn eigentlich eine Karte von der Kinokasse von einem online gekauften Ticket? Gar nichts. Bezahlt wird so und so.

Die Leipziger Dokwoche machte es hybrid

Andere Festivals sind bereits viel weiter in der nahenden Film-Zukunft als die klobigen Branchenriesen. Leipzigs Dokwoche machte es hybrid, zählte 5002 Besucher im Kino plus 674 in der Virtual-Reality-Schau Dok Neuland – und 42 000 online. Das Osteuropa-Festival in Cottbus kam auf 13 600 Einzelzugriffe bei 150 Filmen, 5600 Besuchern bei Gesprächen und Diskussionen. Wobei Cottbus das großzügigste Angebot machte: Ein Großteil der Filme war vom 8. bis 31. Dezember verfügbar – für 3,99 Euro im Einzelaufruf. Andreas Stern, Chef von pool production, blickte schon mal voraus: Geplant sei weiter ein digitales Angebot, parallel zum Festival oder danach. Der Vorteil liegt auf der Hand: Aus dem regionalen Fest fürs Kino aus Osteuropa wird ein deutschlandweites. Mit zusätzlichen Einnahmen.

In welches Kino kommt man sonst so günstig?

Diese Erweiterung spürte auch das Festival Saarbrücken, traditionelle Januar-Bühne des deutschsprachigen Filmnachwuchses. Das zählte 12 795 registrierte Nutzer, über 39 000 Filmsichtungen und über 11 000 verkaufte Einzeltickets. Auch GoEast, das Mittel- und Osteuropa-Festival in Wiesbaden, ging Ende April online. Bereits zum zweiten Mal. Auch wenn noch keine Zahlen vorliegen, es war mehr als nur ein Filmfestival in Wiesbaden – bei einer Dauerkarte für 60 Euro und dem Einzelticket für 6,98 Euro. In welches Kino kommt man sonst so günstig? Der Kino-Ticket-Durchschnitts-Preis lag 2020 bei 8,35 Euro, im Autokino bei 9,57 Euro.

Dass sich allerdings auch bei Online-Festivals das Vergleichen lohnt, zeigte „Quo vadis, Aida?“, das starke, Oscar-nominierte Drama um das Massaker von Srebrenica, erzählt aus der Sicht einer Dolmetscherin, von Jasmila Zbanic. Das konnte man in Cottbus für 3,99 Euro sehen, in Wiesbaden für 6,98 Euro. In die deutschen Kinos soll es am 25. Juni kommen. Soll.

Ein lauter Weckruf

Dann gibt es – aber wohl eher später – wieder das kollektive Erlebnis im dunklen Raum. Mit dem dunklen Erlebnis üblicher Nebengeräusche: Gespräche, Getuschel, anhaltendes Knacken von Popcorn, Handyklingeln und Handychecks. Glaubt der Filmkonzern Universal, dass Online-Verwertung ein Nebengeschäft bleibt (warum ihre gestoppten Filme 2020 in den USA für 20 Dollar gestreamt wurden), ist der Riese Warner weiter. Der will 2021 in den USA tatsächlich 17 seiner Großproduktionen („Dune“, „Godzilla vs. Kong“), parallel zum Kinostart auf einen Monat begrenzt, über HBO Max (12,6 Millionen User) vermarkten. Ein lauter Weckruf. Festivals aller Länder, hört auf dieses Signal! Hybrid ist hip.

Von Norbert Wehrstedt