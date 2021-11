Aus der Reihe getanzt: die 31. euro-scene Leipzig eröffnet mit „The Köln Concert“

Leipzig

Das Stück ist kurz, die Ergriffenheit spürbar, der Applaus lang. Und als er verklingt, die 31. euro-scene Leipzig am Dienstagabend ihren Auftakt im Schauspiel Leipzig erlebt hat, weist der Schweizer Botschafter Paul Seger verschmitzt auf eine kleine Ironie hin: Ausgerechnet die Schweiz eröffne ein europäisches Theater- und Tanzfestival, obwohl sie europapolitisch doch so gern aus der Reihe tanze. Und ganz aus der Reihe des Erwartbaren in einer zauberhaft reduzierten Choreografie tanzt das Schauspielhaus Zürich mit der Deutschlandpremiere von „The Köln Concert".

Ein Tanzstück, das schon im Titel auf Keith Jarretts legendäres Klavier-Solo von 1975 verweist. Selbst wie ein Solist steht Trajal Harrell am Bühnenrand und wiegt den Körper. Harrell, New Yorker Choreograf, seit Jahren von Athen aus in Europa tätig, hat in Zürich mit Beginn der Corona-Krise als Hausregisseur begonnen. Und es sind die Erfahrungen der Pandemie mit ihren Distanzregeln und Vereinzelungsgefühlen, die sich niederschlagen in dieser konzentrierten Inszenierung.

Harrell also steht wie so oft in seinen Produktionen selbst auf der Bühne, wiegt den Oberkörper zu Klängen von Joni Mitchell, die Keith Jarrett vorangestellt sind, wirkt ganz bei sich, tanzt mit typischem Armeinsatz. Sieben leere Klavierhocker, aufgereiht in Pandemie-Abstand, lassen erahnen, das bald sechs weitere Tänzerinnen und Tänzer dazustoßen.

Tänzer erstarren zu Statuen

Tänzer, die mit tastenden Händen einen Raum zu vermessen scheinen, der sie nur imaginär umgibt. Die wie auf einem unsichtbaren Catwalk mit natürlicher Anmut und artifiziell ausgestellter Pose zugleich ausschreiten. Die in der eingefrorenen Lebendigkeit antiker Statuen erstarren. In „The Köln Conert“ gelingt es Harrell großartig, Gegensätze aufzulösen, mit seinem Bewegungsvokabular letztlich Widersprüche der Gegenwart auf den Punkt zu bringen. Grundsätzlich schöpft der Choreograf aus gegensätzlichen Tanzsprachen von New Yorker Voguing, die in der Catwalk-Szene aufblitzen, bis zu fernöstlichem Butoh.

Die physische Distanz zwischen den Tänzern bleibt stets gewahrt, das fällt auf. Aber unterschwellig verbinden sie sich doch, und wenn nur die rechten Arme in einen gemeinsamen Rhythmus fädeln. Im Laufe des Abends legen die Tänzer ihre individuellen Looks ab, hüllen sich in fließende, halb transparente schwarze Gewänder. Die Inszenierung stellt dabei den Menschen an sich ins Zentrum, zeigt die Tänzer in ihrer Verletzlichkeit, in ihrer Einsamkeit, anstatt sie hinter technischer Virtuosität oder dynamischem Ensemble-Tanz zu verstecken.

Jarretts Klaviertöne verkeilen sich und finden in den freien Fluss zurück

So wie sich bei Jarrett die Klaviertöne immer wieder ineinander zu verkeilen und gegen Hindernisse zu stoßen scheinen, ehe sie unerwartet in den freien Fluss zurückfinden, so lösen sich auch die Tänzer aus ihrer Erstarrung. „The Köln Concert“ zeigt keine Lösungen, keinen Ausweg, aber Hoffnung, Respekt vor jeder und jedem einzelnen und leiser Humor schwingen mit in diesem fast sakralen Abend.

Vom Schauspiel ins Lofft führt der Weg zum zweiten Stück des Eröffnungsabends. Die Forward Dance Company, erste professionelle Mixed-abled-Company Sachsens, als Associate Artists für zwei Jahre der euro-scene verbunden, zeigt „Einblicke“. Ein Abend, der insofern auch mit der Pandemie zusammenhängt, als die Gruppe durch jüngste Fördergelder nicht unter Produktionsdruck stand, sondern sich stattdessen auf Recherche-Reise zu sich selbst begeben konnte.

Die Forward Dance Company improvisiert vor Publikum

„Einblicke“ nun gibt genau diese in den Arbeitsprozess auf dem langen Weg zu einer Premiere. Choreografin Markéta Stránská etwa lässt die fünf Company-Mitglieder Mouafak Aldoabl, Elsa Artmann, Iñigo Laudio, Renan Alves Manhães und Lisa Zocher live zu ihren Anweisungen improvisieren, lässt sie den Raum oder die eigene Balance ergründen. Und so entsteht tatsächlich ein Eindruck davon, wie Körper mit unterschiedlichen Voraussetzungen tastend in Dialog treten, mal nur über eine Handbewegung, mal über ein Körperknäuel, das den gemeinsamen Schwerpunkt sucht.

Anders als Stránská, die von alltäglichen Bewegungsmustern ausgeht, setzt Choreograf Alessandro Schiattarella auf einen theatralen Zugang, lässt unterschiedliche Körperlichkeiten auf den Kanon westlicher Kulturästhetik treffen. Körper verwandeln sich in Zitate. Besonders berührt der Auftakt, wenn ein Tänzer seinen Rollstuhl entschlossen fortschiebt und ganz auf sich zurückgeworfen vor einem Scheinwerfer mit minimalen Bewegungen große Schattenwürfe zaubert.

Eröffnet wurde das Festival direkt vor „The Köln Concert“ im Schauspiel Leipzig von der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch. Die euro-scene stehe, sagte sie mit Blick auf den neuen Festival-Leiter Christian Watty, im Fokus des Wandels. Zum Wandel gehört auch: „Wir als Freistaat haben die Finanzierung umgestellt“, sagt Klepsch. Das Festival rückt aus der Projekt- wieder in die längerfristig angelegte institutionelle Förderung durch das Land.

www.euro-scene.de

Von Dimo Rieß