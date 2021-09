Leipzig

Am Anfang ist alles sehr idyllisch. Die kleine Reisegruppe von fünf Leuten sitzt mit ihren VR-Brillen in einem Raum auf drehbaren Stühlen und doch mitten im Wald. Worte in einer fremden Sprache dringen an die Ohren. Nach neun Minuten wird im Performance-Parcours der Schauspiel-Residenz das erste Mal der Raum gewechselt – und mit ihm die Zeit. Christian Chokola Muhigwa erzählt vom Untergang des Ruhrgebietes, wenn die 600 Pumpen versagt haben werden. Tatsächlich muss nach dem Kohlebergbau im Ruhrgebiet der Wasserspiegel technisch niedrig gehalten werden.

Nachhall einstiger Kohleindustrie

Ein zweiter Strang des Abends führt in die Coltanminen der kongolesischen Berge, zu Frauen, die als Steineklopferinnen, Coltan-Händlerinnen oder auch Prostituierte tätig sind. Die Bilder aus den wuseligen, armseligen Siedlungen in traumhaften Landschaften, stehen im Kontrast zu den menschenverlassenen Wasseranlagen des Ruhrgebiets, Nachhall einstiger Kohleindustrie.

Unter dem Titel „Water & Coltan“ stellt die Arbeit bis Sonntag zwei Bergbau-Regionen gegenüber. Und ist selbst eingebettet in die Reihe „Landscapes and Bodies“ des Performance-Trios Daniel Kötter (Video), Elisa Limberg (Raum) und Sarah Israel (Dramaturgie). Die ersten beiden Teile waren bereits 2019 in der Residenz zu sehen.

„Water & Coltan Quelle: Daniel Kötter

Dieses Mal arbeitet das Trio mit den kongolesischen Aktivistinnen Yasmine Bisimiva und Olande Emerance Byamunga, sowie Muhigwa zusammmen. Sie leben in Deutschland, die beiden Frauen setzen sich für Frauenrechte in der Demokratischen Republik Kongo ein. Ihre Kontakte ermöglichten es Kötter, Menschen eng mit der Kamera zu begleiten.

Packender Zugriff

In der Performance schlüpfen Bismimiva und Byamunga in verschiedene Frauenrollen, was ein facettenreiches Bild der Region zeichnet. Wenn ein Mädchen im Video von ihrer Verschleppung durch Milizen berichtet, erreicht das einen Grad an Authentizität, der das Künstlerische hinter dem Dokumentarischen weit zurücktreten lässt. Dem Trio und seinen kongolesischen Partnern sind ein packender Zugriff und eine Nähe gelungen, die Film und Theater nur selten erreichen.

Info: Residenz des Schauspiels in der Spinnerei, tägl. bis Sonntag (25.9.), gestaffelter Einlass ab 19 Uhr; Karten: 0341 1268168

Von Torben Ibs